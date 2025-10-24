秋葉原美食8大推薦｜$80澎湃海鮮丼／米芝蓮壽喜燒／$109牛排任食

秋葉原平價美食｜秋葉原美食餐廳｜講到秋葉原，一定會想起電器、動漫、女僕咖啡？但其實秋葉原是個隱藏的美食寶庫！《香港01》好食玩飛記者為大家精心搜羅了秋葉原的8大必吃美食清單，包括$80的澎湃海鮮丼、CP值爆表的吃到飽燒肉、米芝蓮一星級的壽喜燒等等，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

秋葉原美食｜【1】上等カレー——$41歎秘製咖喱飯！

「上等カレー」以獨特的「甘辛」咖喱口味聞名，這個秘製的「甘辛」味道是指先甜後辣，甜辣交替的層次感，讓人吃起來不會膩，超過癮！配料方面，有炸豬扒、炸雞扒等選擇，最便宜800日圓（約$41）就有交易！

上等カレー

地址：東京都千代田区外神田4-6-1 シューマンビル

交通：東京地鐵銀座線末廣町站步行



秋葉原美食｜【2】ステーキロッヂ（Steak Lodge）——$109牛排吃到飽

「ステーキロッヂ」（Steak Lodge）是一間以「大件夾抵食」的牛排吸引大批顧客光顧。牛排分為200克、300克、400克，甚至500克或以上也有，能迎合每一位顧客的胃口，非常貼心！而且還會提供多款特製醬汁供顧客搭配牛排，增加口味的變化和樂趣！最抵2,145日圓（約$109）就能品嚐到柔軟嫩滑、脂肪較少的牛排，非常划算！

ステーキロッヂ

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F

交通：筑波快車／JR山手線／總武線／京濱東北線／東京地鐵日比谷線「秋葉原駅」步行約116米



秋葉原美食｜【3】すしわさび——$80歎澎湃海鮮丼

距離秋葉原站只有1分鐘的「すしわさび」，是主打壽司和海鮮丼飯，也提供刺身拼盤、定食、煮魚、玉子燒，甚至有獨特的創意菜色，例如海膽牛肉卷等。招牌菜式是海鮮丼，1,580日圓（約$80）就能品嚐堆積如山的刺身飯，超澎湃！還有880日圓（約$45）的金槍魚三明治也是必點！

すしわさび

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F

交通：JR各線「秋葉原駅」昭和通口／筑波快線「秋葉原駅」A3出口步行1分鐘



秋葉原美食｜【4】和牛放題の殿堂 秋葉原 肉屋横丁 焼肉——盡情品嚐和牛霜降肉！

「和牛放題の殿堂 秋葉原 肉屋横丁 焼肉」是位於秋葉原的一間燒肉吃到飽餐廳，顧客可以拿著點餐券到展示櫃前，親自挑選自己想吃的肉品部位，再由店員為您準備，增添了點餐的樂趣和體驗感！7,300日圓（約$372）在100分鐘內暢飲、盡情品嚐和牛霜降肉！

和牛放題の殿堂 秋葉原 肉屋横丁 焼肉

地址：東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 3F

交通：從JR「秋葉原駅」電氣街口步行1分鐘／筑波快線「秋葉原駅」步行4分鐘



秋葉原美食｜【5】Tokyo Style Noodle ほたて日和——$56帆立貝昆布水拉麵

這是一間位於日本東京秋葉原的拉麵或沾麵店，以創新的海鮮風味，尤其是以帆立貝為主題而迅速走紅！店家採用北海道猿払村出產的頂級帆立貝，帶來極致的鮮甜風味！麵條亦非常特別，先浸泡在粘稠濃郁的昆布水中，結合多種配料和特製沾汁，創造出豐富的口感。1,100日圓（約$56）就能品嚐到一碗美味拉麵！

Tokyo Style Noodle ほたて日和

地址：東京都千代田区神田佐久間町2-25

交通：從JR秋葉原站昭和通口步行約3分鐘



秋葉原美食｜【6】いし橋——米芝蓮1星壽喜燒

「いし橋」是一間有著約150年歷史的超級老店，店內會有穿著和服的職員，在私人包廂內代為烹煮壽喜燒，提供細心周到的服務，讓客人專注於用餐體驗！自2010年起，連續多年獲得《米芝蓮指南東京》的一星評價！價錢不算便宜，霜降牛套餐的價錢為18,000日圓（約$917），不過如果想體驗正宗的日式風味，也值得一試！

いし橋

地址：東京都千代田区外神田3-6-8

交通：JR總武線・山手線・京濱東北線「秋葉原駅」電氣街口步行10分鐘／首都圈新都市鐵道 つくば快線「秋葉原駅」A2號出口步行13分鐘／東京地鐵 日比谷線「秋葉原駅」3號出口步行14分鐘



秋葉原美食｜【7】Fruits de Saison——Tabelog甜食TOKYO百名店2023入選店！

位於東京秋葉原附近末廣町的Fruits de Saison，是一間著名的水果甜點店，在2023年獲得Tabelog甜食TOKYO百名店的榮譽！店家嚴選的水果種類和品質會隨季節變化，確保顧客享用到水果最美味的狀態！最多顧客點選的是「草莓聖代」，大大粒草莓，而且是爆汁！1,980日圓（約$101）一杯，足夠兩個人品嚐！順帶一提，店家不接受預約，熱門時段可能需要排隊，建議早點到店排隊！

Fruits de Saison

地址：東京都千代田区外神田4-11-2

交通：從JR「秋葉原駅」電氣街口步行7分鐘



秋葉原美食｜【8】The French Toast Factory——抹茶班戟！$67起！

「The French Toast Factory」是一家在日本東京，及周邊地區知名的法式吐司專賣咖啡店。除了法式吐司，班戟也同樣受歡迎！口味包括抹茶、肉桂、焦糖香蕉等，價錢為1,320日圓（約$67）起！除了有甜點，店內還提供漢堡、義大利麵、蛋包飯、班尼迪克蛋、沙拉等多樣化的正餐選擇，適合全天候用餐！

The French Toast Factory

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F

交通：JR山手線其他「秋葉原駅」步行1分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略