撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-05 10:35

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！《香港01》旅遊頻道記者推介5條新手行山路線，全部3小時內便可行完。

西貢區大部分地方被劃為郊野公園，分為東邊兩邊，東邊以萬宜水庫、蚺蛇尖及四灣為主，西邊則包括近馬鞍山一帶的部分、海下灣、北潭涌、嶂上等地方。

以下5條路線，通通簡單易行，想舒適的話，有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。而且條條都有靚景欣賞，例如有個打卡點可以俯瞰西貢海景，有些地方可以欣賞春季限定鮮花如吊鐘花、鬰金香等，還有推介景點觀賞日落！無論親子郊遊，或是浪漫拍拖、閨密野餐影相打卡都有好推介！👇👇👇想知哪個地方可以觀賞日落？按圖看全部路線特色、走法及交通資料👇👇👇

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🌷同場加映1：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文

🍞同場加映2：港式蛋撻知多點🍞

蛋撻是香港特色美食之一，究竟是怎樣來的？最傳統的製作方法是怎樣？蛋撻包餅專家為大家破解一些港式蛋撻的誤解。👇👇👇最正宗的是酥皮還是曲奇皮？按圖了解更多港式蛋撻前世今生👇👇👇

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