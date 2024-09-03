天神酒店10間推介｜近JR／泳池／溫泉／新開幕／人均$190起

撰文：陳映蓉
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天神酒店推介2024！天神是九州最熱鬧的繁華街道，擁有各種各樣的商店及景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家精選10間天神酒店，部分酒店鄰近JR或天神地下街，更有酒店配備超打卡泳池及餐廳，人均只需$190起！

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天神酒店推介【1】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）在2023年6月開幕，是麗思卡爾頓集團是福岡的首間酒店。酒店的每間房間均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色！假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫，超級打卡able！

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）
房價：人均HKD$2,136起（客房）
地址：福岡市中央區大名2-6-50
交通：地鐵天神站步行約5分鐘
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天神酒店推介【2】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）是2023年8月開幕的河景酒店。酒店以具暖色的木材在主結構，予人感暖的感覺。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）
房價：人均HKD$509起（標準雙人間 ）
地址：福岡市博多區中洲5-6-20
交通：地鐵中洲川端站步行2分鐘
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天神酒店推介【3】皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）於2023年翻新後重開，酒店坐落在中央區，距離櫛田神社前站大約8分鐘步程，鄰近博多運河城、天神地下街、櫛田神社、麵包超人博物館等景點，地理位置優越！酒店擁有77間客房，均配備乾濕分離浴室及浴缸、梳化、電視等設施，部分房型設有陽台。酒店亦附設酒吧及餐廳，氣氛、環境及餐點都超適合打卡！

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）
房價：人均HK$419起（豪華特大床房）
地址：福岡市中央區春吉3-13-1
交通：櫛田神社前站步行8分鐘
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天神酒店推介【4】福岡日光西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka）

福岡日光西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka）位於天神，距離車站僅需步行5分鐘，天神地下街、福岡亞洲美術館、博多運河城、福岡三越百貨等景點均步行可達，非常方便！酒店擁有160間房，最大的房型可供6人入住。房內均設有私人浴室及浴缸、大面積採光窗等。酒店另設3間特色餐廳，不少住客更指酒店內的鐵板燒和法式料理精緻打卡又好吃，必試！

福岡日光西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka）
房價：人均HK$541起（現代雙人床房）
地址：福岡市中央區天神2-2-43
交通：天神站步行5分鐘
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天神酒店推介【5】H酒店（H Hotel）

H酒店（H Hotel）於2017年開業，坐落在大名，距離赤阪站及天神站分別8分鐘及10分鐘步程，且鄰近天神地下街及天神中央公園。酒店僅提供13間客房，房間空間雖然不算大，但設備及用品齊全，套房房型另設浴缸、廚房、特大床、串流媒體服務等。酒店大堂亦設有不少球類活動空間及遊樂設施。

H酒店（H Hotel）
房價：人均HK$190起（小型雙人床房）
地址：福岡市中央區大名2-1-13​
交通：赤阪站步行8分鐘
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天神酒店推介【6】西鐵格蘭酒店（Nishitetsu Grand Hotel）

西鐵格蘭酒店（Nishitetsu Grand Hotel）坐落在大名，距離天神站僅6分鐘步程，步行數分鐘即可抵達天神地下街及天神中央公園。酒店擁有279間客房，最大的房型可供3人入住。房間溫馨感十足，配備私人浴室及浴缸、食物及飲品、基本家電設施及用品。酒店亦附設咖啡室、酒吧、小食吧等設施。

西鐵格蘭酒店（Nishitetsu Grand Hotel）
房價：人均HK$297起（經濟雙人床房）
地址：福岡市中央區大名2-6-60
交通：天神站步行6分鐘
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天神酒店推介【7】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，地理位置優越，除了鄰近櫛田神社前站及JR博多站外，博多運河城、博多座、上川端商店街、天神地下街等景點亦均步行可達，非常方便！酒店客房設計時尚典雅，全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）
房價：人均HK$462起（中等雙人房）
地址：福岡市博多區博多站前2-8-15
交通：櫛田神社前站步行2分鐘
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天神酒店推介【8】福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）

福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）距離赤阪站只有2分鐘步程，來往天神站亦不過10分鐘，而且與長浜公園、天神地下街、福岡城、舞鶴公園等景點亦非常近，地理位置優越！酒店於2021年開業，提供347間房，房內更設有咖啡機、浴缸、暖氣等設施，非常貼心！酒店設有洗衣間、餐廳、咖啡室及按摩廳。

福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）
房價：人均HK$345起（中等大床房）
地址：福岡縣福岡市中央區大名2-12-5
交通：赤阪站步行2分鐘
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天神酒店推介【9】博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）

博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）於2019年開業，坐落在博多，距離天神地下街僅一站之隔。酒店共有139間客房，最大的房型可容納5人，房內配備各規格電源插座、浴缸及淋浴等基本配套。酒店附設按摩室、洗衣間及餐廳等設施。

博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）
房價：人均HK$347起（標準雙人床房）
地址：福岡縣福岡市博多區冷泉町2番7號
交通：祇園站步行4分鐘
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天神酒店推介【10】大清晨酒店（Hotel Great Morning）

大清晨酒店（Hotel Great Morning）於2018年開幕，坐落在博多店屋町，博多座、福岡亞洲美術館、麵包超人博物館、天神地下街等景點均步行可達。酒店僅提供23間客房，私隱度非常高，房間內亦設有浴缸，設計亦具溫馨感。套房房型更附帶廚房、客廳及飯廳，空間感十足！

大清晨酒店（Hotel Great Morning）
房價：人均HK$446起（豪華雙床房）
地址：福岡市博多區店屋町6-3
交通：吳服町站步行5分鐘
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