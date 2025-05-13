北上｜深圳店員一眼認港人秒轉廣東話　網民列10大特徵：走路很快

北上｜港人北上熱潮未減。近日就有內地網民於小紅書發文，指很好奇深圳的店員是如何一秒分辨香港人，人一走來就可以切換粵語和普通話。帖文引起極大迴響，不少網民留言分享港人的特徵。《香港01》「好食玩飛」整合帖文中最熱門的10大特徵，即刻睇下中唔中！



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有網民於小紅書上發文，指很好奇深圳的店員是如何一秒分辨香港人。貼文引起迴響，有內地網民指香港人「有股味兒」，亦有網民指香港人無論在哪裡逛街都穿得像「下一秒就要去登山」，更有網民笑指「除了香港人，誰會在商場裡面穿得像要去徒步呢」。內地網民列舉的種種特徵亦引起香港人在貼文下回覆，紛紛表示特徵全中，竟然完全無法反駁！

港人北上會成群結隊地出現（高低都要過＠小紅書）

港人特徵【1】任何時候走路都很快

香港人的走路速度是舉世聞名的快，深圳網民就指香港人除了走路速度快，看起來還「勁勁的」，很有力量。

網民指香港人走路非常有力量感（圖片來源：Kenji家勛＠小紅書）

港人特徵【2】精神奕奕感覺雙眼有光

網民指港人到深圳旅遊時都很有精神，感覺看東西雙眼都發光，有種「我要來大買特買」的感覺。

港人特徵【3】身上有洗衣液香味

有許多網民指香港人身上有種特別的香味，有人指是Tempo紙巾的味道，也有人指是留香珠洗衣液的香味。

港人特徵【4】鍾意孭背囊

深圳網民指一到夏天孭背囊簡直是噩夢，但香港人尤其中年男性卻喜歡孭背囊，穿搭休閒更像登山客。

港人特徵【5】袋上掛酒精搓手液

自疫情之後，大部分港人會把酒精搓手液掛在袋上，方便隨時消毒雙手，而且好像只有香港人會這樣！

港人特徵【6】深色系純色衣服

香港人大部分穿搭比較休閒低調，會選擇純色的深色系衣服，夏天是POLO上衣，冬天則是衝鋒衣外套，基本上顏色都是以簡單為主。

港人特徵【7】鍾意著波鞋

港人平常習慣走路，因此會選擇比較適合走路和跑步的運動鞋，而內地人則會著重於穿搭類的運動鞋。更有網民笑指「畢竟除了香港人，誰會在商場裡面穿得像要去徒步呢。」

港人著波鞋著重機能性，內地人著波鞋著重穿搭造型。（圖片來源：豬啟小洋@小紅書）

港人特徵【8】行商場都戴帽

港人穿著休閒低調，帽子一定是必備單品，有網民就指自己曾經模仿港人穿著，「背着背包逛商場還戴着帽子，感覺下一秒就登山了。」

港人特徵【9】成群結隊地出現

深圳網民指港人北上「一來起碼三五個」、「那種一家人的」，下方則有香港人回覆「救命我跟家人3個人來，各自都中了。」

港人北上會成群結隊地出現（圖片來源：高低都要過＠小紅書）

港人特徵【10】說話夾有英語單詞

香港人平常習慣中英夾雜，有時候用英文更會順口過用中文，但內地人很少會在說話中夾有英語單詞，因此能夠一秒就知道是香港人。

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