大阪聖誕市集5大｜梅田25米巨型聖誕樹！浪漫點燈+Snoopy造型油條

大阪聖誕節｜2025大阪聖誕市集｜梅田聖誕市集｜又到聖誕啦！計劃在聖誕節去訪大阪的大家不能錯過聖誕市集啦！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了大阪5大必訪聖誕市集，當中最矚目的焦點當然是梅田市集的25米高巨型聖誕樹，還有可愛驚喜——少女心爆發的Snoopy造型油條！無論是尋找獨特的聖誕禮物、品嚐異國美食，還是單純想沉浸在聖誕的節日氛圍中，這5大市集也是不能錯過的冬日浪漫打卡點！即看下文啦！



大阪聖誕市集｜【1】聖誕市集 in 大阪 Tenshiba 2025

「聖誕市集 in 大阪 Tenshiba 2025」是大阪冬季最受歡迎的節慶之一，將天王寺公園的「TEN-SHIBA」區域打造成充滿德式風情的夢幻聖誕世界！去年的市集更引來逾28人前來朝聖！整個會場將被繽紛浪漫的燈飾包圍， 中央會設置3棵巍然佇立的巨型聖誕樹，是市集的象徵，也是絕佳的打卡位！

攤擋方面，可品嚐到德式熱紅酒、德國香腸、熔岩巧克力蛋糕；更可購入手工飾品、歐洲進口雜貨等。市集是免費對外開放，千萬不要錯過啦！

聖誕市集 in 大阪 Tenshiba 2025

活動地點：天王寺公園

交通：從Osaka Metro禦堂筋線谷町線天王寺站、JR天王寺站、近鐵大阪阿部野橋站、阪堺上町線天王寺站前站步行即到

活動日期：11月28日至12月25日

活動時間：11:00 - 21:00



大阪聖誕市集｜【2】梅田藍天大廈「THE CIRCUS OF LIGHT 2025」

「梅田藍天大廈THE CIRCUS OF LIGHT 2025」也是大阪冬季非常受矚目的聖誕活動。大家可以免費進場欣賞25米高的巨型聖誕樹、15座小木屋、燈光裝置等， 逛完地面的市集後，強烈推薦大家登上40樓的「空中庭園展望台」，從高空俯瞰被聖誕燈飾點亮的城市全景，再對比地面市集的溫馨燈火，是梅田獨有的立體聖誕體驗！

梅田藍天大廈「THE CIRCUS OF LIGHT 2025」

活動地點：大阪市北区大淀中1-1 梅田藍天大廈1樓 Wonder Square

交通：JR線大阪站步行約7分鐘／阪急電鐵、阪神電鐵、大阪地下鐵御堂筋線梅田站步行約9分鐘

活動日期：11月14日至12月25日

活動時間：16:00 - 22:00（星期一至四）／12:00 - 22:00（星期五至日）



大阪聖誕市集｜【3】中之島「OSAKA 光之文藝復興」

中之島的「OSAKA 光之文藝復興」是2025年大阪冬季主要盛典之一，同時也是「大阪・光之饗宴」的核心節目。這項活動以大阪的水都象徵中之島地區為舞台，將水岸、綠意、文化設施與歷史建築融合，打造出獨特的光影藝術空間，其中也包含聖誕市集，販售本地工藝品、美食，還有音樂演岀。

中之島「OSAKA 光之文藝復興」

活動地點：大阪市役所周邊至中之島公園

交通：京阪本線、大阪地下鐵堺筋線北浜站步行即達／京阪本線、大阪地下鐵御堂筋線淀屋橋站步行即達

活動日期：2025年11月3日至2026年1月31日

活動時間：17:00 - 22:00



大阪聖誕市集｜【4】日本環球影城「NO LIMIT! Christmas 2025」

去環球影城除了玩機動遊戲、打卡之外，千萬不要錯過聖誕美食節！除了有霍格華茲城堡冬季魔法、上演壯觀的光雕投影秀、限定角色聯名商品與美食、DJ Show之外，還有大型的 IP主題聖誕美食節，主要集中在紐約區。您可以在這裡找到各式各樣以樂園角色為靈感設計的聖誕小食和飲品，例如迷你兵團造型的熱朱古力、Snoopy造型的油條等。

日本環球影城「NO LIMIT! Christmas 2025」

活動地點：大阪市此花區櫻島2丁目1-33

交通：JR夢咲線（ゆめ咲線）環球影城站下車即達

活動日期：2025年11月4日至2026年1月4日

活動時間：待公布



大阪聖誕市集｜【5】堺・綠色博物館 收穫之丘（Wonder Night Hill）

如果想人少少感受日本的聖誕氣氛，大家可以前來堺市的「堺・綠色博物館 收穫之丘」，這裡是南大阪最大型聖誕點燈，其中有高達12米的巨型聖MATSU樹（マツの木）掛滿了閃爍的彩燈，是必到的打卡點。白天可以親近小動物、體驗擠牛奶或製作手工藝品；夜晚可以觀賞燈飾。 園區內的美食廣場更會推出聖誕限定菜單，在欣賞燈飾的同時，也能品嚐到美味的節日料理！

堺・綠色博物館 收穫之丘（Wonder Night Hill）

活動地點：堺市南區鉢ケ峯寺2405-1

交通：從南海高野線「泉丘」站轉乘南海巴士「ハーベストの丘」方向，於終點站下車

活動日期：2025年10月31日至2026年2月23日

活動時間：17:45 - 21:00



大阪酒店推介

大阪酒店推介【1】大阪柏典酒店（Patina Osaka）

大阪柏典酒店（Patina Osaka）於2025年5月開幕，鄰近豐國神社、大阪歷史博物館、大阪城公園，來往車站亦只需步行11分鐘。酒店共有221間客房，配備智能電視、特大睡床、大面積景觀窗、奢華浴室設等，部分房間更坐擁大阪城景觀！酒店亦設有室內游泳池、健身室、水療中心、餐廳等，並提供免費自行車租借及穿梭巴士服務。

大阪柏典酒店（Patina Osaka）

房價：人均HK$1,519起（豪華大床客房；包早餐）

地址：大阪府大阪市中央區馬場町6-30

交通：JR森之宮站步行11分鐘

大阪酒店推介【2】大阪難波這裏酒店（＆Here OSAKA NAMBA）

大阪難波這裏酒店（＆Here OSAKA NAMBA）於2025年4月全新開幕，坐落於大阪難波，步行可達千日前道具屋筋商店街、黑門市場、上方浮世繪館、電電城等景點。酒店提供86間客房，房內均配備微波爐、平板電視、乾濕分離浴室等基本設備，空間十分寬敞。酒店亦設有洗衣間可供住客使用。

大阪難波這裏酒店（＆Here OSAKA NAMBA）

房價：人均HK$482起（高級雙床房）

地址：大阪府大阪中央區7-9

交通：南海難波站步行3分鐘

大阪酒店推介【3】桑克斯酒店（CINQS Hotel）

桑克斯酒店（CINQS Hotel）於2025年開業，坐落於難波，附近有難波公園、八坂神社、上方浮世繪館、高島屋等景點，步行5分鐘即達車站，交通同樣方便！酒店擁有42間簡約客房，配備平板電視、乾濕分離浴室、採光窗等基本設備，部分房型亦配備私人桑拿，最多可容納4人入住。

桑克斯酒店（CINQS Hotel）

房價：人均HK$475起（大型雙人房）

地址：大阪府大阪市浪速區難波仲通1丁目14-17

交通：南海難波站步行5分鐘

（全文完）