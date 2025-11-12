Suica西瓜卡｜小企鵝退休了！6件你不知的事　卡背英文有神秘用途

西瓜卡｜Suica｜日本交通卡｜JR東日本於昨日（11日）宣布，日本交通卡知名吉祥物企鵝，將在2026年畢業，並交棒給下一位新角色。相信香港人對西瓜卡一點也不陌生！不過你又知不知道背後的故事呢？《香港01》好食玩飛頻道，為大家整理了6大你不知道的西瓜卡秘密，包括小企鵝喜歡吃什麼？卡面上還有一個神秘用途？想知更多即看下文啦！



日本西瓜卡｜企鵝吉祥物退休？

JR東日本於昨日（11日）宣布，將在2026年年末更改吉祥物企鵝，並交棒給下一位新角色。企鵝已擔任吉祥物近25年，當初由繪本作家（插畫家）坂崎千春，以南極阿德利企鵝做基礎所設計。未來「接班人」角色，將會邀請鐵路的使用者參與投稿選定，具體的徵稿方式與細節將在日後公布。

JR東日本於昨日（11日）宣布，將在2026年年末更改吉祥物企鵝。（EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）

另一個大消息，就是Mobile Suica APP將會加入QR code與barcode的付款方法，而這種條碼付款的最高限額為30萬日圓！

此外，JR東日本部分路線將進行地震應對工事，但公司現時面臨人手不足，為防止作業時間不足，東北新幹線與上越新幹線由2026年春季開始，尾班車將提早10-20分鐘，明年到日本旅遊的大家就要注意啦！

西瓜卡大家用得多，但你們又知不知道西瓜卡或企鵝的秘密呢？等《香港01》好食玩飛記者為你一一揭曉你不知道西瓜卡的6件事！

日本西瓜卡秘密｜【1】企鵝原來喜歡吃魚肉香腸？

這隻企鵝早在坂崎千春的繪本《企鵝心》裡岀現，而形象則是參考了現實中的阿德利企鵝，設定則是為從南極到東京來的企鵝，最愛吃的食物就是魚肉香腸啦！

西瓜卡的企鵝最愛吃的食物就是魚肉香腸！（FB@風塵萬里 旅人手札）

日本西瓜卡秘密｜【2】有近25年歷史？

日本西瓜卡於2001年推岀，最初只是想用企鵝插畫當作西瓜卡上市的宣傳海報，並不屬於官方宣傳吉祥物。推岀2年後，即2003年，企鵝才真正成為西瓜卡的吉祥物！

日本西瓜卡秘密｜【3】卡面上的缺口位用途是什麼？

如果西瓜卡卡面上有一個凹槽，可用作購買Suica定期券和IC企画乘車券。（KKday官方圖片）

不知道大家使用西瓜卡時，有沒有留意到卡面有一個缺口位置呢？原來卡片上的缺口位是方便視力不佳的人，辨別出這是交通IC卡，同時認出增值插卡的方向。

日本西瓜卡秘密｜【4】為何叫西瓜卡？

日文「Suica」和「西瓜（すいか）」的發音恰巧是相同，因此便有了西瓜卡的誕生了！

日本西瓜卡秘密｜【5】怎麼知道西瓜卡的發行地？

日本交通IC卡的背面右下方，有一排黑底17位英文數字的編號，開頭的兩個英文字母就是卡片發行處的縮寫啦！例如JE開頭的是代表此卡於JR East（JR東日本）發行；JW開頭的是代表此卡於JR West（JR西日本）發行；TP開頭的是代表此卡於Trans Pass（名古屋區的manaca）發行。

日本西瓜卡秘密｜【6】停產過近2年？

日本西瓜卡曾因面臨全球半導體短缺問題，導致一度停止發行。（網上圖片）

日本西瓜卡由半導體製造，在2023年因面臨全球半導體短缺問題，導致Suica 和 PASMO 的無記名卡一度停止發行，發卡公司只允許發售部分特定類型的記名卡或定期券。經過近2年時間，半導體的供應逐步穩定，於是在今年3月1日起全面恢復所有Suica和PASMO版本的發售！

