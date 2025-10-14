聖誕機票｜平買4招秘技　把握黃金時間可平17%　星期幾出發是關鍵

聖誕平價機票｜訂平機票秘訣，準備趁聖誕節去旅行的朋友趕快學起來！要知道機票價格好浮動，Expedia曾公布了一份報告，便提及到訂機票攻略，只要學會小竅門，就可以輕鬆預訂平機票。報告更披露了香港國際機場最容易取消航班的時段，訂機票時都可以參考看看。



要買平機票，星期幾買原來是關鍵。（資料圖片）

Expedia香港聯同航空公司報告組織（ARC）公布2025年度最新《航空旅遊秘訣》，提及到不少旅遊攻略，例如一星期中，哪一天會較容易購買到平機票、哪一天起飛的航班價格較低、哪時段的航班最容易被取消等。就讓我們來看看怎樣做，才能減少航空旅行支出！

訂機票攻略【1】把握預訂機票的黃金時機

機票平均價格於出發前2至5個月最高，於出發前18至29日內預訂的旅客比提早4至5個月預訂平均節省17%。

機票平均價格於出發前2至5個月最高。（資料圖片）

訂機票攻略【2】於星期日訂購機票

各大航空公司所出售的機票中，星期日的機票價格較少。旅客在星期日訂購國際航班機票，平均比在星期五（一星期中，票價最高的日子）訂購節省17%費用；預訂內陸航班的機票則可節省6%費用。

（圖片來源：Nicole Geri@Unsplash）

訂機票攻略【3】於星期四開始行程

訂機票攻略亦顯示，星期四出發的機票價格，比星期日（每星期中機票價格最高的日子）的平均便宜15％。

（圖片來源：Redcharlie@Unsplash）

訂機票攻略【4】避免選搭早上3時至9時的離港航班

訂機票攻略也引用了全球旅遊數據提供商OAG的數據。OAG發現，香港國際機場今年初至11月，大部份被取消的航班均原定由早上3時至9時出發。若不希望行程受阻，訂機票時就要留意，應選搭早上9時後才起飛的航班，減低航班被取消的風險。