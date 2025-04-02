西澳珀斯十大必遊推介｜空中暢遊粉紅湖+豪食海鮮船河+懸崖奇觀

「珀斯」絕對是西澳州重要而又美麗的寶地。溫和的氣候以及別緻的大自然景色，有著本土獨有的野生動物，又有浪漫而又充滿神秘感的自然景色，就似世外桃源一樣，讓人充滿神奇幻想。加上當地人友善親民的待人態度，更曾獲得世界最友善城市稱號，得到世界性讚賞及認同。東瀛遊最新推出的「西澳珀斯8天旅行團」，選乘國泰航空直航往返，一口價全包稅項及免收工作人員服務費，讓你輕鬆自在享受整趟精彩旅程。



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澳洲都市綠洲 尋找珀斯大自然奇觀

「珀斯」是西澳州的首府，亦是澳州第四大城市。風光如畫的珀斯，充滿著活力四射的街頭藝術、文化區和娛樂中心，同時亦富有多樣性的生態環境。當地有很多著名的沙灘，其景色之優美程度足以和澳洲東岸的黃金海岸相媲美。由於當地政府致力保護自然生態環境，因此在島嶼保護區也能輕易偶遇珀斯本土的療癒短尾矮袋鼠及其他野生動物，絕對適合愛好大自然的朋友。

短尾矮袋鼠是珀斯最具人氣的原居民，牠們總是笑意盈盈，因此成為遊客拍照的熱門對象。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（一）：空中暢遊赫特潟湖（粉紅湖）

提到珀斯，第一印象相信就是觀賞粉紅湖絕景，當中最為有名的一定是「赫特潟湖」，西澳州最大特色景點之一，以及是色彩最鮮豔的粉紅湖之一。由於湖水含鹽度非常高，加上湖中的藻類產生豐富胡蘿蔔素，令整個湖變成極之浪漫的士多啤梨牛奶顏色。湖水亦會因應季節、時間，以及天氣陰晴，變成紅色、橙色，甚至淡紫色，非常特別。

除了可在地平線上近距離一睹夢幻粉紅湖的美景，另一最佳觀賞方式，建議一定要乘坐小型觀光飛機，空中暢遊粉紅湖！由高空俯瞰整遍絕美天然的粉紅湖，360度無死角欣賞湖色全景，加上倒影在湖上的雲朵，絕對能感受到高空觀賞帶來的震撼。

漫步赫特潟湖，從地平線近距離觀賞粉紅色的鹽湖。（圖片由西澳旅遊局提供）

行程重本安排乘小型觀光飛機空中暢遊赫特潟湖，粉色海洋閃着珀斯夕陽，俯瞰如童話世界裡的浪漫粉色，相當迷人。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（二）：凱維森野生動物園

凱維森野生動物園是西澳州最大的私人本土動物收藏地，同時讓遊客可以一站式集郵所有澳洲動物的好去處。園內齊集澳洲原生物種及外來動物，袋鼠、袋熊、樹熊更是人氣焦點之一。遊客不單止可以體驗親手給袋鼠餵食，更可與樹熊進行見面會，與牠們來一個親密接觸！

園內另一亮點就是觀賞剪羊毛表演。每天只有4場演出，由牧羊人親至現身為大家展示牧羊犬趕綿羊、剪毛秀，觀眾更可以參與互動環節，感受鄉村生活的樂趣，以及更深入了解澳洲農場文化及動物的習性。

凱維森野生動物園提供在指定時段內，可以讓遊客一抱「澳洲國寶」樹熊的珍貴機會。（圖片由西澳旅遊局提供）

凱維森野生動物園作為西澳州最大的私人本土動物收藏地，更是眾多袋鼠的居住地。在這裏你可以親手餵食袋鼠，與牠們來一個近距離接觸。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（三）：山度富酒莊

「山度富酒莊」位於珀斯近郊的天鵝谷，是西澳州最古老的葡萄酒產區之一。雖然沒有太多奢華頂級的酒窖建築，但是作為天鵝谷歷史最悠久的酒莊之一，山度富酒莊的工藝手匠們以真實樸素而又地道的面貌為大家釀酒，給人一種純正自然的感覺。

