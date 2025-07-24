芽莊酒店10間推介｜無邊際泳池＋360°全海景別墅　一間人均$137起

撰文：陳映蓉
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芽莊酒店推介2025｜芽莊是越南著名的海濱度假城市，可以暢玩水上活動、好好休息度假！《香港01》「好食玩飛」整合10間越南芽莊酒店，酒店除了鄰近海灘，大部分更配備私人泳池及平台，有酒店更設有360度全海景，包埋早餐人均都只是$137起！

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芽莊酒店推介【1】珊瑚別墅，盛美利亞酒店（Villa Le Corail, A Gran Melia Hotel）

珊瑚別墅，盛美利亞酒店（Villa Le Corail, A Gran Melia Hotel）於2023年開幕，在Trip.com上被評選為亞洲百大靚景酒店之一！酒店提供250間沿海套房及別墅，套房設有客廳、寬敞露台及海景浴缸，別墅另配備私人無邊際泳池及戶外平台，非常奢華！酒店亦擁有室外無邊際泳池、健身室、專屬海灘區、兒童俱樂部、餐廳等一系列休閒娛樂設施。

珊瑚別墅，盛美利亞酒店（Villa Le Corail, A Gran Melia Hotel）
房價：人均HK$827起（沿海套房；包早餐）
地址：Bai Tien, Duong De, Vinh Hoa Ward, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程63分鐘
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芽莊酒店推介【2】芽莊博馬度假村（Boma Resort Nha Trang）

芽莊博馬度假村（Boma Resort Nha Trang）於2022年開幕，在Trip.com被評選為打卡酒店第2名。酒店擁有91間客房，房間走東南亞度假風格，均配備寬敞的海景露台，寫意舒適，部分房間亦配備景觀浴室及浴缸。酒店亦設有無邊際泳池、公共浴池、健身室、兒童俱樂部、餐廳、酒吧等設施。

芽莊博馬度假村（Boma Resort Nha Trang）
房價：人均HK$346起（日落雙床房；包早餐）
地址：Pham Van Dong Street, Vinh Hoa Ward, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程58分鐘
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芽莊酒店推介【3】芽莊洲際酒店（InterContinental Nha Trang）

芽莊洲際酒店（InterContinental Nha Trang）於2014年開幕，位於芽莊海灘及快樂海灘旁邊，坐擁無敵海洋景色！酒店擁有277間客房及套房，配備半開放浴室及浴缸，可以看者海景浸浴，部分房型更配備海景露台，在房間看日落十分寫意！酒店同時配備室外游泳池、健身室、Spa、高爾夫球場、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等，設施齊全！

芽莊洲際酒店（InterContinental Nha Trang）
房價：人均HK$255起（城景經典雙床房）
地址：32-34 Tran Phu Street, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程44分鐘
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芽莊酒店推介【4】洲際公寓-芽莊（InterContinental Residences Nha Trang）

洲際公寓-芽莊（InterContinental Residences Nha Trang）於2024年開幕，坐落於芽莊市中心，鄰近海灘及夜市。酒店提供113間公寓式客房，內有開放式廚房、客廳、飯廳及露台，空間寬敞舒適，最多可容納4人入住。酒店亦提供室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳等設施。

洲際公寓-芽莊（InterContinental Residences Nha Trang）
房價：人均HK$335起（經典特大床房）
地址：32 Tran Phu Street, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程43分鐘
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芽莊酒店推介【5】芽莊文尼提別墅（Venity Villa Nha Trang）

芽莊文尼提別墅（Venity Villa Nha Trang）地理位置優越，鄰近芽莊港、珍珠島纜車站及芽莊國家海洋博物館。酒店僅提供3間單棟式奢華別墅，分別可容納8及14人入住，配備私人泳池、戶外平台、私人影院、開放式客廳及飯廳。別墅擁有360度全海景景觀，14人別墅更配備無邊際玻璃泳池！

