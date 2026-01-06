北上深圳注意！周末氣溫低至10度乾燥溫差大＋27大室內好去處推介

深圳天氣｜深圳室內好去處｜深圳氣象局預料，深圳受弱冷空氣影響，今明兩日最低氣溫跌至8度。雖然周末冷空氣減弱，持續晴天乾燥，氣溫逐日緩慢回升，但天氣仍然寒冷。預測星期六、日（10日、11日）最低氣溫分別低見10度及12度，與最高氣溫相差約10度，晝夜溫差較大。



深圳天氣寒冷，留在室內又不知道去哪好？《香港01》好食玩飛記者整理出27大室內好去處，例如新開幕商場、¥168起玩室內遊樂場、高質按摩店、免費看展覽等，等大家北上開心玩！



深圳周末氣溫如何？

深圳天氣｜深圳氣象局料周末最低氣溫10度

深圳氣象局預測，深圳受弱冷空氣影響，今明兩日最低氣溫跌至8度。而深圳9至11日冷空氣將減弱，持續晴天乾燥，氣溫逐日緩慢回升。

雖然深圳地區的冷空氣減弱，但深圳晝夜溫差較大。據深圳未來十天預報，深圳周六及周日的最低氣溫分別低見10度及12度，與最高氣溫相差10度左右。市民早晚時段外出記得穿著足夠保暖衣物。

據深圳氣象局未來10天預報，深圳周六及周日的最低氣溫分別低見10度及12度。（深圳氣象局官網截圖）

深圳室內有什麼好去處？

如果怕冷，留在深圳室內也有不少好去處！以下將為大家整理新商場、按摩店、室內遊樂場、博物館等景點予大家參考！

【新商場篇】

深圳室內好去處【1】懷德萬象匯——400+店進駐商場 地鐵可直達

深圳懷德萬象匯佔地面積達18萬平方米，分為AB兩座建築，地上5層、地下2層，共7層。L2層和L3層都能連接AB兩館，是深圳目前面積最大的萬象匯。

商場內還有一個逾5,000平方米的屋頂花園，以粉色風鈴木營造浪漫氛圍。據官方微信公眾號顯示，商場引入超過400個品牌，包括近100間特色餐廳，如深圳老字號「潮八珍橄欖雞煲」、貴州人氣茶飲「去茶山」、休閒西餐「JOETYLER」等。值得一提，商場由懷德站C出口便可直達，交通十分方便。

+ 1

懷德萬象匯

地點：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

交通：深圳地鐵12號線懷德站C出口



深圳室內好去處【2】茂業天地——10層高玩足全日 羅湖口岸步行5分鐘直達

茂業天地位於深圳羅湖人民南路，商場樓高10層，總面積為38萬呎，主要定位為「深港生活中心」。大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達，對港人而言非常方便。而商場B1層更連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往，大約只需30分鐘。

商場由主打高中檔百貨及購物中心的茂業集團打造，集團在華南、華東、西南、華北及東北5大區域經營近60個門市，而大中華環球金融中心將會是集團旗下第68家百貨門店。除了購物中心外，商場外更設有長約140米的商業街區，以及五星級萬豪酒店羅湖首店。

茂業天地

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：羅湖站E2出口直達



深圳室內好去處【3】深圳大悦城——主打年輕市場 設頂樓花園營造小夜市氣氛

深圳大悅城位於在寶安新安街道，距離各大口岸約30分鐘車程，並設於地鐵站上蓋。大悅城面積約25萬平方米，主打年輕市場，引入了好玩的「Partyday運動超樂場」全國最新旗艦店、卡啦OK「星聚會」、人氣書店「覔」、堪稱寵物界的山姆超市「寵胖胖」以及室內網球場「Grander Tennis全越網球」等娛樂場所。值得一提，寰映影城的首個雙巨幕戲院「寰映影城IMAX」亦在這裡，可以更高性價比觀看IMAX電影！

