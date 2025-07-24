動漫節2025直擊17亮點！門票獨家優惠/鬼滅無限城/夾他媽哥池公仔

香港動漫節2025｜香港動漫節於7月25日至7月29日於灣仔會展舉行，而今年的動漫節規模亦比過往更大，除了攤位比往年多約3倍外，更首次新增《香港世界同人祭2025》，令各位動漫迷引頸以待！《香港01》「好食玩飛」記者率先到現場直擊，為大家整合17大看點及限定精品，即睇下文了解更多！



香港動漫電玩節2025 7.25灣仔會展開鑼！

香港動漫電玩節2025於7月25日起，一連五日於灣仔會展1號展館舉行。今年動漫節除了有一系列動畫、漫畫、電玩、遊戲、玩具模型、精品，同場亦舉行國際潮玩博覽及香港世界同人祭。

第26屆香港動漫電玩節｜開放日期／時間詳情

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

（*可使用《01空間》積分可扣減多達$3）



全新「國際潮玩博覽」 G-Dragon公仔亮相！

本屆動漫節規模比往年大，攤位數量大幅增加至600個，當中更有80個來自日本、韓國、歐美的國際攤位。而同場的「國際潮玩博覽」亦匯集了多個國家的頂尖設計師展出原創作品，當中有不少可愛卡通角色，更有以韓星G-Dragon爲靈感創作的公仔！

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而「國際漫畫大師匯」亦邀請到海外漫畫家聯乘本度漫畫家即場繪畫，屆時將會集合15位漫畫家進行即興Art Jamming創作4米長的維多利亞港！「國際漫畫展」更展出法、意、日、韓等地共11個國家超過400件原創作品。

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動漫節2025推介【1】「鬼滅之刃」主題展區 還原「無限城」（展位：D01）

全球動畫平台Crunchyroll及 Sony Pictures Entertainment 為即將上映的《「鬼滅之刃」無限城編》預熱，在場內設「鬼滅之刃」主題展區，還原動畫經典場景「無限城」，包含懸浮建築與無限鏡像效果等，呈現360度沉浸式體驗！

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動漫節2025推介【2】LEGO×「海賊王」主題展區（展位：C08-09，C13-14）

LEGO今年特別與「海賊王」聯動，打造《海賊王》主題展位！届時亦會首次展出5款LEGO®《海賊王》系列實物，讓粉絲先睹為快。打卡並上傳至社交平台，即可獲得開啟神秘迷你寶箱機會，每日限量360份。

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動漫節2025推介【3】Hot Toys（展位：F01）

Hot Toys舉辦的「Hot Toys大型珍藏人偶展覽」，會展出Marvel Studios全新電影《神奇4俠：英雄第一步》場景裝置，更將限量發售《Death Stranding 2: On the Beach》、《蝙蝠俠三部曲》、《鐵甲奇俠》、《漫威漫畫》等之限定珍藏人偶！

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動漫節2025推介【4】合味道 × 初音未來展區（展位：D27）

合味道近日與人氣虛擬歌姬初音未來合作，推出全新升級的「北海道合味道」，現場將出現夢幻打卡場景，並播出初音未來的聯乘歌曲。現場打卡 + 分享至社交平台 + 標註指定 Hashtag + 追蹤日清食品IG就可獲得初音聯乘貼紙1套。

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動漫節2025推介【5】玩具廊 - 《多啦A夢》、《蠟筆小新》電影海報牆 （展位：B39）

《多啦A夢》及《蠟筆小新》的最新電影即將上映，現場展位將有大型電影海報牆打卡，攤位內更可預購《多啦A夢》1米豆沙包咕𠱸及《蠟筆小新》1米妮妮兔公仔。購買《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者》珍藏玩具套裝一款即送兩張電影首映禮門票，買全套兩款即送4張電影首映禮門票更可獲95折優惠。

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動漫節2025推介【6】Phantom × 伊織萌 與粉絲互動大玩卡牌遊戲（展位：H23-H26）

Phantom今年首度聯同日本超人氣Cosplayer伊織萌合作，推出全新伊織萌造型卡牌。伊織萌届時會化身為發牌員與粉絲互動大玩卡牌遊戲，成功獲勝的挑戰者更有機會獲得伊織萌親筆簽名卡或珍貴合影留念！

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動漫節2025推介【7】Sanrio Gift Gate（展位：B02）

