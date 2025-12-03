東京新酒店費爾蒙直擊！4必住理由　望富士山、鐵塔景：嘩超震撼

東京新酒店｜東京費爾蒙酒店｜Fairmont｜加拿大著名奢華酒店品牌Fairmont費爾蒙酒店於今年7月首度進軍東京，坐落芝浦區全新地標雙子塔「BLUE FRONT SHIBAURA」，並以其180度東京灣及東京鐵塔景見稱！《香港01》好食玩飛記者就同大家率先走進東京費爾蒙酒店金尊樓層，除了開箱過萬港元房價的東京鐵塔套房、專屬休息室外，也會分享酒店內的水療及限定體驗，想知道過萬元一晚值不值得？就要看下去了！



費爾蒙酒店進駐「BLUE FRONT SHIBAURA」南塔的35至43樓。（楊雙如攝）

全球知名的雅高酒店集團旗下費爾蒙酒店，今年7月首度進駐東京，選址芝浦區新地標「BLUE FRONT SHIBAURA」南塔的35至43樓，地理位置優越，連接山手線濱松町站，距離羽田機場僅約13分鐘車程。

酒店最大亮點是其標誌性的全景視野，住客可在35樓觀景台及客房內，將東京灣、彩虹大橋與東京鐵塔盡收眼底。不過，費爾蒙的魅力不止於此，以下記者就同大家揭曉4大必住理由！

東京費爾蒙酒店必住理由【1】頂級房間配套——180度鐵塔富士山景＋LE LABO香氛品牌

東京費爾蒙酒店的設計由屢獲殊榮的澳洲BAR Studio團隊操刀，融合傳統日式美學與現代奢華，提供共217間客房及29間套房。客房面積從559平方呎起跳，套房更從947平方呎起，於東京而言實屬奢侈寬敞。

今次記者入住位於金尊樓層41樓的東京鐵塔景觀房。踏進房內，玄關處貼心配置了一張質感皮製長凳與專屬行李放置區，整個空間明亮開闊，淺木色的傢具，配上低調不失氣派的大理石和微暖燈光，躺在King Size的大床上，身心不自覺便徹底放鬆。

記者入住位於金尊樓層41樓的東京鐵塔景觀房，每天起床就可以遠眺窗外東京鐵塔景致。（楊雙如攝）

浴室、洗手間與衣帽間獨立分區。所有設備均採用頂級衛浴品牌KOHLER打造，洗漱用品亦選用高級香氛品牌LE LABO的出品，而每間房也有配置Dyson美髮電器，不過根據房間級數用品級數亦有異，例如較高級的房間會加碼提供直髮器等進階款式。另外，房內亦設有Marshall音響、咖啡機、電子溫控手沖壺和和式茶具，方便住客在房內聽音樂品啡。

浴室、洗手間與衣帽間獨立分區。所有設備均採用頂級衛浴品牌KOHLER打造。（費爾蒙酒店提供）

走近窗邊，經典的東京鐵塔映入眼簾，記者於旅程第三天迎來晴天，更幸運地在房間內目睹富士山初冠雪，當時不禁驚呼「嘩，真的很美」，記者認為照片是無法呈現此等美景的震撼程度，只好等大家來親身感受！

房內正對東京鐵塔景色，幸運的話可以在左側看到富士山。（楊雙如攝）

記者認為照片是無法呈現此等美景的震撼程度，只好等大家來親身感受！（楊雙如攝）

東京費爾蒙酒店必住理由【2】專屬Lounge——每日免費嘆和式定食早餐

除了星級靚房，作為金尊樓層住客更可享用42樓的貴賓休息室，在入住登記時已經有專人服務，每天亦會提供免費和式或西式早餐，下午精緻小點及晚間雞尾酒，更有貼心的夜床服務。

東京費爾蒙酒店必住理由【3】3大文化與藝術體驗——染布＋肌肉男帶你遊芝公園

如果想更深入體驗日本文化，那一定要參加由費爾蒙禮賓團隊為住客設計的3大文化與藝術體驗。首先推介的是「90分鐘芝大神宮與芝公園人力車之旅」，由人氣「東京力車」團隊的壯男美女，帶著你走訪兩個著名景點。這條路線更是專為費爾蒙住客獨家設計，沿途車夫不僅細心導覽，更會分享許多有趣的日本冷知識，例如當時車夫Tiger就向記者分享了神社和寺廟的分別、東京必食街頭小吃等，整個過程毫無冷場，彷彿交到了一位熱情的日本朋友。

其次，是日式傳統染布體驗。教學由擁有逾兩百年歷史的「藍熊染料株式會社」，與植物染料世家Morito Yamazaki老師攜手合作，期間可以親手創作獨特的染布作品和了解植物染料的歷史。

最後，有機會亦推薦參加龍工房的編手繩工作坊。龍工房專精於手工編織的組紐（kumihimo）工藝，由一對父子共同經營。父親因技藝卓越，曾獲選為奧運火炬手，品牌亦曾為 Hermès、電影等設計組紐作品，因此能夠參與他們的工作坊實屬難得，過程中而期間亦可以收穫一條自製手繩，充滿紀念價值。

東京費爾蒙酒店必住理由【4】奢華水療護理——貴婦必試90分鐘洗滌心靈

放假想徹底放鬆，不妨安排SPA的時段！35樓的費爾蒙水療提供以日本文化為靈感的水療護理，記者就親身感受了90分鐘的「Calm Mind」療程，開始前，治療師會透過問卷確認客人力度需求與身體注意部位，並讓住客親手調配泡腳材料。整個療程細節周到，療程開始不久我就舒適得睡著了。

此外，同層的健身中心24小時開放，並可以報名瑜伽、普拉提等的鍛鍊班，更有東京鐵塔景的無邊際泳池，不游泳都想打卡！

同場加映，費爾蒙酒店及度假村集團在世界各地推出「Special Happens…」系列活動，活動分為四大主題，包括After Dark（ 夜幕之後）、In the Wild （野外探險）、Around the Table （餐桌上）及In the Spotlight （焦點所在），讓每位費爾蒙住客都可以享有獨一無二又難忘的體驗。

以下為費爾蒙酒店在各地的活動：

Special Happens… After Dark（夜間體驗）：

孟買： 結合先進療法與古老智慧的水療重置體驗。

瑪雅可芭： 11月限定的亡靈節私房晚宴。

馬卡蒂： 池畔「月夜靜音影院」配精緻晚餐。



Special Happens… In the Wild（野外探險）：

夏威夷（蘭花酒店）： 主廚陪同深海釣魚及海邊晚宴。

毛伊島（基亞拉尼）： 直升機造訪甘蔗田與冧酒廠的雞尾酒之旅。

波多黎各（聖胡安）： 結合別墅與直升機旅程的奢華求婚套裝。

惠斯勒： 搭乘水上飛機深入冰川森林的瑜伽靜修。



Special Happens… Around the Table（餐桌饗宴）：

塔加祖特： 世界名廚聯手舉辦的主廚餐桌與美酒佳餚

首爾： 結合韓服花藝與現場演唱的韓劇風求婚晚宴。

新加坡： 親身採摘食材的「從收割到餐桌」永續午宴與酒窖導覽。

舊金山： 於巨型薑餅屋內舉行的節日私人聚餐。

Special Happens… In the Spotlight（文化焦點）：

馬拉喀什： 從熱氣球日出到深入市集巷弄的文化探索。

蒙特勒： 獨家參觀爵士音樂節創辦人Claude Nobs的故居。

齋浦爾： 體驗刺繡、陶藝與村民交流的拉賈斯坦鄉村一日遊。



詳情可參考酒店網頁。



