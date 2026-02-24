旅遊注意｜資深空服員揭出行3大衛生忌　穿鞋進房行李放床超邋遢

許多人喜歡出國旅遊，不少人為了方便，常忽略衛生細節。根據「每日郵報」報導，擁有6年資歷的空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas），常在社群分享她的旅遊小技巧。近日，她在TikTok上提醒，旅途中有三件事千萬別做，否則「噁心到無法原諒」。



旅遊3大衛生禁忌

空服員提醒旅途中千萬別做三件事（01製圖）

想旅途更衛生？空服員的三大專業建議，這幾件事最好避免👇👇👇

+ 9

第一忌：行李箱放床上

她直言，行李箱輪子一路滾過機場、廁所地板，甚至放進過「超髒」的機艙行李櫃，裡頭還曾發生過母乳外漏，「想到就夠噁心了」。因此，打包或打開行李箱時，絕對不能放在床上。

第二忌：鞋子、衣服帶進房間

雪兒回家第一件事就是脫鞋，尤其是曾被嘔吐過的工作鞋，「絕不可能踩進房間地毯」。同樣的，她也不會穿著搭機的衣服上床睡覺，「想到還有人直接穿飛機衣服倒頭大睡，我的天啊！」

第三忌：頂著髒頭髮上機

她解釋，飛行過程中頭皮會同時變油又乾，讓頭髮看起來又油又髒，「進洗手間看到自己油膩膩的樣子真的受不了」。因此她搭機前一定會洗頭，或乾脆綁成貼頭皮造型。

影片曝光後引來熱議，不少網友直呼「長知識了」，立刻改掉把行李箱放床上的習慣，也有人補充提醒「別忘了還有床蝨。」雪兒隨即附和：「我的天啊，那真的很可怕！」

相關文章：旅行注意｜飛機上要避免的8件事 前空姐：不建議喝熱飲、噴香水（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

延伸閲讀：

緝毒犬抓包行李箱藏違禁品！打開來全場尷尬到笑：公務員上班不專心

專挑「這1款」下手？2男機場疑故意拿錯行李箱 港女怒揭背後目的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】