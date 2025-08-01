曼谷侏羅紀｜觀景台睇霸王龍+困獸鬥7特色｜附門票+交通

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》沉浸式體驗展將於8月8日開幕！展覽位於昭披耶河畔的Asiatique河濱夜市，提供一系列與恐龍相關的體驗活動，更有多個展區還原電影《侏羅紀公園》的經典場景。以下為大家整理曼谷侏羅紀世界公園特色、門票及交通等資訊，即睇內文了解詳情！



繼沖繩Junglia叢林樂園於今年7月開幕後，又一個關於侏羅紀恐龍的好去處準備亮相！曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》為沉浸式體驗展，整個展覽貫穿電影故事主線，遊客就像走進電影的世界，面對各式各樣的恐龍。而展覽亦集娛樂、科學教育及零售購物於一身，讓不同年齡層的旅客也能樂在其中。

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》沉浸式體驗展將於8月8日開幕。（官方示意圖）

曼谷侏羅紀世界公園特色【1】全球最大規模

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》沉浸式體驗展佔地面積超過6,000平方公尺，為全球最大規模的沉浸式侏羅紀展覽。展覽以電影《侏羅紀公園》為靈感設計，還原電影中多個經典場景。而正在全球上映的電影《侏羅紀世界：重生》亦有許多地方在泰國取景，因此是次展覽可說是真實感滿滿！

曼谷侏羅紀世界公園特色【2】還原侏羅紀世界開幕「實況」

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》展區努布拉島大廳中心（Isla Nublar）完美還原了電影中努布拉島的「實況」，電影講述努布拉島為侏羅紀世界公園前身，後來被重建成恐龍主題樂園。當遊客踏入體驗展中的布拉島大廳中心，就會看到經典的「侏羅紀大門」及吼叫的恐龍，仿如即將要走進侏羅紀公園，感受與主角相同的經歷，非常有代入感！

展區努布拉島大廳中心將還原電影中努布拉島的「實況」。（官方示意圖）

曼谷侏羅紀世界公園特色【3】設有親子互動區

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》亦設有親子互動區 The Petting Zoo，小朋友可與可愛的小恐龍互動，例如撫摸、照護牠們，從中了解史前生物的成長過程。互動區設計兼具教育意義，非常適合親子前往。

小朋友可與可愛的小恐龍互動，例如撫摸、照護牠們。（官方圖片）

曼谷侏羅紀世界公園特色【4】肉食恐龍現身「追趕」

展區The Predator Pavilion與溫馨的親子互動區截然不同。展區內充斥著速龍和暴龍等可怕的肉食恐龍，加上場內的光線、噴霧、音效等設計，令場地充滿危機四伏的氣氛，相同刺激！

而另一展區The Final Escape，則以基因實驗室為場景，當警報響起，暴龍便會現身，大家必須穿過昏暗的維修通道逃入安全研究室，這場互動Show更被評為展覽最值得玩的設施！

曼谷侏羅紀世界公園特色【5】巨大的鳥籠「困獸鬥」

而展區Caged Up則是一個巨大的鳥籠，旅客將走進籠內成為「觀賞品」，被各式各樣的恐龍觀望。過程中，除了會有翼龍飛過，還會有冥河龍探頭張望，人類將被恐龍360度包圍，感受被注視的顛倒視角。

曼谷侏羅紀世界公園特色【6】與15米高的機械腕龍互動

害怕肉食恐龍又想看到巨獸的話，展區A Close Encounter with Giants就非常適合你！區內設有高達15米的巨型機械腕龍（Brachiosaurus），由呼吸聲再到皮膚的紋理都造得栩栩如生，仿如真實的生物重現眼前！

展區A Close Encounter with Giants設有高達15米的巨型機械腕龍。（官方示意圖）

曼谷侏羅紀世界公園特色【7】觀景台看霸王龍

除了近距離接觸恐龍，展覽還設置了觀景台。旅客可以站在台上俯瞰霸王龍在雨林中移動，以另類視角感受頂級掠食者的姿態！

展覽設置了可俯瞰霸王龍的觀景台。（官方示意圖）

曼谷侏羅紀世界公園｜門票詳情

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》現時開放2025年8月9日至2026年1月19日期間的門票網上預訂。

票價｜平日

兒童（3-10歲）：579泰銖（約140港幣）

成人（11歲以上）：769泰銖（約186港幣）

票價｜假日

兒童（3-10歲）：789泰銖（約140港幣）

成人（11歲以上）：989泰銖（約186港幣）



曼谷侏羅紀世界公園｜地址及開放時間

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》

地址：曼谷昭披耶河畔夜市 Asiatique The Riverfront

營業時間：11:00-22:00（最後進場為21:00）



曼谷侏羅紀世界公園｜交通方法

空鐵Saphan Taksin站3號出口出站後，轉乘以下交通工具：

1. 轉乘免費接駁船（16:00-23:30；每25-30分鐘一班）直達／

2. 轉乘接駁車（11:00-19:00；每25-30分鐘一班）

3. 轉乘 1、4、68、15、17、22或75路巴士前往。



準備來一趟曼谷旅行，又尚未規劃好行程？以下3間曼谷酒店，不但配套完善，而且鄰近地鐵站，讓你Plan行程時更方便！

曼谷侏羅紀世界公園｜曼谷酒店推介

曼谷酒店推介【1】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

房價：人均HK$1,164起（園景豪華轉角特大床房）

地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通：是隆站步行4分鐘

曼谷都喜天麗酒店搶先預訂優惠

曼谷酒店推介【2】曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）於2024年12月4日正式開幕，座落於曼谷大型全新地標「One Bangkok」，觀光出行都方便！酒店共有260間客房與套房，配備免費迷你吧、數碼電視、打卡浴缸及淋浴間，家具和設備都是高級名牌品！酒店附設水療中心、室外泳池、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供收費的24小時來回機場班車，非常貼心！

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

房價：人均HK$1,740起（豪華特大床房）

地址：189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330

交通：LUMPHINI站步行8分鐘

曼谷麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠

曼谷酒店推介【3】曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）於2020年開幕，坐落於曼谷最主要街道，距離地鐵站僅僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店提供335間房，均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等，且坐擁地標景觀。酒店設施齊全，提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

房價：人均HK$537起（豪華房）

地址：Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua

交通：阿速站步行10分鐘

曼谷素坤逸卡爾頓酒店搶先預訂優惠

（全文完）