深圳大悦城

地址：深圳寶安區大悦城

交通：地鐵5號線靈芝站直達



深圳室內好去處【4】羅湖益田假日廣場——羅湖口岸4個站直達 必吃貴廚酸湯牛肉

位於羅湖翠竹街道附近的益田假日廣場，從羅湖口岸搭4個站就能到達商場，相當方便。

商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，當中包括10萬平方米購物中心、1.3萬平方米戶外街區、8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，還有永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新疆菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等。其中連續六年上榜大眾點評必吃榜的「貴廚酸湯牛肉」華南首店更是必吃推介！

羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖區益田假日廣場

交通：地鐵3號線翠竹站接駁



深圳室內好去處【5】iN城市廣場——深圳最大戶外廣場

iN城市廣場擁有深圳最大、3萬平方米的戶外廣場，設有籃球場、足球場、網球場等，進駐多於100個品牌，亮眼品牌大型超市永輝、wandering室內外滑板場、TREK單車用品商店、朗玩室內遊樂場等。飲食品牌有客家菜客家本色、福民脆湖泊廣東菜、常見的新式茶樓點都德、八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞等。

+ 1

iN城市廣場

地址：深圳市福田區深南中路1095號

交通：深圳地鐵6號綫科學館站F出口步行370米



深圳室內好去處【6】K11 ECOAST——推多項文化藝術活動

K11集團在內地首個旗艦項目K11 ECOAST總建築面積約246萬平方呎，涵蓋商場K11 ECOAST、藝術展覽空間K11 HACC、辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。商場將會不定期推出多項文化藝術活動，假日去逛逛也不錯！

K11 ECOAST

地址：深圳前海蛇口太子灣

交通：乘搭深圳地鐵12號線到太子灣站B出口步行直達



深圳室內好去處【7】坂田萬科廣場——大量綠植打造森林商場

坂田萬科廣場採用了商業+立體公園的槪念，在15萬平方米超大商場引入大量植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！

首批主力店有「寰映影城」深圳旗艦店、「盒馬鮮生」精品超市、「MELAND兒童成長樂園」最新概念店等。食店有supafama農場西餐、怂重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

+ 1

坂田萬科廣場

地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場

交通：地鐵5號線坂田站D出口



【按摩篇】

深圳室內好去處【8】皇室假期美食水療會——不用¥250任飲任食任玩24小時

皇室假期美食水療會早以多樣化設施服務打響名堂，不僅有中泰式按摩、各式湯池，還可以過夜任飲任食水果。近年翻新過後，裝潢走日式木系風，更增設卡啦OK、遊戲機等多樣娛樂設施，不到¥250就可以任飲任食於娛樂區任玩24小時，真係抵過住酒店！據網民分享，只要提早聯絡水療會，就可享有免費關口接送服務。不過，由於水療會有多種項目及套票，建議前往前先仔細查閱套票詳情。

皇室假期美食Spa

地址：羅湖區南湖街道春風路2040號金色都匯負1-5樓（春風萬佳）

營業時間：24小時營業

交通：深圳地鐵路2號線湖貝站D出口步行490米



深圳室內好去處【9】湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）——逾300間按摩房

提到深圳按摩場，許多人必定會想起水立方，不過現時已改名為湯崎，繼續深受不少港人歡迎。湯崎設有逾300間按摩房，並提供各式水療設施，加上地理位相當近，步行10分鐘就可以去揼骨放鬆，慳盡時間之餘，更可以享用內部齊全的娛樂設施例如KTV、電影等，絕對是假日好去處！

湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

地址：深圳國花路港城華庭裙樓一層至五層

交通：距離地鐵4號線福田口岸站A口步行720m



深圳室內好去處【10】密Spa休閒會所（羅湖區）——文青風按摩場

除了舊牌深圳按摩場，近年羅湖區亦有不少全新按摩場，其中位於羅湖口岸附近的密Spa休閒會所，裝修不但極具文青風格，而且環境寬敞整潔，空間感十足，提供調理中式按摩、泰式按摩、桑拿等類型服務，90分鐘¥168，只要做全身按摩就可以過夜，按摩場更會免費提供水果及宵夜，性價比極高！