除了可以走進葡萄園酒莊參觀裏面的釀酒設備，更可即場向釀酒師學習品酒的技巧，學習如何通過葡萄酒的顏色、氣味及味道，了解釀製過程。當然不能錯過在環境幽美的酒莊園享用美味的西式葡萄酒莊園午餐，美酒配佳餚，絕對是人生夢寐以求的體驗之一！

山度富酒莊是天鵝谷歷史最悠久的酒莊之一，更曾在西澳州的全國性酒展中取的獎項，是被受高度讚賞的葡萄酒莊園。（圖片由西澳旅遊局提供）

（圖片由西澳旅遊局提供）

即場向釀酒師學習品酒的技巧，以及享用美味的西式葡萄酒莊園午餐，是人生必試的一次奢華體驗！（圖片由西澳旅遊局&澳大利亞旅遊局提供）

珀斯必遊景點（四）：追蹤野生袋鼠

想親眼看到野生袋鼠的蹤影，乘坐高爾夫球車在高球場追蹤牠們是個不錯的選擇。袋鼠喜歡在水份充足的草地上，或者樹蔭下休息。而位於天鵝谷釀酒區的Novotel Vines Resort正正乎合袋鼠們的需要。由專人帶領乘坐著高球車，細賞野生袋鼠在風景如畫的高球場活動的情景，並隨時看到袋鼠與遊客一起揮杆高球，是澳洲獨有的可愛畫面。

在擁有冠軍級18洞球場上，駕高球車（2人一車）追蹤野生袋鼠。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（五）：曼哲拉海鮮遊船之旅

大獲好評的奢華海鮮船河，讓你在迷人的海濱城市「曼哲拉」享受一次真正的西澳州豐盛的味覺及視覺多重盛宴。在遊船上不但可盡情享受捕捉龍蝦的樂趣，更有專人為大家烹調澳洲海鮮大餐。龍蝦、海蟹及其他生猛海鮮，加上芝士、麵包、水果等美食點綴，配上無限量酒水供應，好好品嚐豐富又新鮮的海鮮大餐。

沿途一邊享受美食，一邊欣賞令人驚嘆的風景，運氣好的話還能遇見海豚跟著船隻航行！

（圖片由西澳旅遊局 & 曼哲拉遊輪公司提供）

約三小時的海鮮遊船體驗，讓大家享受捕捉龍蝦的樂趣。（圖片由西澳旅遊局 & 曼哲拉遊輪公司提供）

船上有專人烹調澳洲海鮮大餐；除了龍蝦之外，還有海蟹及其他海鮮，加上芝士、麵包、水果等，配上無限量酒水供應，品嚐豐富又新鮮的海鮮大餐。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（六）：「曼哲拉巨人」木雕作品

國際知名的丹麥藝術家Thomas Dambo以回收物料並製作成巨人雕塑以享譽盛名，當中的「曼哲拉巨人」更是曼哲拉自然保護區與作合作製作的世界級戶外裝置作品，並於2022年底公開展出。巨人藝術品高達五米，其引人入勝、活潑的樣貌溫馨地提醒著到訪者有關人類對地球環境的影響，同時教育大眾保育及愛護大自然的重要性。假若人類不善待大自然，它也能像巨人一樣變得殘忍及暴力，作出反擊。

丹麥藝術家Thomas Dambo創作作品時一直非常關注可持續性，每件木雕作品都是由回收木材精心手工製作的，而當中的木材主要是在當地收集。（網上圖片）

珀斯必遊景點（七）：羅特尼斯島「短尾矮袋鼠」

西澳州特殊野生動物特別多，而人稱最會微笑的短尾矮袋鼠更是西澳州「羅特尼斯島」的本土動物，更是社交媒體上的超級巨星。短尾矮袋鼠是一種有袋動物，但與一般袋鼠不同，小巧而又毛茸茸的外觀，加上永遠掛上微笑的表情，令牠被美譽為全世界最快樂的動物，就連人氣韓國綜藝節目《花樣青春》，都要特意安排走訪羅特尼斯島，尋找短尾矮袋鼠的身影，與牠們合照自拍。

羅特尼斯島住了約10,000隻短尾矮袋鼠，並且由於島上無車又缺乏食肉動物，想輕鬆尋找短尾矮袋鼠的蹤影絕非難事。漫遊小島同時間更可探索及獵影島上明媚風情，安然享受當下時光。

