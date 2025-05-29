深圳領展中心城代金券｜$60當¥100用　西塔老太太等用得｜附連結

深圳領展中心城 x《香港01》獨家優惠！深圳領展中心城聯乘《香港01》獨家推介「港人餐飲¥100優惠券活動」，大家只要到指定連結，即可用優惠價$60買到代金券，在商場內當¥100使用，以匯率計相當於消費即享約55折。提提大家，優惠搶完即止。《香港01》「好食玩飛」頻道同場介紹14間參與活動的餐廳，當中包括港人十分熟悉的西塔老太太、湘辣辣、探魚等！



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深圳領展中心城優惠｜《香港01》獨家優惠 激抵代金券

深圳領展中心城聯乘《香港01》推介獨家優惠「港人餐飲¥100優惠券活動」！5月28日起至6月16日，用戶透過《01空間》平台，即可以優惠價$60，購買一張價值¥100的代金券，相等於消費即享約55折優惠。

值得一提，今次優惠於公眾假期同樣適用！代金券不設最低消費，每個用戶ID可以購買最多2張，每單消費限用2張，相等於¥200，不可與店內其他優惠同享。今次推出的代金券限量1,500份，打算北上盡情食到飽的朋友，就要快啲搶啦！

深圳領展中心城 x《香港01》獨家優惠

價錢：$60（原價¥100）

銷售時間：2025年5月28日至6月16日

使用時間：2025年5月30日至6月16日

限額：1,500份



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深圳領展中心城｜14大餐廳推介

今次參與活動的商場餐廳共28間，《香港01》好食玩飛頻道為大家介紹當中14間港人較為熟悉的餐廳：

參與餐廳【1】BOOONS•福田首店

BOOONS為全日咖啡輕食堂，提供健康簡餐、天然果汁及咖啡特調，選用健康食材，滿足食客每日的餐飲需求。招牌餐點有黑松露菌菇三文魚谷物碗、牛扒全日餐、奶油南瓜空心麵，以及靜岡抹茶牛油果汁、柳橙蘋果胡蘿蔔汁、生椰拿鐵、梔香葡萄冷萃等飲品。餐點售價人均大概¥63，CP值相當高！

BOOONS•福田首店

價格：人均約¥63

地址：領展中心城L1層



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參與餐廳【2】大小點•手作點心順德菜•全國首店

大小點•手作點心順德菜連續獲得內地黑珍珠餐廳推薦「豬肉婆私房菜」旗下的子品牌，食物質素絕對有保證！餐廳主打傳統順德點心，點心均為新鮮現製，保留「皮薄餡靚」的傳統口感。其中招牌點心包括：豬肉婆名點小籠包、大良炸牛奶、蝦餃皇及陳皮牛肉丸，人均更只需約¥100！

大小點•手作點心順德菜•全國首店

價格：人均約¥100

地址：領展中心城L1層東連廊



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參與餐廳【3】榕意·川菜之美

榕意·川菜之美是曾連續多年獲得內地米芝蓮推薦的川菜餐廳，提供各種創意川菜，人均約¥103就可以品嘗到各款小菜！招牌推薦包括川味涼麵、榕意藤椒魚、泡菜藤椒鴨、蒜香辣子雞。餐廳菜色打破傳統川菜只有辣的印象，口味較淡，帶有麻辣香味，非常特別！

榕意·川菜之美

價格：人均約¥103

地址：領展中心城L1層



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參與餐廳【4】啫火啫啫煲

啫火啫啫煲以其古法烹飪和極致的食材選擇著稱，堅持使用新鮮、優質的食材，透過猛火生啫的方式，保留食物的原汁原味。招牌菜色包括黑椒葱爆牛肉、蝦仁粉絲煲、招牌啫肥腸、青啫生筍煲，全部都超有鑊氣，美味程度可以狂吃三碗飯！

