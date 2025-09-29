長者北上優惠｜銀髮族12大著數！交通／醫療／餐廳／博物館免費

長者北上優惠｜長者優惠計劃2025｜香港的「銀髮族」北上消費或探親，現在有更多「著數」可享！內地多個城市近年紛紛推出一系列針對長者的優惠政策，從交通、醫療到日常生活，都能讓您的旅程或居住更輕鬆、更省錢。可以免費搭乘地鐵和巴士、又可以使用醫療券！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了12大內地銀髮族必睇的優惠，只要申請深圳智慧養老頤年卡，就能享用更多優惠，即看下文啦！



長者北上｜如果申請深圳智慧養老頤年卡？

只要年滿60歲並居於深圳，擁有回鄉證或中華人民共和國港澳居民居住證都可申請。申請人可以在平安銀行的手機App、掃瞄平安銀行和中國建設銀行的二維碼或到指定銀行現場辦理即可。

（1）國內二代居民身分證；

（2）香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證；

（3）台灣地區居民為台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證明



長者北上｜頤年卡5大申請方法

（1）「i深圳」手機應用程式辦理

步驟1：下載「i深圳」手機應用程式

步驟2：在主頁面選擇「辦事」

步驟3：選擇「個人辦事」＞「養老」

步驟4：在「優待服務」一欄選擇「智慧養老頤年卡」

步驟5：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（2）網上申請

掃描二維碼申請

步驟1：掃描二維碼

步驟2：進入頤年卡申請頁面申請

步驟3：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（3）分行預約辦理

長者或其家屬可以透過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等，線上填報開卡資料，選擇「分行辦理」。若要到分行辦理必須事先進行預約，並在預約時段內前往指定網點，帶同身分證及手機辦理。

（4）社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，平安銀行工作人員進駐社區提供頤年卡辦卡服務，現場掃描身份證、拍攝照片、確認聯繫電話等信息，製卡完成後再送卡到社區，申請人可持身分證及手機在社區領卡啟用。

（5）預約上門辦理

對於行動不便、臥病在床在院的老人，可聯絡所在社區，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員進社區上門提供辦卡服務。

▼▼交通篇▼▼

長者北上｜【1】免費搭深圳地鐵

在香港，長者可以享有HK$2乘車優惠，而香港長者在內地亦同樣可以享有交通津貼。深圳市近年推出了長者乘車優惠，無論是哪一個國家或城市的旅客，只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵。長者只需要以頤年卡拍卡入閘，或透過人工通道出示回鄉證後便可免費乘坐地鐵。

只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵。

長者北上｜【2】免費搭巴士

除了地鐵，香港長者在深圳搭巴士同樣可以免費！長者只要在上車時通過公交車上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費搭乘巴士。

長者只要在上車時通過公交車上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費搭乘巴士。

▼▼景點、生活篇▼▼

長者北上｜【1】長者及高齡津貼（廣東計劃）

廣東計劃設有長者生活津貼，為65歲以上有經濟需要的長者提供的經濟支援。申請人須符合入息及資產限額及相關規定才可申請。每月資助額為HK$4,250。

至於高齡津貼，不設經濟狀況審查，香港居民只要年滿70歲或以上並符合相關規定便可申領，高齡津貼的每月津貼金額為HK$1,640。受惠人只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。

長者北上｜【2】免費進入深圳市各文化場所

以往享受深圳敬老優惠待遇需要有深圳市戶籍，港澳台籍年滿60歲人士，只要在深圳居住，則可以憑「深圳智慧養老頤年卡」免費進入深圳市各文化場所，包括博物館、文化館、圖書館、美術館等空間。

長者北上｜【3】免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區

持有「深圳智慧養老頤年卡」的居民亦可以免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區，其中政府投資興建的旅遊景區包括：蓮花山公園、深圳灣公園、大小梅沙、海上田園、仙湖植物園和鶴湖新居。至於錦繡中華、世界之窗、深圳野生動物園、歡樂谷、東部華僑城等屬於社會投資建設的旅遊景區，60歲至70歲之間的老人目前仍然需要購票入園。

長者北上｜【4】免費或優惠使用深圳公共體育場館

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」亦可免費或優惠使用全市公共體育場館，包括公立學校體育場館。

曾舉辦不少演唱會的深圳市體育館將完成改建工程。

長者北上｜【5】免費法律援助

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」 ，可依相關規定享有公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助等福利。

長者北上｜【6】免費或優先銀行服務

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，可依相關規定享有國內跨行ATM轉賬及取款免手續費、免開卡工本費、免年費及賬戶管理費、銀行網點頤老服務、免費手機銀行轉賬、免費打印交易清單、免費提供存摺對帳簿及個性化專屬金融服務。

長者北上｜【7】居家養老服務券

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，並符合相關規定即可申請居家養老服務券。居家養老服務券對60歲以上享有低保且生活不能自理（介護）老年人、非低保對象但生活不能自理（介護）老年人、「三無」老年人、低保老年人、重點優撫老年人給予不同的服務補助。

長者北上｜【8】長者食堂優惠

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，並符合相關規定即可享有長者食堂補貼優惠。 符合條件的老年人還可以享受每餐高達15元的補貼。

▼▼醫療篇▼▼

長者北上｜【1】長者醫療券大灣區試點計劃

香港政府於2024年2月19日公布了「長者醫療券大灣區試點計劃」，將七間醫療機構納入試點計劃，讓香港長者可使用醫療券支付深圳門診醫療護理費用。當中包括五間提供綜合服務的醫療機構和兩間牙科醫療機構。於今年5月，政府再新增12間醫療機構。

醫療機購名單如下：

只要出示有效的香港身份證或香港政府入境處發出的《豁免登記證明書》，表明使用醫療券以支付當日接受的門診或牙科服務費用並簽署同意書便可使用。此計畫預計將於今年第三季起在各試點機構陸續開展計劃相關安排。

長者北上｜【2】可使用深圳各醫療機構的優先窗口和通道服務

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」 於在深圳全市各醫療機構看病，可享有優先窗口及通道服務。