如果發現短尾矮袋鼠的蹤影，不妨蹲下至與牠們高度相約，然後耐心等待牠們來到身邊，輕輕按下快門，捕捉最完美一刻。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（八）：蘭斯林滑沙

想要親身體驗探險的滋味，並盡情釋放腎上腺素，那你就不得不到珀斯北部的蘭斯林沙丘，一嘗下坡滑沙的冒險及刺激滋味。蘭斯林沙丘是濱海城鎮，難以想像這遍沙丘曾經也是海，不過經長年累月的風蝕影響下，逐漸形成了現今的白沙丘。

蘭斯林沙丘長約2公里，是西澳最大面積的沙丘，並且是男女老幼都熱愛的滑沙勝地，當中最大45度角的沙丘，更是大家必玩滑下的熱門斜道。無論是想感受沙丘版的速度與激情，抑或是想體驗新事物挑戰自己，一於跳上滑沙板，享受滑沙帶來的快感。

西澳州著名的白沙丘「蘭斯林沙丘」，必試從約50米高的沙丘快速滑下，絕對考驗你的膽識！（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（九）：卡爾巴里國家公園

卡爾巴里國家公園佔地1830平方公里，園內迂迴曲折的巨大峽谷、高聳筆直的海岸峭壁，景觀非常壯麗。當中紅色峽谷的「世界之窗」更是西澳州最具代表性的自然景點之一，是遊客必去景點之最。由於經歷了4億多年長期風化的關係，岩石形成了一道窗形拱門，是大自然送給大家的神奇禮物。

於2020年重新建成的Skywalk天空步道，絕對是世界級的觀光步道。整條步道綿延約7.5公里，當中的A字型眺望台更是沿著懸崖邊緣而建，懸臂式的設計非常驚險而刺激。眺望台從峽谷上方延伸約25米，離崖底距離100米，讓大家可清晰鳥瞰壯麗的峽谷，親眼見証大自然的巧奪天工。

站在A字型眺望台，透明的懸空棧道，下方就是壯闊的河谷，踩在上面都真需要花費一點勇氣。（圖片由西澳旅遊局提供）

珀斯必遊景點（十）：南邦國家公園「尖峰石陣沙漠」

位於南邦國家公園的尖峰石陣沙漠，可算是西澳州最神秘、最獨特的自然奇觀之一。在黃色沙漠中，矗立數以千座歷經數百萬年形成的高聳石灰岩尖塔，看似月球神秘的表面，如此奇異的活化石，超級罕見！

其實岩石原本沉在海床內，後來因地殼移動漸漸推擠上來形成陸地，不過後來經黃沙吞沒深埋到地底，再經過數萬年沉積擠壓進而形成石灰岩，最後經風化讓石灰柱露出，形成了現在的樣貌。在陽光照射下，石灰岩尖塔光芒耀眼，不同角度所折射出的石柱，營造出一種如外星人般的神秘地貌。尤其在日出和黃昏，光影打在石灰岩柱上，顯得更有生命力。

飽歷數百萬年形成的高聳石灰岩尖塔，在陽光照射下，格外光芒耀眼。（圖片由西澳旅遊局提供）

如此奇異的活化石，超級罕見！（圖片由西澳旅遊局提供）

東瀛遊精選：漫遊夢土「西澳州」 國泰航空直航往返

東瀛遊最新推出的「西澳珀斯8天探索之旅」，選乘國泰航空直航往返，行程重本安排乘坐小型觀光飛機空中暢遊赫特潟湖（粉紅湖），暢遊多個必遊景點，追蹤澳州名物野生袋鼠及短尾矮袋鼠。全程安排品嚐地道美食，中西兼備：地道龍蝦餐、遊船豐富海鮮午餐、酒莊午餐、酒店自助餐，樣樣有齊！其中2晚更會入住5星級酒店，享受至高級住宿體驗。一口價全包稅項及免收工作人員服務費，讓你輕鬆自在享受整趟精彩旅程！

【西澳珀斯、粉紅湖8天探索之旅】

APCA08

團費：$27,999+（全包稅項、燃油附加費、及免收工作人員服務費）

成團出發：4月18、5月4、25、6月14、28、7月19、26日

火速成團：4月27、5月11、18、6月7、21、7月12日

立即報名：https://www.egltours.com/website/Itinerary/HTAPCA08

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