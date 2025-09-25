築地市場美食9大｜草莓大福、烤章魚飯團$12起　網民狂推1咖啡店

築地市場必吃｜築地市場美食地圖｜築地市場必吃｜築地市場美食地圖｜提到東京美食，怎能錯過築地市場？這裡不僅是海鮮控的天堂，更匯聚了各式各樣的日本經典小吃的覓食聖地。《香港01》好食玩飛為大家介紹築地市場9大必食亮點，包括熱騰騰、份量十足的烤章魚飯團，價錢低至$12！還有被網民譽為「東京最好喝拿鐵之一」的咖啡小店，即看下文啦！



東京築地市場必食｜【1】丸武玉子燒

東京築地市場的丸武玉子燒，是非常知名的老字號店舖，以新鮮製作的美味玉子燒聞名。最吸引人的是顧客可以在店旁，看到玉子燒的製作過程，師傅們會在後方的「玉子燒工廠」製作，充滿了現場感！店家的玉子燒蛋感偏重！啱晒喜歡蛋香的你！

丸武玉子燒

地址：東京都中央区築地4-10-10 築地センタービル 1F

交通：從都營大江戶線築地市場站步行3分鐘／從東京地鐵日比谷線築地站步行5分鐘



東京築地市場必食｜【2】丸豊飯團——$12起！

「丸豊飯團」位於築地場外市場，以超大份量以及高CP值而聞名，是許多遊客和當地人購買早餐或午餐的首選，經常大排長龍！飯團的種類非常多，包括溏心蛋飯糰、烤章魚飯糰、紅豆黑芝麻飯團等，價錢都只是228日圓（約$12）至412日圓（約$22）左右。

丸豊飯團

地址：東京都中央区築地4-9-9 築地場外

交通：從都營地鐵大江戶線築地市場站步行3分鐘



東京築地市場必食｜【3】築地そらつき

築地そらつき是位於東京築地場外市場內的一家知名和菓子店，店家主要販售草莓大福、各種口味的大福以及草莓雪糕，成為了築地場外市場的代表性甜點店之一！草莓大福是選用當季最好的草莓，例如稀有的「淡雪」等等。

築地そらつき

地址：東京都中央区築地4-11-10

交通：從都營大江線築地市場站A1出口步行1分鐘／從東京地鐵日比谷線築地站步行3分鐘／都營淺草線或日比谷線東銀座步行5分鐘



東京築地市場必食｜【4】板前 DINING 斬

板前 DINING 斬是一間結合了傳統日本料理精神，與現代居酒屋風格的特色餐廳，除了提供經典的握壽司和生魚片，還提供各種日式創意料理、烤物、炸物，甚至是特選黑毛和牛的料理。例如「斬套餐」，包括燒烤菜品、刺身拼盤、天婦羅、握壽司三貫、甜點等，價錢為6,600日圓（約$345）。

板前 DINING 斬

地址：东京都中央区筑地4-12-2ライオンズマンション東銀座 B1F

交通：東京地鐵日比谷線築地站步行4分鐘／都營地鐵大江戶線築地市場站步行4分鐘



東京築地市場必食｜【5】築地いろは（Tsukiji Iroha）——抹茶香蕉汁／草莓大福

「築地いろは」是一間位於築地市場附近的甜品店，主要販售草莓大福和飲料。草莓大福的外皮Q彈，加上甜而不膩的內餡，吃多個都不怕！至於飲料，他們販售抹茶香蕉汁、葡萄柚蘇打等，口感清新！

築地いろは（Tsukiji Iroha）

地址：東京都中央区築地4-9-8



東京築地市場必食｜【6】築地コロッケ——明太子可樂餅

築地コロッケ是位於築地市場的人氣小吃店，以獨特的文字燒可樂餅而聞名，排隊人潮經常不斷！傳統的日式可樂餅內餡，包含馬鈴薯泥和絞肉等，但築地コロッケ則是以高麗菜、海鮮、肉等，混合在醬油，作為可樂餅的內餡。口感非常驚喜，外層酥脆、內裡是濃稠且熱騰騰的餡料，與一般可樂餅的鬆軟內餡截然不同，記者非常推介明太子口味！

築地コロッケ

地址：東京都中央区築地4-13-9 第2木田ビル 1F

交通：從東京Metro地鐵日比穀線築地站步行5分鐘



東京築地市場必食｜【7】黑銀壽司

「黑銀壽司」主打販售不同部位金槍魚的食品，提供壽司、刺身和海鮮丼等形式。店舖的銷售形式以立食和外帶為主，輕鬆品嚐中腹到大腹的金槍魚，魚肉切得非常厚實，肉質有彈性又新鮮，油脂分布剛剛好，配上他們的醋飯，有網民稱一口咬下超級驚豔！

黑銀壽司

地址：東京都中央区築地4-10-12

交通：從日比穀線築地站或大江戶線築地市場站步行約5分鐘



東京築地市場必食｜【8】築地虎杖

築地虎杖在築地市場是相當受歡迎的食店，以新鮮的海鮮丼飯聞名。招牌菜式「元祖海鮮蓋飯」被譽為「築地珠寶盒」，以「一飯三吃」的獨特食法吸引了眾多食客！蓋飯中包含多達12種海鮮，例如海膽、干貝、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵、花枝等，第一吃：直接享用丼飯；第二吃：搭配海膽醬；第三吃：茶泡飯！

築地虎杖

地址：東京都中央区築地4-10-5 MIHIROビル 1F

交通：築地站築地市場站步行約3分鐘



東京築地市場必食｜【9】Turret Coffee

Turret Coffee 是一間位於築地市場附近，巷內的小型咖啡專賣店，以香濃馥郁的拿鐵享譽盛名，被許多網民譽為「東京最好喝的拿鐵之一」！他們最熱門的飲料是「Turret Latte」，濃縮咖啡中加入深度烘焙的配方豆，喝起來不焦苦之餘，奶香還非常濃郁！除了Turret Latte，還可品嚐到海鹽焦糖拿鐵、燕麥奶拿鐵等。

Turret Coffee

地址：東京都中央区築地2-12-6 SK東銀座ビル 1F

交通：從東京地鐵日比谷線築地站2號出口步行1分鐘／從東京地鐵有樂町線「新富町站」4號出口步行5分鐘