Sanrio展位今年以「Flufty & Lovely」為主題，在動漫展首次擺出玉桂狗、水怪、Hello Kitty、Kuromi、My Melody等5位Sanrio熱門角色的2.5米高大型打卡裝置，讓粉絲可以與公仔拍照留念。還有主題商品包括毛公仔鎖匙扣、卡套、盲盒等，優惠低至半價，消費任何金額都可換購Sanrio購物袋！

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動漫節2025推介【8】Bandai Namco（展位：C02）

Bandai Namco現場除了展出PS5 及 NS2 合共6款遊戲外，更推出《數碼寶貝物語 時空異客》主題打卡區，讓數碼暴龍粉絲打卡集郵！現場完成指定任務就有機會免費獲贈「品牌環保袋」！此外，現場亦提供夾公仔機，只要完成指定任務即可獲試玩機會！而機內景品均為日本直運景品，更會定時更換，分分鐘抽到他媽哥池公仔！

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動漫節2025推介【9】threezero （展位：C46）

threezero今年成立25周年，特別為動漫迷推出「threezero 25周年紀念限定系列」，限量發售《變形金剛》《裝甲騎兵VOTOMS》、《新世紀福音戰士新》、《 Marvel Studios》等模型，及展出旗下IP手辦，包括《虎甲人》、《超人迪加》、《電馭叛客：邊緣行者》及《變形金剛》系列等。

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動漫節2025推介【10】Soap Studio（展位：B41）

Baby SHO-CHAN近日在香港爆紅，Soap Studio將在動漫節推出巨大化燦子人偶（展覽限定版），頭部、嘴巴與雙手均可動，可輕鬆調整姿勢，非常可愛！還有Soap Studio亦將在現場發售Opanchu Usagi褲褲兔12cm造型可動人偶及糖果萌粒匙扣。

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動漫節2025推介【11】羚邦集團（展位：F02）

羚邦今年推出多個超人氣IP包括《我推的孩子》、《排球少年》、《咒術迴戰》、等周邊及福袋，亦有全新原創Linku公仔，每款公仔手和頭部均設有磁石，可以將心儀角色連繫起來，買滿6隻更送兩用圓型展示袋，方便粉絲們攜帶公仔拍照。

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動漫節2025推介【12】Takara Tomy（展位：G08-G09 & G11-G12）

由Takara Tomy發行《排球少年！！》及《名偵探柯南》的卡牌遊戲亦會登場，完成攤位內卡牌遊戲教學和點讚專頁後，更可免費獲得《排球少年！！Vobaca！！BREAK》體驗收藏卡組和卡盒，各位粉絲不容錯過！

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動漫節2025推介【13】MUSE木棉花（展位：B40）

MUSE木棉花今年推出多個IP的福袋包括《葬送的芙莉蓮》、《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》等。而《鬼滅之刃》、《SPY X FAMILY間諜家家酒》、《DAN DA DAN》的周邊商品，買滿指定金額送精美禮品！到展位內指定位置加入Hashtag打卡及分享限時動態送精美卡片！

此外，現場更有《鬼滅之刃》、《DAN DA DAN》、《葬送的芙莉蓮》、《Bang Dream》等IP的隨機相卡，$20一抽，粉絲可以試試運氣。

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動漫節2025推介【14】Mechnoiz Toys（展位：A50）

Mechnoiz Toys今年將在會場發售《新世紀福音戰士》的限量精品及手辦，部分更是會場優先發售！除了手辦之外亦有透明撲克牌、透明卡套、不鏽鋼變色杯等周邊商品讓粉絲選購。購買全套6款《新世紀福音戰士》紀念幣，即可獲贈高級透明收藏展示盒。

動漫節2025推介【15】Takara Tomy - T-Spark

T-Spark今年已是第二年參展，除了展出《我的英雄學院》、《新世紀福音戰士》等多款高達模型外，還設即場試玩及訂購，更可以優惠價入手。

動漫節2025推介【16】Tamashii Nations

Tamashi Nations展出《高達》、《假面騎士》、《龍珠》、《鬼滅之刃》、《迪士尼》系列等多個熱門IP的手辦，可以讓粉絲打卡及即場訂購。

動漫節2025推介【17】Fans Gala

Fans Gala推出米哈遊旗下熱門遊戲如《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等的周邊，購買滿指定金額可獲贈精美禮品。

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第26屆香港動漫電玩節｜開放日期／時間詳情

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

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