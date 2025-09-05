芬蘭蟬聯8年最幸福國家　無考試、5周有薪假　自殺率卻高於全球

聯合國《世界幸福報告2025》 （World Happiness Report）再度由芬蘭奪冠，已連續8年登上榜首。至於第二及第三名同屬北歐國家，分別是丹麥和冰島，而香港今年則再跌兩位，成為第88名，連續5年下跌。當全球經歷疫情、經濟下滑等社會動蕩時，到底芬蘭人的幸福感從何而來？



《世界幸福報告2025》出爐 芬蘭蟬聯8年最幸福國家

《世界幸福報告2025》由聯合國聯同美國市場研究公司蓋洛普及牛津大學旗下機構合作撰寫，旨在評估和比較各國的幸福程度。報告參考GDP、預期壽命、自由度、社會支持、政府清廉度等多項指標，對143個國家的人民進行問卷調查，要求他們為現有的生活評分（最高10分；最低1分）。而芬蘭在生活評價上獲得7.7分，為全世界最高，比在榜尾的阿富汗高出6.4分。

芬蘭在生活評價上獲得7.7分，為全世界最高。（Unsplash）

芬蘭擁有完善的社會福利 月薪高、看病近乎免費

作為世界上最幸福的國家，芬蘭擁有完善的社會福利及對政府的高度信任。芬蘭人的人均月薪為4,197美元（約32,700港元）。即使失業，每日亦可領取25歐元（約227港元）的救濟金，另外還有近乎免費的醫療制度，市民只需支付小額的掛號費和部分藥品的費用就可看病。

芬蘭擁有完善的社會福利及對政府的高度信任。（官方圖片）

長達5周的有薪假期

當香港各處充斥著熱愛工作的「黎生」時，芬蘭一些企業已計劃推行每周工作4天，每天6小時的制度，讓市民擁有更多時間擁抱自然與生活。而芬蘭每年更有長達5周的有薪假期，以及婦女可享有總共3年的育嬰假。

芬蘭一些企業已計劃推行每周工作4天，每天6小時的制度，讓市民擁有更多時間擁抱自然與生活。（電影《明天你是否依然愛我》劇照）

小學至初中不用考試 大學不用交學費

此外，與亞洲追求精英主義的教育方針截然不同，芬蘭摒棄考試制度，學生在小學、初中皆無需考試，且每天上課僅4小時，其餘時間為戶外及課外活動。不論家庭背景如何，芬蘭人由小學至大學，都無需支付學費，讓每個人能接受平等的教育機會。

芬蘭小、中學生每天上課僅4小時，其餘時間為戶外及課外活動。（Unsplash）

快樂源自知足哲學——穿著內褲靜靜喝酒

即使不談及社會制度，芬蘭在地理上也有其優勢。芬蘭有75%的土地為森林、10%的地方被湖泊覆蓋，隨處可見到草地、湖水、海灘等令人放鬆的自然環境。而在芬蘭文化中，有名為「SISU」（中文稱為希甦）的古老概念，強調堅強、面對困難不輕易放棄的精神；以及「Kalsarikännit」的個人哲學，意指「穿著內褲靜靜喝酒」，這種享受簡單、知足的生活理念。

「kalsarikännit」意指「穿著內褲靜靜喝酒」，享受簡單、知足的生活理念。 （日劇《螢之光》劇照）

最幸福等同最快樂嗎？芬蘭自殺率竟高於全球水平

然而，「最幸福」是否等同「最快樂」？芬蘭這個「最幸福」的國家，自殺率竟然高於全球平均水平。據世衛最新公布的自殺死亡率調查報告，芬蘭自殺率為14.6%，遠超全球平均值（9.2%）。除了是因為芬蘭人習慣獨處、不擅長表達情緒的個性及強調堅強的文化外，當地環境也有很大的影響。芬蘭不但日照短、冬夜長，其冬至日照不足6小時，且一年更有長達51天的永夜，這些文化、環境等因素令「芬蘭式憂鬱」（Finnish Melancholy）逐漸成為這個國家的專有名詞。

芬蘭不但日照短、冬夜長，其冬至日照不足6小時，且一年更有長達51天的永夜。（Unsplash）

幸福沒有標準答案

同時，「芬蘭式憂鬱」也揭示了《世界幸福報告》的盲點，證明報告的評分標準並不夠嚴謹。芬蘭人自小被灌輸要懂得「知足」，他們對生活的期望亦相當克制，因此容易給予高分，此外，芬蘭完善的社會制度也附帶了高昂的稅務，他們的個人所得稅最高接近60%，嚴重加重生活負擔。常言道「有得必有失」，外界眼中的「最幸福」未必等於「最開心」。這是否意味著，其實所謂的「幸福」從來沒有標準答案？

芬蘭人自小被灌輸要懂得「知足」，他們對生活的期望亦相當克制。（電影《明天你是否依然愛我》劇照）

（全文完）