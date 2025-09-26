深圳睇牙｜港人可享！麥芽牙科免費洗牙＋¥2000津貼｜附領取方法

麥芽牙科｜北上睇牙成為近年港人北上的熱門活動之一，全因深圳牙科價錢平、預約易、服務好，而且分店多非常「就腳」。麥芽牙科是深圳大型口腔醫療連鎖品牌，該品牌適逢10週年更推出「香港愛牙計劃」，不單免費為港人洗牙，並贈送¥2,000睇牙津貼、半價種牙優惠，還有機會獲得足金金鈔！想知活動詳情，立即往下看吧！



香港私營牙科費用高，洗牙、補牙動輒過千元，而公營牙科街症只提供緊急服務，止痛、脫牙等等，而且極難預約，導致大部分港人都沒有定期檢查口腔的習慣。

麥芽牙科關注港人口腔健康，除了為港人提供專業且價格實惠的洗牙服務，去年更舉辦「香港愛牙計劃」，已為超過15,000名港人提供免費專業洗牙服務，並推廣定期檢查、科學護齒的理念，大受港人歡迎！

今年適逢是麥芽牙科成立10週年，將推出多個港人驚喜禮遇，當中包括免費洗牙、¥2000睇牙及半價種牙，更有機會獲得足金金鈔！

深圳睇牙｜【1】港人免費洗牙

麥芽牙科為港人送上免費洗牙服務！即日起至2025年10月8日，只需掃描張貼在中環、尖沙咀、旺角、銅鑼灣4大港鐵站的「麥芽仔×12星座」貼紙上的WhatsApp二維碼，添加官方服務帳號，並提供姓名、聯絡電話、預約時間，並於約定時間前往選定的深圳麥芽牙科深圳院區，出示對話記錄或預約碼即可免費享受價值人民幣618元的深層洗牙套餐服務，包括超聲波洗牙、噴砂及拋光，使用有效期由即日起至2026年2月28日，覆蓋超長時間，方便大家規劃行程。

深圳睇牙｜【2】¥2000睇牙津貼+半價種牙

麥芽牙科除了為港人提供免費價值人民幣618元的深層洗牙套餐服務，更同時送出¥2000睇牙津貼（總共10000份，先到先得，領完即止），即日至2025年11月10日，只需要提前通過深圳麥芽牙科官網或電話預約，即可在麥芽牙科深圳8家院區前台登記領取津貼。如果需要種植牙，還可以享有「半價種好牙」福利。

深圳睇牙｜【3】打卡領足金金鈔

麥芽牙科港鐵打卡送足金金鈔！只需跟張貼在中環、尖沙咀、旺角、銅鑼灣4大港鐵站的「麥芽仔×12星座」貼紙影低 3 张含有【麥芽牙科星座创意內容】照片或15秒 以上Video，並發布到您常用嘅社交平台（如：Facebook／小紅書／INS／朋友圈等）寫上「麥芽口腔10周年慶，港鐵打卡派福利」及Hashtag 「#麥芽口腔周年慶 #麥芽牙科」，即符合參與條件。

發布貼文後可以掃描貼紙上的WhatsApp二維碼，添加官方服務帳號，即可完成登記。

領取足金金鈔的方式有兩種：自提或郵寄。自提可到深圳羅湖、福田、羅湖口岸、龍華、南山任何一間麥芽牙科院區領取。亦可同時預約享受「免費洗牙」、¥2,000睇牙津貼、半價種牙等多重福利。此外，更可提供收件人姓名、聯絡電話、地址，麥芽牙科會包郵送到家中。

打卡領足金金鈔（麥芽牙科圖片）

麥芽牙科10 週年禮遇全港活動



活動日期：2025年9月18日至2025年10月8日

活動地點：港鐵中環站、尖沙咀站、銅鑼灣站、旺角站

活動內容：

1.掃描「麥芽仔×12星座」貼紙上的QR CODE，即可登記免費洗牙。

2.與「麥芽仔×12星座」貼紙拍照、拍片，並於社交平台（如Facebook、Instagram、Threads、小紅書、YouTube等等）發布3張以上圖片或15秒 以上Video，並在內文中寫上「麥芽口腔10周年慶，港鐵打卡派福利」及Hashtag 「#麥芽口腔周年慶 #麥芽牙科」，完成上述步驟後，再掃描貼紙上的WhatsApp QR CODE，添加官方服務帳號，即完成整個登記程序。

3.到麥芽牙科深圳 8家分院前台登記，即可免費領取¥2000睇牙津貼（名額10000份，先到先得，領完即止）；更可同步享受「半價種好牙」等年度重磅福利。



深圳睇牙｜關於麥芽牙科

成立於2015年，是深圳大型知名連鎖口腔醫療品牌，在羅湖、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、惠州、廈門等地開設口腔專科機構。總營業面積超430,556呎，牙椅裝配量達400餘台。

全方位覆蓋口腔需要，設有牙周病科、修復科、種植科、兒童口腔科等等，可為不同年齡階段、不同需要的顧客，提供高品質口腔醫療服務。更連續多年獲「消費者喜愛品牌」、「年度服務之星」榮譽，躋身深圳牙科推薦榜單NO.1。

