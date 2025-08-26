東京奢華酒店一晚索價近萬港元　4層高康養中心、套房特設圖書館

身處鬧市都能找到讓身心喘息的空間？位於東京最高的摩天大樓麻布台之丘，有一間由全球知名酒店集團安縵（Aman）所建的奢華酒店，名叫Janu Tokyo。它雖然毗鄰熱鬧的麻布台、六本木和虎之門街區，但卻仿如與外界隔絕，自成一格，還可與東京鐵塔對望及同眠，一晚索價港幣9,000元。



Janu Tokyo一晚索價港幣9,000元。（官方圖片）

與安縵酒店理念截然不同

Janu Tokyo與安縵集團旗下的酒店走截然不同的路線。安縵在梵語中意指「寧靜祥和」，其酒店選址多半在遠離城市的地方，例如不丹山谷中的安縵喀拉、京都鷹峯町大文字山下的安縵京都等，建築與大自然融為一體。不過，Janu Tokyo則落腳在繁華的東京市區麻布台，名字中的「Janu」雖然同屬梵語，但意指「靈魂」，更強調人與人之間的連結及自我探索。

Janu Tokyo坐落於東京麻布台之丘內。（官方圖片）

酒店最大套房有獨立圖書館

Janu Tokyo由比利時知名設計師Jean-Michel Gathy操刀，著名酒店曼谷新四季、東京新四季、紐約安縵均出自他手。酒店室內空間走日本極簡風格和對稱設計，淡米色系梳化配以深色木傢俱，再配置簡約的茶具和花瓶，別具禪意。此外，其客房及套房幾乎所有空間都能享有城市全景。大型套房約284平方米（約3.5個羽毛球場），配備客廳、圖書館及兩個陽台。如果人數較多，還可預訂面積約592平方米（約1.4個籃球場）的超大套房。

酒店室內空間走日本極簡風格和對稱設計，淡米色系梳發配以深色木傢俱。（官方圖片）

4層高康養中心有物理治療服務

提到酒店的最大特色，便非它的康養中心（Janu Wellness Centre）莫屬。中心佔地4,000平方米（約9.5個籃球場），共有四層，由兩個健身和休閒的區域組成，當中配有五個運動工作室，提供不同的設備，包括動感單車、瑜伽、冥想、高爾夫模擬器及拳擊場等等。而中心內更有一個等同標準短池長度（25米）的室內泳池，這種規模的泳池對於設在城市的酒店而言絕無僅有。泳池提供按摩浴缸、溫泉、冷水池、土耳其浴室及俄式桑拿等配套。

中心內設長25米的室內泳池，這種長度的泳池對位處城市的酒店而言絕無僅有。（官方圖片）

另設私人水療中心 每次只招待4位客人

康養中心還擁有兩個私人水療中心，分別可供四位客人使用。每間客房均設有雙人理療室、冷水浴和熱水浴缸、大型戶外露台以及木質桑拿浴室或土耳其蒸汽浴室，當中更提供一系列專業的物理治療服務，包括Janu特色按摩、淋巴按摩、銅棒療法、頭皮按摩及身體護理等。所有護理服務均採用屢獲殊榮的Aman Skincare護膚產品。

私人水療中心提供一系列專業的物理治療服務。（官方圖片）

8間提供不同菜式的餐廳 部份更可眺望東京鐵塔

而酒店共有8間不同風格的餐廳，菜系橫跨亞洲與歐陸菜。餐廳Janu Mercato設有3個義大利開放式廚房，分別供應手工意粉、海鮮及歐洲熟食凍肉；Janu Patisserie以玫瑰金色的大理石空間設計，主打巴黎糕點。其他餐廳則分別提供Omakase、僅設13個座位的炭火燒肉店、由日本著名調酒師Shuzo Nagumo策劃的酒吧、粵菜等等。部份店舖更可觀賞到東京鐵塔。

主打炭火燒肉的SUMI，餐廳僅設13個座位。（官方圖片）

人與城市共融 在煩囂中回復身心健康

「遠離煩囂」四字埋藏了不少都市人對大自然的渴望。人來人往的街道雖然繁華，但同時也很喧鬧，都市在不知不覺間成為了嘈吵的代名詞。然而，即使城市化的社會發展已成常態，但Janu Tokyo似乎以另一種方式告訴我們，身於鬧市都可找到一片讓身心靈回復健康的綠洲。

「遠離煩囂」四字埋藏了不少都市人對大自然的渴望。（官方圖片）

（全文完）