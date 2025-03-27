哈爾濱酒店10間｜JW超美湖景／Ritz-Carlton 50樓客房／人均$88起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

哈爾濱酒店推介2025！哈爾濱是個一年四季都適合旅遊的地方，除了冬季的雪景，夏天的湖光山色都值得欣賞，港人更可以搭高鐵直達哈爾濱，非常方便！《香港01》「好食玩飛」整合10間哈爾濱酒店，全部酒店人均不過$500，大部分更配備泳池或水上樂園，人均只需$88起！

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哈爾濱酒店推介【1】哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）是哈爾濱的地標建築，建築高270米，全部客房位於38至50樓，可以飽覽無敵城景！此外，客房內亦配備奢華的浴室及浴缸、高級備品、電器及家具，酒店同時提供景觀室內泳池、健身室、水療中心等設施，並設有免費公共停車場，非常貼心！

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）
房價：人均HK$453起（豪華城景大床房）
地址：哈爾濱道里區友誼西路660號富力中心1座
交通：公路大橋站步行10分鐘
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哈爾濱酒店推介【2】哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）位於哈爾濱市松北區商圈中心，鄰近哈爾濱冰雪世界、哈爾濱熱雪奇蹟、哈爾濱融創文旅城等景點。酒店於2018年開幕，擁有342間房，房間空間寬敞，大部分房型更擁有一湖三島的景觀！酒店亦配備24小時健身中心、免費公共停車場及免費穿梭巴士服務。

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）
房價：人均HK$262起（豪華江景大床房）
地址：哈爾濱松北區創新一路199號
交通：世茂大道站車程9分鐘
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哈爾濱酒店推介【3】哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）

哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）位於世茂大道，鄰近銀河歡樂世界、哈爾濱融創文旅城、哈爾濱熱雪奇蹟等景點，觀光非常方便。酒店於2017年開業，共有252間客房，房間設計奢華典雅，配備景觀浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、水上樂園、足浴等休閒娛樂設施，在雪季更提供滑雪道！

哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）
房價：人均HK$175起（豪華雙床荷里活房）
地址：哈爾濱松北區世茂大道87號
交通：世茂大道站車程13分鐘
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哈爾濱酒店推介【4】哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）

哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）位於中央大街，附近有松花江觀光索道、斯大林公園、防洪紀念塔等景點。酒店於2019年開業，擁有107間房，房間採用智能控制系統，配備高奢床上用品及洗護用品。酒店亦提供有旋轉滑梯的親子房及私人風呂的套房。酒店另設24小時洗衣房、健身室、家庭影院、免費停車場等設施。

哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）
房價：人均HK$192起（靜享·庭院大床房）
地址：哈爾濱道里區中央大街232-1號
交通：友誼宮站步行6分鐘
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哈爾濱酒店推介【5】哈爾濱中央大街美輪美奐酒店（MaxX Hotel Central Avenue Harbin）

哈爾濱中央大街美輪美奐酒店（MaxX Hotel Central Avenue Harbin）於2024年全新開幕，與俄羅斯風情小鎮及哈爾濱冰雪大世界僅一河之隔，地理位置優越。酒店客房設計帶有歐洲風情，配有免費迷你吧、智能房間控制系統、串流媒體等設施與服務。酒店亦提供兒童俱樂部、圖書館、健身室及遊戲室等設施。

哈爾濱中央大街美輪美奐酒店（MaxX Hotel Central Avenue Harbin）
房價：人均HK$169起（高級雙床房；包早餐）
地址：哈爾濱道里區友誼路111號
交通：兆麟公園站步行5分鐘
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哈爾濱酒店推介【6】哈爾濱西站城際酒店（Intercity Hotel）

哈爾濱西站城際酒店（Intercity Hotel）於2025年全新開幕，距離哈爾濱西站僅5分鐘車程，交通方便。酒店共有168間客房，房間配備投屏電視、串流媒體服務、免費迷你吧等設施。酒店另設健身室、兒童遊樂場、遊戲室、圖書館、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費托兒服務及免費車站送車服務。

哈爾濱西站城際酒店（Intercity Hotel）
房價：人均HK$128起（城際大床房）
地址：哈爾濱南崗區麗江路滙智中心E棟E02座
交通：城鄉路站步行10分鐘
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哈爾濱酒店推介【7】哈爾濱松北融創皇冠假日酒店（Crowne Plaza Harbin Songbei）

哈爾濱松北融創皇冠假日酒店（Crowne Plaza Harbin Songbei）地處哈爾濱融創文化旅遊城，鄰近融創熱雪奇蹟、融創茂及融創樂園。酒店擁有415間客房及套房，房間空間寬敞、設備齊全。酒店另外亦有健身房、室內恆温泳池、瑜伽室、兒童遊樂場、3間餐廳等，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

哈爾濱松北融創皇冠假日酒店（Crowne Plaza Harbin Songbei）
房價：人均HK$148起（皇冠高級房）
地址：哈爾濱松北區豐源街233號
交通：世茂大道站車程14分鐘
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哈爾濱酒店推介【8】哈爾濱中央大街希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Harbin Central Street）

哈爾濱中央大街希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Harbin Central Street）於2024年全新開幕，位於中央大街核心商圈，步行1分鐘即可抵達地鐵站，交通十分方便！酒店共有164間客房，房內附帶小廚房，配備膠囊咖啡機、雙功能雪櫃及微波爐，設備齊全。酒店同時配備健身室、洗衣間、餐廳及咖啡室。

哈爾濱中央大街希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Harbin Central Street）
房價：人均HK$107起（靈動大床房；3人入住；包早餐）
地址：哈爾濱道里區工廠街69號
交通：尚志大街站步行2分鐘
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哈爾濱酒店推介【9】哈爾濱中央大街希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Harbin Zhongyang Street）

哈爾濱中央大街希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Harbin Zhongyang Street）距離哈爾濱火車站僅12分鐘步程，鄰近亦有地鐵站、遠大購物中心，新世界百貨、省博物館等景點。酒店於2020年開幕，共有195間客房，另有親子主題房型，適合一家三口的小家庭！酒店亦配備健身室、洗衣間、餐廳、免費私人停車場等設施。

哈爾濱中央大街希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Harbin Zhongyang Street）
房價：人均HK$144起（舒適雙床房；包早餐）
地址：哈爾濱南崗區郵政街147號
交通：博物館站步行3分鐘
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哈爾濱酒店推介【10】哈爾濱安納縵設計師江景酒店（中央大街步行街索菲亞教堂店）（Harbin Central Street Habsburg Hotel (Sofia Church)）

哈爾濱安納縵設計師江景酒店（中央大街步行街索菲亞教堂店）（Harbin Central Street Habsburg Hotel (Sofia Church)）於2024年開幕，鄰近哈爾濱冰雪大世界、哈爾濱極地公園、中央大街等景點。酒店共有72間客房，另有複式LOFT家庭親子主題房，最多可容納3人入住。酒店另帶有健身室、兒童遊樂場、洗衣間、餐廳、免費私人停車場等設施。

哈爾濱安納縵設計師江景酒店（中央大街步行街索菲亞教堂店）（Harbin Central Street Habsburg Hotel (Sofia Church)）
房價：人均HK$88起（縵雲·望江 | 靜謐大床房；包東北特色下午茶）
地址：哈爾濱道里區友誼路395號
交通：上海街站步行6分鐘
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