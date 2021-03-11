撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-11 16:11

2011年日本311地震發生至今迎來10周年，無情天災提醒人們千萬不能掉以輕心，必須時常保持危機感，做足準備才能保護自己、保護家人。正因如此，這10年來各式各樣的防災用品也不斷推陳出新，而近年其中一款最暢銷防災好物就是吉野家推出的牛肉飯罐頭，有日本電視台深入製作工程，解構背後超講究的製作過程！

（《あさチャン》截圖）

日本雜貨專門店Loft因應今年是「311地震」10周年，在全國各地分店舉辦防災用品展，介紹最新的防災用品，提醒人們時常做足準備，以防萬一。日本TBS電視台節目《あさチャン》也趁機會製作特輯，介紹最暢銷的新型防災食品、照明和衛生用品。

（《あさチャン》截圖）

其中，防災食品部門最高銷量的就是日本吉野家在2019年推出牛肉飯罐頭，共有6種不同口味，保存期長達三年。在整個製作過程中，為了可以完美呈現招牌牛肉飯的原汁原味，原來在食材和工序上都花了不少心思，即按下圖看完整報導！👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本5款商品疫下意外爆紅！香蕉1個原因銷量翻倍？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，除了口罩、消毒酒精等防疫用品的需求持續高企，在日本就連香蕉、模型鉗、園藝砂等看似與疫情毫無關係的物品，銷量竟然意外急升，到底熱賣的背後原因為何？

👇👇即按下圖看5款商品意外爆紅的真正原因！👇👇

+ 10 + 10 + 10

為何模型鉗銷量急增10倍？即看全文：日本5款商品疫下意外爆紅！香蕉1個原因銷量翻倍 黏貼手挽超貼心