密Spa休閒會所

地址：深圳市羅湖區水貝水田二街20-1號

交通：從羅湖口岸深圳火車站步行



深圳室內好去處【11】瑾樂．療愈（福田區）——歐洲風按摩場

瑾樂．療愈是一間以歐洲風裝修的按摩場，洗腳處、房間、等候區都有異國色彩，進入店內讓人猶如暫時置身海外，讓人心情一鬆。瑾樂．療愈更特別提供其他按摩場少見的鮮榨薑泥、火岩石熱敷服務。只需¥218（團購價更低至¥168），便可以享有相關服務並享用茶點。

瑾樂．療愈

地址：深圳市福田區崗廈城E座30層3001室

交通：乘坐深圳地鐵至向崗廈站，步行2分鐘即可



深圳室內好去處【12】泰浦思泰式按摩SPA·精油足浴（壹方城店）——鄰近山姆及Costco

深圳紅山區今月新開的泰浦思泰式按摩SPA，鄰近深圳2大美式存倉式超市「山姆」及「Costco」，大家掃貨後不妨順道去按摩，鬆一鬆才返港！店家主打正宗的泰式伸拉古法按摩、牛奶椰香玫瑰泡泡，以及一系列精油足浴，當中最平的60分鐘背部精油SPA，只須¥98！此外，店家裝潢以墨綠為主調，加上精緻的泰式水晶吊燈、牆畫及熱帶植物，置身其中，不其然也有種放鬆感。

+ 1

泰浦思泰式按摩SPA·精油足浴

地址：龍華大道澤華大樓2號廳4樓425室（山姆會員店對面廣發銀行樓上）

交通：乘坐深圳地鐵至向皇崗村站，步行2分鐘即可



【室內遊樂場篇】

深圳室內好去處【13】KP-FUN潮玩遊樂街區——¥198起玩全日

KP-FUN潮玩遊樂街區是不少港人的新蒲點，這個新開幕的遊樂場共有兩層，¥198起全日門票，不限進出次數和時間，可任玩約20多個項目設施，除了MR卡丁車、碰碰車、桌球、麻將、各種街機等，還有很少見的360轉電單車和Wargame，新穎又刺激！入場更非常貼心地提供即棄襪和有專業工作人員指導，帶小朋友來就可以放心！

👇即看KP-FUN潮玩遊樂街區必玩項目👇

+ 1

KP-FUN潮玩遊樂街區

地址：福田中洲灣C Future City 商場三樓309號

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口



深圳室內好去處【14】玩美攻略——夜場票¥168起

福田室內遊樂場登場！福田最大室內遊樂場玩美攻略自開業以來已受不少港人關注，遊樂場位於深圳地鐵羅湖站數站之隔，華強路站附近，位置便利。樓高三層，有近36萬呎，多於40個遊玩項目，保證大小朋友都樂而忘返！門票更是不限進出次數和時間，一條手帶、一個價錢玩全日以及遊樂場內所有設施。

40個遊玩項目中，除了多項動態以及電玩設施，必玩有VR戰車、模擬賽馬、卡丁車、射擊、保齡球、夾公仔等，還有靜態藝術系活動，像手工陶瓷、數字油畫、自製串珠手鍊等，可謂動靜皆宜！

👇即看玩美攻略必玩項目👇

+ 2

玩美攻略

地址：深圳市福田區深南中路3018號世紀匯廣場

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口



深圳室內好去處【15】木育森林 Wooderful Land——小朋友必玩空中飛人

木育森林是個以木作為主題的遊樂園，整個遊樂園都使用環保木材，並透過現代木工藝展現出原木不同的美學，園內分作木育知識區、闖關遊戲區、動態遊戲區、益智遊戲區等區域。

當中必玩的設施有動態遊戲區內的木製雲朵橋、海盜保齡球、搖擺平衡木等等，最受小朋友歡迎的莫過於空中飛人！這是一款飛天韆鞦，小朋友可以利用繩索上升到半空，感受離心力帶來的刺激。如果想增加親子互動的時間，現場還有投球、射擊、陀螺、飛碟等遊戲。整個室內遊樂場集樹木保育及玩樂於一身，最適合家長帶著小朋友去！

