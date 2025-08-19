塔斯曼尼亞自駕遊攻略｜租車$127起！8景點推介　松露農場＋果園

塔斯曼尼亞自駕遊｜塔斯曼尼亞是澳洲唯一一個島嶼州，因為島嶼呈心型，因此亦被稱為「世界的心臟」。由於塔斯曼尼亞沒有地鐵，大部分旅客都會選擇自駕遊，方便探索小島，行程安排亦可以更有彈性。《香港01》「好食玩飛」整合塔斯曼尼亞自駕遊全攻略，並提供景點及租車攻略，即看內文！



香港人在澳洲自駕遊需要符合當地的駕駛資格。如果是短期旅遊，只要有居住地的車牌或國際車牌便可以在澳洲駕駛。香港直航機直達塔斯曼尼亞，若要到塔斯曼尼亞自駕遊，需要先從悉尼或墨爾本轉機前往朗塞斯頓機場或霍巴特機場，再在當地租車。

雖然機場有許多租車公司可以直接在現場租車，但在熱門旅遊季節時或會出現車輛均已租出或未能租到心水車款的情況，因此最好事先透過租車網站或者第三方平台預約租車。

8大自駕遊景點推介 松露農場／生蠔養殖場／莓果園

塔斯曼尼亞被稱為「世界的心臟」（圖片來源：Discover Tasmania）

塔斯曼尼亞四面環海，擁有豐富的自然資源、海鮮和農產品美食，更有許多從農田到餐桌的美食點！《香港01》「好食玩飛」是次為大家推薦8個位於塔斯曼尼亞北部的食玩買景點，帶你由朗塞斯頓機場出發，從Westbury慢慢玩到Smithton，實踐輕鬆自駕遊！

塔斯曼尼亞景點推介【1】Western Tiers Distillery

Western Tiers Distillery是一家坐落於大西排山（Great Western Tiers）山腳的酒廠，生產一系列優質烈酒，包括威士忌、琴酒、伏特加等。在酒廠內的品飲室（Cellar Door）可以全景俯瞰運作中的蒸餾設備，更可以品嚐試酒盤、享用以自家烈酒調製的雞尾酒、甚至帶走塔斯曼尼亞生產的世界頂級單一麥芽威士忌！

Western Tiers Distillery

地址：67 Meander Valley Road, Westbury, Tasmania, 7303

交通：朗塞斯頓機場車程26分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【2】41 Degrees South Tasmania and Georgie's Café

41 Degrees South Tasmania and Georgie's Café是由家族經營的三文魚養殖場和Cafe，採用無化學品、無抗生素的天然方式飼養三文魚。在養殖場除了可以了解魚類飼養流程、體驗餵魚及試吃三文魚，更可以到訪Georgie's Café即場品嘗三文魚醬、煙三文魚等三文魚熱燻產品，在露台上邊享受美食美酒邊感受大自然！

41 Degrees South Tasmania and Georgie's Café

地址：323 Montana Road, Red Hills, Tasmania, 7304

交通：朗塞斯頓機場車程48分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【3】The Truffle Farm

The Truffle Farm是全澳洲首家松露農場，並提供導賞團可以完整體驗松露培植的過程！參觀者可以跟著松露獵犬走進森林尋找松露，並親手挖出松露，然後品嚐以松露入饡的七道菜，包括：新鮮松露三重芝士烘三文治、新鮮松露薄餅或松露雪糕。在完成參觀後更可以選購各式高級松露製品及新鮮松露！

The Truffle Farm

地址：844 Mole Creek Road, Farm, Needles, Tasmania, 7304

交通：朗塞斯頓機場車程56分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【4】Ashgrove Cheese Dairy Door

Ashgrove Cheese Dairy Door絕對是芝士愛好者必去的工廠！Ashgrove Cheese Dairy Door已經有逾百年歷史，在工廠內可以透過玻璃窗近距離觀賞製酪過程、了解工廠的發展歷史、試吃各類芝士，還可以看到牧場上自在覓食、以快樂聞名的乳牛！Ashgrove亦提供現場製作的意式雪糕、芝士蛋糕、芝士多士等美食。

Ashgrove Cheese Dairy Door

地址：6173 Bass Highway, Elizabeth Town, Tasmania, 7304

交通：朗塞斯頓機場車程72分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【5】Anvers Chocolate Factory

Anvers Chocolate Factory是朱古力迷的天堂，於1931年建成的Anvers Chocolate Factory有如現實版的《Charlie and the Chocolate Factory》，在工廠內可以近距離看到工匠手作各種口味的朱古力、參觀小型朱古力歷史博物館、品嘗多款口味的熱朱古力及精緻甜點，搭配茶飲與手沖咖啡，絕對可以滿足各位甜品控！

Anvers Chocolate Factory

地址：9025 Bass Highway, House of Anvers, Latrobe, Tasmania, 7307

交通：朗塞斯頓機場車程94分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【6】La Villa Wines

La Villa Wines是2010年創立的家族經營酒莊及葡萄園，坐落於塔斯曼尼亞中北海岸。酒莊以手工製作的涼爽氣候葡萄酒而聞名，堅持手工採收與修剪葡萄。酒莊栽種的品種包括Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Gris、Nebbiolo與 Savagnin，除了可以參觀酒莊，亦可以進行品酒體驗！

La Villa Wines

地址：347 Mersey Main Road, Spreyton, Tasmania, 7310

交通：朗塞斯頓機場車程103分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【7】Turners Beach Berry Patch

Turners Beach Berry Patch是一個家族經營的自採莓果農場及咖啡店，主打「真材實料」的新鮮水果餐點。每年11月至翌年5月的當造季節，參加者更可以親自走進果園採摘莓果，並試食低糖果醬、啫喱等。此外，農場更提供一系列小朋友設施，包括馬車主題打卡牆、戶外乒乓、麻布袋賽跑或拔河等，更可以與農場動物見面互動！

Turners Beach Berry Patch

地址：4 Blackburn Dr, Turners Beach TAS 7315

交通：朗塞斯頓機場車程118分鐘



塔斯曼尼亞景點推介【8】Tarkine Fresh Oysters

澳洲是全球著名的生蠔產地，除了悉尼岩生蠔及哥芬灣生蠔，塔斯曼尼亞亦盛產太平洋生蠔。Tarkine Fresh Oysters則是塔斯曼尼亞其中一個養殖太平洋生蠔的養殖場。Tarkine Fresh Oysters坐擁全球數一數二的潔淨空氣與水域，提供多款每日新鮮開殼的外帶生蠔、蠔料理塔斯曼尼亞產品，更可以搭配美酒於咖啡館享用！

Tarkine Fresh Oysters

地址：21 West Esplanade, Smithton, Tasmania, 7330

交通：朗塞斯頓機場車程206分鐘



