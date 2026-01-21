搭飛機｜資深空姐揭為何總是偷偷送水 潛規則揭開！答案意想不到
撰文：古瓅果
出版：更新：
搭飛機｜大家在搭飛機時，有沒有留意到空服員，在遞水的時候都表現得份外小心、低調呢？到底為什麼這個簡單的舉動會充滿著神秘感呢？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了一位擁有14年資歷的資深空姐的解說，為大家揭開這個不為人知的小秘密！即看下文啦！
搭飛機｜空姐為何要偷偷摸摸送水？
引述《風傳媒》報導，機艙服務一般都會提供免費飲用水，不過大家有沒有發現，每當空服員送水的時候都表現得小心翼翼！
一位生於阿根廷、現居西班牙的33歲女空服員，入職達14年。近日，她揭示了這個舉動的背後原因！她指如果有人看到他們手裡拿著杯子走過，其他座位上的乘客便會要求同樣的待遇，例如想要杯水、要杯可樂等等。她稱，一波又一波的飲水需求，可能會打亂整個服務流程。
飛機禁忌｜空姐警告候機1行為超危險：千萬別再做 隨時無法登機搭飛機｜空姐警示1座位增患癌風險 專家教7大預防方法＋選位貼士空姐為什麼要把手放腿下？以為是禮貌就錯了 內行人爆是為了保命旅遊注意｜搭飛機這「1免費物品」超髒勿用 資深空姐揭噁心內情
搭飛機｜空姐建議直接去廚房索取？
她稱，為避免「骨牌效應」，空服員會小心謹慎地把飲料送到乘客的座位，避免被其他乘客看到。
此外，她建議乘客不要按呼叫按鈕；或在空服員在走廊行來行去的時候索取飲用水，而是悄悄地去廚房詢問！
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略