👉Klook買定門票！

👇即看木育森林必玩項目👇

深圳木育森林（益田假日廣場門市）

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號舖位

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫世界之窗站A出口，出站徒步約5分鐘



深圳室內好去處【16】東門町歡樂城——10項高空「極限關卡」

位於東門老街的東門町歡樂城是一個5層樓高的室內遊樂場！所有遊戲項目均採取代幣形式單項收費，剩下的代幣還可能留下次。

當中必玩歷奇遊樂設施——「極限挑戰」！當中有高空單車、空中障礙、旋轉滑梯，超過10項高空「極限關卡」！現場還會有真人版食雞、密室逃脫、射箭場、卡丁車賽車場、VR館。如果不想太刺激，也可以去「核客電玩城」，挑戰跳舞機，籃球機、推銀機、夾公仔機等等！

👇即看東門町歡樂城必玩項目👇

東門町歡樂城

地址：深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

交通：深圳地鐵1號線老街站C出口直達



深圳室內好去處【17】心跳頑家超級運動世界——360°自行車、90°魔鬼滑梯、碰碰車

心跳頑家超級運動世界佔地3層共8,000平方米，擁有多達50款遊戲設施。當中有不少刺激又好玩的設施，包括360°自行車、90°魔鬼滑梯、碰碰車等等，最刺激的項目有10米高的笨豬跳！如果不想玩機動設施，二樓及三樓有運動設施，例如射箭館、射擊館、桌球區等等，適合親子一同遊玩。

👉Klook購票｜Trip.com購票

👇即看心跳頑家超級運動世界必玩項目👇

心跳頑家超級運動世界

地址：深圳市龍華區大浪街道華旺路51號

交通：深圳地鐵6號線陽台山東地鐵站C1出口



【唱K睇戲篇】

深圳室內好去處【18】星聚會KTV（東門店）——人均¥21任唱3小時

位於東門老街的星聚會KTV分店，與深圳地鐵蓮塘口岸站只有3站之隔，交通便利。星聚會屬於連鎖店，歌曲庫涵蓋不少流行曲、經典廣東歌及K-Pop熱門歌曲。店內裝潢以Cyberpunk未來科技風為主，房型選擇亦多樣，從2-6人的小型K房，到10-18人的大型派對房均有提供，部分房型更配備巨幕投影，營造出宛如演唱會的效果。平日13:00-18:00的時段最平¥128就可在小型K房任唱3小時，最平每人¥21，另外也有飲品小食套餐。

星聚會KTV（東門老街概念店）

地址：深圳市羅湖區深南東路3018號

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站C出口步行10分鐘



深圳室內好去處【19】 魅KTV（領展中心城店）——人氣連鎖店

魅KTV（領展中心城店）——人氣連鎖店（圖片來源：大眾點評）

位於市中心的魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，分店大多數都位於商場位置，非常方便。此外，魅KTV的大屏幕亦吸引不少人到訪，整體環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。

魅KTV（領展中心城店）

地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米



深圳室內好去處【20】蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）——¥62四小時任食任唱

錢櫃屬於老牌KTV，K Buffet是最大賣點之一。平日最平只需¥62就可以四小時任食任唱，超高性價比。在食物選擇方面，錢櫃也下足功夫。除了提供各式各樣的小吃點心，還有熱菜、冷盤、水果等豐富選擇，能滿足不同口味的客人。

蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）

地址：福田區南園路66號佳兆業中心1樓（原錢櫃）（近新城市廣場）

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口



深圳室內好去處【21】中影萬友影城（IBC MALL店）——床廳式影院

中影萬友影城設有床廳影院，屬於VIP廳，大家可以坐在軟綿綿的梳化床上看電影，非常舒服！還有單人或雙人的梳化床供選擇。不過由於戲院不會提供毛毯，建議女生自備外套或不要穿短裙，以免走光！

