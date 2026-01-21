搭飛機｜資深空姐揭為何總是偷偷送水　潛規則揭開！答案意想不到

搭飛機｜大家在搭飛機時，有沒有留意到空服員，在遞水的時候都表現得份外小心、低調呢？到底為什麼這個簡單的舉動會充滿著神秘感呢？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了一位擁有14年資歷的資深空姐的解說，為大家揭開這個不為人知的小秘密！即看下文啦！



大家有沒有發現，每當空服員送水的時候都表現得小心翼翼？（AI生成圖）

搭飛機｜空姐為何要偷偷摸摸送水？

引述《風傳媒》報導，機艙服務一般都會提供免費飲用水，不過大家有沒有發現，每當空服員送水的時候都表現得小心翼翼！

一位生於阿根廷、現居西班牙的33歲女空服員，入職達14年。近日，她揭示了這個舉動的背後原因！她指如果有人看到他們手裡拿著杯子走過，其他座位上的乘客便會要求同樣的待遇，例如想要杯水、要杯可樂等等。她稱，一波又一波的飲水需求，可能會打亂整個服務流程。

一位在航空界從業達14年的女空服員，揭示了這個舉動的背後原因！（IG@barbiebac）

搭飛機｜空姐建議直接去廚房索取？

空服員建議乘客直接去廚房詢問！（AI生成圖）

她稱，為避免「骨牌效應」，空服員會小心謹慎地把飲料送到乘客的座位，避免被其他乘客看到。

此外，她建議乘客不要按呼叫按鈕；或在空服員在走廊行來行去的時候索取飲用水，而是悄悄地去廚房詢問！

