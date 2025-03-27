西安酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／高鐵站接送／人均$231起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

西安酒店推介2025！西安是世界四大古都之一，擁有古色古香的舊建築及兵馬俑，亦有現代化的購物中心及步行街，非常適合短旅行！《香港01》「好食玩飛」整合10間西安酒店，部分配備健身室、泳池、溫泉等休閒設施，更有酒店提供機場及高鐵送車服務，人均只需$231起！

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西安酒店推介【1】西安鐘樓永寧門雅緻酒店（Xi'an Bell Tower Yongningmen Elegant Hotel）

西安鐘樓永寧門雅緻酒店（Xi'an Bell Tower Yongningmen Elegant Hotel）於2024年開幕，位於西安市中心，距離永寧門站7分鐘步程，交通方便。酒店共有75間客房，房間融合中式及西式設計，配備免費迷你吧、智能客控、串流媒體服務等。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳、酒吧等設施，並提供免費接機服務。

西安鐘樓永寧門雅緻酒店（Xi'an Bell Tower Yongningmen Elegant Hotel）
房價：人均HK$231起（雅緻·永寧謐境大床房；包早餐）
地址：西安碑林區南大街2號
交通：永寧門站步行7分鐘
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西安酒店推介【2】西安W酒店（W Xi'an）

西安W酒店（W Xi'an）毗鄰曲江池遺址公園，距離地鐵站僅5分鐘步程。酒店於2018年開幕，共有372間房，房間配有景觀露台、特色睡床、智能房間控制系統、音響等先進的娛樂設施。酒店亦配備室內及室外泳池、健身中心、水療中心、酒吧、餐廳等設施。

西安W酒店（W Xi'an）
房價：人均HK$521起（奇妙城景客房大床房）
地址：西安雁塔區曲江池東路333號
交通：寒窯站步行5分鐘
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西安酒店推介【3】西安索菲特傳奇酒店（Sofitel Legend People's Grand Hotel Xi'an）

西安索菲特傳奇酒店（Sofitel Legend People's Grand Hotel Xi'an）位於明代城牆的歷史區域內。酒店於2014年開幕，共有71間客房，房間採用法式風格設計，融合中式藝術品，典雅奢華。房間內配備雲石浴室、寬敞客廳及特大睡床，部分房間另有陽台。酒店亦附設室內游泳池、健身室、水療中心、免費私人停車場等設施。

西安索菲特傳奇酒店（Sofitel Legend People's Grand Hotel Xi'an）
房價：人均HK$648起（首相間）
地址：西安新城區東新街319號
交通：五路口站步行12分鐘
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西安酒店推介【4】西安曲江希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Xi'an Qujiang）

西安曲江希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Xi'an Qujiang）於2022年開業，坐落於大唐不夜城步行街，鄰近車站、景點及購物中心，地理位置優越！酒店共有125間客房，房內採用可調節睡眠温度的床品、步入式沐浴間及浴缸，落地景觀窗俯瞰城景，房間舒適奢華！酒店亦配有健身室、餐廳、酒吧、免費自行車租借及免費停車場等設施及服務。

西安曲江希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Xi'an Qujiang）
房價：人均HK$372起（嘉悦裏大床房；包1份雙人雞尾酒及佐酒小吃）
地址：西安雁塔區曲江新區雁南一路15號大唐不夜城
交通：大唐芙蓉園站步行11分鐘
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西安酒店推介【5】西安唐華華邑酒店（HUALUXE Xi'an Tanghua）

西安唐華華邑酒店（HUALUXE Xi'an Tanghua）位於曲江新區，鄰近大唐不夜城以及西安大悦城。酒店於2020年開幕，建築古色古香，擁有126間客房及親子主題房，部分房間配備半開放式浴室、浴缸及露台，酒店另有健身室、3間餐廳、咖啡室、免費停車場等設施，並提供瑜伽課程及親近動物體驗。

西安唐華華邑酒店（HUALUXE Xi'an Tanghua）
房價：人均HK$362起（高級房；包2張大唐芙蓉園及2張曲江海洋極地公園門票）
地址：西安雁塔區曲江新區雁引路40號
交通：大雁塔站步行12分鐘
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西安酒店推介【6】西安麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Xi'an）

西安麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Xi'an）坐落於高新商務區，鄰近西安創業咖啡街區、唐城牆遺址公園以及商業街區。酒店於2019年開幕，擁有283間客房，房間坐擁城市景觀，配備小客廳及奢華浴缸，非常舒適。酒店亦擁有3間特色餐廳、3間酒廊及酒吧、水療中心、室內游泳池、免費停車場，並提供健身課程及瑜伽課程體驗。

西安麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Xi'an）
房價：人均HK$532起（豪華大床房）
地址：西安雁塔區科技二路50號
交通：甘家寨站步行1分鐘
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西安酒店推介【7】西安海榮JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Xi'An）

西安海榮JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Xi'An）於2023年開幕，鄰近考古樂園、綠樹電競館、漢神購物廣場等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有333間客房，房間均位於高層，景觀開揚，房內空間寬敞，另有親子主題房型。酒店另設3間高級餐廳、24小時健身室、室內恆温無邊泳池、水療中心等奢華設施。

西安海榮JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Xi'An）
房價：人均HK$279起（豪華雙床房）
地址：西安未央區鳳城八路168號
交通：文景路站步行6分鐘
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西安酒店推介【8】西安經開洲際酒店（InterContinental Xi'an North）

西安經開洲際酒店（InterContinental Xi'an North）位於城市CBD核心地帶，鄰近地鐵商業街、運動公園、考古樂園等景點。酒店於2019年開業，擁有多達322間客房，房間空間寬敞、設備齊全，附有半開放式浴室，設計奢華。酒店亦有4家特色餐廳、健身室、桑拿、室內恆溫泳池、免費公共停車場等設施。

西安經開洲際酒店（InterContinental Xi'an North）
房價：人均HK$269起（豪華雙床房）
地址：西安未央區經開區鳳城八路120號
交通：行政中心站步行3分鐘
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西安酒店推介【9】西安諾世嘉頓酒店（Rose Garden Hotel）

西安諾世嘉頓酒店（Rose Garden Hotel）處於CBD生態圈，鄰近熙地港、、大融城、王府井等超級商業街，吃喝玩樂都很方便！酒店於2019年開幕，共有225間四種不同風格的客房，客房均位於高層，景觀開揚、空間寬敞。酒店配備自助洗衣房、健身房等設施，並提供免費機場送機及高鐵送站服務，非常貼心！

西安諾世嘉頓酒店（Rose Garden Hotel）
房價：人均HK$232起（典雅新中式靜謐大床房；包機場或高鐵站送站服務）
地址：西安市經開區鳳城七路與開元路210號
交通：鳳城五路站步行15分鐘
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西安酒店推介【10】長安先導·賢居苑（XIAN JU VILLA）

長安先導·賢居苑（XIAN JU VILLA）於2023年開幕，以歐洲建築風格為元素，打造了61間別墅。別墅空間寬敞，區分了客廳、飯廳、廚房及臥室空間，最大的房型更有多達13間客房，可容納26人入住！酒店亦提供室外泳池、温泉、健身室、KTV、遊戲室、家庭影院、2間餐廳等設施，並設有免費公共停車場。

長安先導·賢居苑（XIAN JU VILLA）
房價：人均HK$334起（現代時尚觀景墅居2居；4人入住；包拔罐或刮痧養療）
地址：西安臨潼區陝鼓大道8號,
交通：西花園站步行8分鐘
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