中影萬友影城（IBC MALL店）

地址：羅湖區布心路3008號IBC MALL 4樓中影萬友影城

交通：水貝站A岀口



深圳室內好去處【22】CINESKY新天影院——深圳最大IMAX影廳 裝修似藝術館

CINESKY新天影院在深圳有4間戲院，每一間都科幻感十足，當中以壹方天地店最為豪華！由入口、影院、室內通道、廁所、售價處及巨型階梯開放式休息區等，每個位置都充滿末來工業風，似藝術館多過戲院！同樣設有新一代IMAX技術IMAX with Laser銀幕，影廳據說為全深圳最大，可以容納接近600人！此外，皮質座椅也備受好評，可伸拉成躺臥椅，舒適度十足！

CINESKY新天影院

地址：壹方天地C區L4（龍華壹方城）

交通：乘深圳地鐵6號綫到「上芳站」，步行15分鐘抵達。



深圳室內好去處【23】羅湖美術館 ——文青打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：深圳市羅湖區南極路6號

交通：於深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘



深圳室內好去處【24】深圳博物館——親子遊必去

深圳博物館由4個不同地址的展館組成，收藏著深圳有史而來的各種文物，常設展覽有「問陶之旅——深圳博物館陶瓷展」、「吉金春秋——深圳博物館銅器展」、「契齋藏印——深圳博物館藏商承祚捐贈印章展」等等，可透過歷史文物一探古人生活。除了各種珍奇展品，深圳博物館的白色膠囊電梯亦非常出名，來到必打卡！

+ 4

親子遊必睇位於深圳博物館金田路館（歷史民俗）的世界野生動物標本展，展出美國著名慈善家肯尼斯·尤金·貝林先生無償捐贈的部分野生動物標本，共82種159件，包括北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等珍稀種類，展現出一個跨越時間和空間的濃縮動物世界，必定能滿足好奇心爆棚的小朋友！

+ 4

深圳博物館

同心路館（古代藝術）地址：福田區同心路6號

金田路館（歷史民俗）地址：福田區深圳市民中心A區

深圳改革開放展覽館 地址：福田區福中路184 號

東江遊擊隊指揮部舊址 地址：羅湖區南慶街13號



深圳室內好去處【25】深圳市當代藝術與城市規劃館——時尚感十足的現代建築

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。

+ 6

該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區福中路184號

交通：於深圳地鐵6號綫體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘



深圳室內好去處【26】歡樂海岸海洋奇夢館——最平$50就可入場

歡樂海岸海洋奇夢館就在商場內，配套相當完善，參觀前或後都能在附近找到餐廳用膳，而且門票相當便宜，最平$50就可入場。海洋奇夢館雖然面積不大，但勝在海洋生物品種繁多，水母、鯊魚、海龜、小丑魚、珊瑚礁等等也有，而且設有教育專區，讓小朋友可寓學習於娛樂，家長也能在夢幻的海底世界中放鬆身心。

👉🏻 小朋友放電必去海洋奇夢館🐬

歡樂海岸海洋奇夢館

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約5分鐘。



深圳室內好去處【27】深圳紅立方科技館 —— 互動展品佔8成！至啱小朋友放電

深圳紅立方被設計成一個紅色方體，相當具未來感，亦是龍崗區的地標。大樓裡設有1間科技館，有著多個賦有童趣且藴含科學原理的展品。

場內80%的展品為互動展品，不論大人還是小朋友都可以享受全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器等設備，特別適合好奇心重的的小朋友「放電」！提提大家，進館參觀是免費的，不過需要提前在「深圳‧紅立方」微信公眾號預約後方可入館。

深圳紅立方科技館

地址：深圳市龍崗區龍翔大道8028號

交通：於深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，經D出口離開再步行約10分鐘