芽莊文尼提別墅（Venity Villa Nha Trang）
房價：人均HK$446起（文尼提微風別墅｜私人泳池；包早餐；8人入住）
地址：Anh Nguyen Villa Compound, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程44分鐘
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芽莊酒店推介【6】阿達馬斯精品酒店（Adamas Boutique Hotel Nha Trang）

阿達馬斯精品酒店（Adamas Boutique Hotel Nha Trang）於2024年開幕，坐落於芽莊中心，離路易斯安娜釀酒廠和芽莊夜市不到10分鐘路程。酒店擁有106間現代風格客房，配備海景露台，空間舒適寬敞，設施乾淨新穎。酒店另提供無邊際泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧等。

阿達馬斯精品酒店（Adamas Boutique Hotel Nha Trang）
房價：人均HK$137起（豪華城景大床或雙床房；包早餐）
地址：20A Tran Quang Khai Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程43分鐘
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芽莊酒店推介【7】Amiana Resort Cam Ranh

Amiana Resort Cam Ranh於2025年全新開幕，坐落於甘林，鄰近柏代海灘，距離芽莊海灘則約15分鐘車程，交通尚算方便。酒店提供523間客房，房內設有私人露台、半開放浴室及浴缸、免費迷你吧等設施。酒店同時配備4個戶外泳池、專屬海灘區、健身室、Spa、兒童遊樂場、2間餐廳及酒吧，設施齊全，足不出戶都有無窮娛樂！

Amiana Resort Cam Ranh
房價：人均HK$442起（豪華特大床房；包早餐及晚餐）
地址：454V+46C, Cam Lam, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程16分鐘
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芽莊酒店推介【8】金蘭威斯汀水療度假酒店（The Westin Resort & Spa Cam Ranh）

金蘭威斯汀水療度假酒店（The Westin Resort & Spa Cam Ranh）位於甘林，距離金蘭國際機場及芽莊海灘車程分別5分鐘及20分鐘。酒店於2024年開幕，設有205間客房及別墅，房間配備寬敞露台、半開放浴室及浴缸，房內環境舒適乾淨；別墅另設私人泳池及戶外平台，度假感十足！酒店另設室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等設施。

金蘭威斯汀水療度假酒店（The Westin Resort & Spa Cam Ranh）
房價：人均HK$420起（客房）
地址：Lot D14a Northern Peninsula Cam Ranh, Cam Hai Dong, Cam Lam, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程5分鐘
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芽莊酒店推介【9】芽莊阿南酒店（The Anam Cam Ranh）

芽莊阿南酒店（The Anam Cam Ranh）於2016年開幕，位於芽莊的柏代海灘旁邊，酒店亦擁有專屬海灘區供住客使用。酒店擁有213間客房及別墅，房間採用東南亞度假風格設計，配備半開放浴室及浴缸、大露台，部分別墅另設私人泳池，最多可容納5人入住。酒店另提供3個室外泳池、健身室、4間餐廳及酒吧等設施，並提供各類沙灘活動體驗。

芽莊阿南酒店（The Anam Cam Ranh）
房價：人均HK$577起（豪華特大床房；包早餐）
地址：Nguyen Tat Thanh Boulevard, Cam Ranh, Cam Hải Đông, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程14分鐘
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芽莊酒店推介【10】金蘭麗笙度假村（Radisson Blu Resort Cam Ranh Bay）

金蘭麗笙度假村（Radisson Blu Resort Cam Ranh Bay）於2019年開幕，距離芽莊海灘及柏代海灘分別1分鐘及7分鐘車程。酒店共有292間客房及別墅，客房配備海景露台；別墅設私人游泳池及戶外平台。酒店同時配備4個室外泳池、私家海灘、水上樂園、健身室、兒童遊樂場、3間餐廳等，並提供水上及沙灘活動體驗和24小時來回機場班車。

金蘭麗笙度假村（Radisson Blu Resort Cam Ranh Bay）
房價：人均HK$300起（豪華房；包早餐）
地址：D12 Slot A, Nguyen Tat Thanh Highway, Cam Hai Dong, Cam Lam, Cam Ranh, Vietnam
交通：金蘭國際機場車程7分鐘
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