啫火啫啫煲

價格：人均約¥90

地址：領展中心城L1層



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參與餐廳【5】西塔老太太泥爐烤肉

西塔老太太泥爐烤肉被譽為是「燒肉界天花板」，店內以朝鮮族傳統泥爐進行烤肉，採用傳統黃泥爐與長白山菊花炭，溫度控制在220℃左右，烤肉能夠鎖住肉汁，而且帶有獨特炭香。推薦烤鰻魚、老太太特色肥牛、秘制卷牛肋排、特味牛五花，再搭配獨家麻醬做調味，吃起來香而不膩！西塔老太太泥爐烤肉人均約¥100，性價比很高！

西塔老太太泥爐烤肉

價格：人均約¥100

地址：領展中心城L1層



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參與餐廳【6】湘辣辣·鮮炒黃牛肉

湘辣辣·鮮炒黃牛肉顧名思義主打黃牛肉，黃牛肉現點鮮切，更提供不同部位選擇！必吃推介包括鮮炒花龍牛肉、鮮炒黃牛肉及招牌炒吊籠，廚師會在短短三十秒内將黃牛肉快速翻炒，每一口都鲜嫩多汁而且帶有牛肉香氣，湯汁能拌兩碗飯！人均更只需約¥76！

湘辣辣·鮮炒黃牛肉

價格：人均約¥76

地址：領展中心城M層



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參與餐廳【7】禧牛薈•鮮牛肉火鍋

禧牛薈•鮮牛肉火鍋主打潮汕風味的高品質牛肉火鍋，精選中國五大黃牛之首的秦川黃牛，食材新鮮、肉質無隔夜，人均約¥103。火鍋鍋底選擇多元，包括經典石橄欖、牛骨湯、酸菜苦瓜等，搭配醬料調味味道更有特色！牛肉方面則推薦吊龍、匙仁、嫩牛肉及手打牛肉丸。

禧牛薈•鮮牛肉火鍋

價格：人均約¥103

地址：領展中心城G層



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參與餐廳【8】鮑師傅糕點•旗艦店

鮑師傅糕點•旗艦店是提供中式烘焙的麵包店，有多種特色烘焙品選擇，現場採用透明廚房，可以看到烘培師們即場製作，乾淨衛生。鮑師傅糕點的招牌有培根起司沙拉撻、清香白蓮蓉鬆餅、山藥枸杞鬆餅、栗子燒等，人均約¥25。

鮑師傅糕點•旗艦店（官方圖片）

鮑師傅糕點•旗艦店

價格：人均約¥25

地址：領展中心城G層



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參與餐廳【9】鳳名軒•順德桑拿菜

鳳名軒•順德桑拿菜主打正宗順德名菜—桑拿菜，以雙層石鍋蒸製，上層鋪桑葉或荷葉，利用高溫蒸汽快速蒸熟桑拿雞、豬肉丸、蒸陳村粉、啫啫豬頸肉等食材，下層再熬製雞湯或粥，吃到最後湯底非常濃郁且入味，人均約¥105就食得到！

鳳名軒•順德桑拿菜

價格：人均約¥105

地址：領展中心城B1層



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參與餐廳【10】順德公廣東豬肚雞•煲仔飯

順德公廣東豬肚雞•煲仔飯是已經屹立深圳17年的本土老字號品牌，首創「豬肚雞+煲仔飯」。招牌順德公胡椒豬肚雞的雞肉肉質新鮮滑嫩、豬肚爽口彈牙，湯底經過10小時熬製，加入了海南紅土地的白胡椒，非常滋味！另外，大口滿足臘味煲仔飯、手切鮮牛肉、黑白胡椒鮮牛肉煲仔飯也值得一試，人均約¥110。

順德公廣東豬肚雞•煲仔飯

價格：人均約¥110

地址：領展中心城B1層



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參與餐廳【11】探魚·鮮青椒爽麻烤魚

探魚·鮮青椒爽麻烤魚提供多種口味的烤魚，例如鮮青椒爽麻味烤魚、麻辣豆花烤魚、品味自然松蔬烤魚和農家院大豐收烤魚等。魚肉先烤後燉，吸飽湯汁鮮嫩入味，香、麻、辣三種元素一應俱全！烤魚還有豆腐、土豆、娃娃菜、年糕、米飯等配菜，湯汁在口中散開非常滋味，人均更只需約¥90！

