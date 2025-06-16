深圳新商場｜大悅城6.28開幕　380+店舖！美食／玩樂／超市一文看

深圳新商場｜位於深圳寶安區的深圳大悅城將於6月28日正式開業！商場約有380個店舖品牌進駐，當中除了有港人最愛的超市盒馬鮮生，還有霸王茶姬、海底撈等餐廳，以及深圳寰映影城首個雙巨幕戲院、室內遊樂場及室內網球場等娛樂場所，想知新商場還有什麼必食必玩特色，就要留意下文！



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深圳新商場｜設於地鐵上蓋 主打年輕市場

深圳大悅城設於深圳地鐵靈芝站上蓋，距離各口岸約30分鐘車程，不但交通方便，且不用擔心日曬雨淋就可直達。商場佔地面積約25萬平方米，主打年輕一代市場，其中B1層為約3萬平方米的「25青年時區」，集結多個潮流品牌；LG層為「十字街」，設有多個巨型藝術裝置、運動設施、休閒步道、市集、展覽；頂層為「星廚花園」，為4千平方米、擁有雨林景色的空中花園，並設有多間餐廳及酒吧，營造深圳小夜市的氣氛。

深圳新商場｜380+品牌進駐 盒馬鮮生及必吃榜川菜「渝月川」

值得一提，深圳大悅城將有逾380個品牌進駐，集餐飲、零售、時裝、潮流玩物、運動於一身，除了有港人常去的超市「盒馬鮮生」外，更有不少人氣餐廳，例如連鎖火鍋店「海底撈」、手搖茶飲「霸王茶姬」，此外還有連續獲得8年大眾點評必吃榜的川菜餐廳「渝月川」。

熱門餐廳推介：海底撈、椒愛、陶陶居、渝月川、脆鮮生、潮發潮汕牛肉店、江南椰林椰子雞、滇牛、霸王茶姬、螞蟻洞



深圳新商場｜首個雙巨幕戲院＋室內網球場

娛樂場所方面，商場引入了大型連鎖戲院寰映影城的首個雙巨幕戲院「寰映影城IMAX」、室內遊樂場「PARTYDAY運動超樂場 」全國最新旗艦店、卡啦OK「星聚會」、人氣書店「覔」、堪稱寵物界的山姆超市「寵胖胖」以及室內網球場「Grander Tennis全越網球」。

此外，深圳大悅城更有不少流潮品牌進駐，例如韓國品牌「ADLV」、融合美式與中國風的「華人青年」，以及主打英倫風格及插畫元素的台灣品牌「Vanwalk」等等。

深圳新商場｜深圳大悅城地址及交通

深圳大悅城

地址：寶安區前進一路與創業二路交會

交通：地鐵12號線靈芝站E口直達

開幕日期：6月28日



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