探魚·鮮青椒爽麻烤魚

價格：人均約¥90

地址：領展中心城B1層



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參與餐廳【12】蛙來噠·牛蛙主題餐廳

蛙來噠·牛蛙主題餐廳是大眾點評上其中一家人氣餐廳，提供各種口味的蛙鍋，包括紫蘇牛蛙 、香辣蛙 、番茄蛙等十多種口味，其中紫蘇牛蛙年銷量更突破千萬鍋‌！蛙鍋的蛙腿肉肉質新鮮飽滿，辣椒及配菜都夠入味，搭配年糕及萵筍更讓人回味無窮！人均大約¥76就食得到！

蛙來噠·牛蛙主題餐廳

價格：人均約¥76

地址：領展中心城B1層



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參與餐廳【13】漁舶滙·蒸氣海鮮自助

漁舶滙·蒸氣海鮮自助餐廳擁有超大型的海鮮養殖池，內有澳洲藍龍蝦、羅氏蝦和花螺等高級海鮮！餐廳主打海鮮現撈現蒸現吃，保證食材夠新鮮，而且採用蒸氣鍋烹調，可以將海鮮的鮮味及肉汁完全鎖住！除了海鮮外，自助區更有壽司、厚切刺身、烤榴蓮、牛涮鍋、烤羊排、烤生蠔等冷熱盤可以任食，人均約¥270就可以吃到飽！

漁舶滙·蒸氣海鮮自助

價格：人均約¥270

地址：領展中心城B1層



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參與餐廳【14】秦喜·肉夾饃

秦喜·肉夾饃自2006年已經在深圳創立，主打不同風味的肉夾饃，有多達30種調味料搭配製成，更可以選擇香軟的白吉饃饃皮或者酥脆的潼關饃饃皮！除了經典豬肉肉夾饃外，招牌推薦還有藤椒肉夾饃、蟹黃肉夾饃、小龍蝦肉夾饃及巨無霸肉夾饃，肉香四溢、香香辣辣的一大份好好吃，人均更只需約¥19！

秦喜·肉夾饃

價格：人均約¥19

地址：領展中心城B1層



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深圳領展中心城｜夾公仔擂台賽！買代金券首50名免費玩

為慶祝六一兒童節，由5月31日至6月1日，深圳領展中心城更推出「全城最Hit夾公仔擂台賽」活動，參與活動即可盡情享受夾公仔的樂趣，更有機會贏取豐富獎品！

獎品內容：

特等大獎：666枚遊戲幣 + Labubu3.0盲盒

頭獎：300個反斗樂園遊戲幣 + 「Tom & Jerry」大手辦

二獎：150個反斗樂園遊戲幣 + 正版「寵物小精靈」手辦

三獎：50個反斗樂園遊戲幣 + 正版毛毛公仔掛飾

參加獎：10個反斗樂園遊戲幣 + 4寸萌爆公仔



《香港01》讀者更享有獨家禮遇，前50名購買深圳領展中心城代金券的用戶，即可免費領取活動入場券！得獎者會於5月30日或之前收到電郵確認，並到深圳領展中心城B1層客服中心前台出示電郵及核對訂單資料即可 。手快有手慢無！周末一齊「夾爆」反斗樂園啦！

全城最Hit夾公仔擂台賽

活動日期：5月31日-6月1日

活動時間：每日14:00-19:30（共8場；如滿場即順延到下一場）

活動地點：領展中心城G層百圖門口

換領地點：深圳領展中心城B1層客服中心



深圳領展中心城

地址：中國廣東省深圳福田福華一路3號

交通：會展中心地鐵站B出口



深圳領展中心城點去?交通方法？

從羅湖站出發，搭乘深圳地鐵1號線（機場東方向），坐7個站即可到達會展中心站，步行至B出口即達深圳領展中心城。從福田口岸站出發，搭乘深圳地鐵4號線（牛湖方向），搭乘2站即可抵達，交通十分方便！

深圳領展中心城

地址：中國廣東省深圳福田福華一路3號

交通：會展中心地鐵站B出口



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