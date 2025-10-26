飛機商務艙值咁貴？阿聯酋航空主管揭10個優點：不僅是飛行體驗

出國旅行時若能選擇搭乘商務艙，無疑會有奢華的體驗、可以徹底享受旅程，不過價格顯然比經濟艙更高，那麼商務艙究竟值不值得？有阿聯酋航空（Emirates）的主管列出10大優點，直呼「商務艙提供的不僅僅是飛行體驗」。



《每日郵報》報導，阿聯酋航空是全球最優質的商務艙服務提供者之一，其客艙主管伍德（Emma Wood）列出的商務艙10大優點如下👇👇👇

阿聯酋航空客艙主管分享商務艙十大優點（01製圖）

1. 免費專車服務

阿聯酋航空提供免費的專車服務，無縫銜接踏出家門到抵達機場的每個環節，這項服務包含在大多數國家商務艙乘客的機票價格中，範圍涵蓋機場周圍70英里（約112公里），不過請務必提前預訂，另外超出範圍也將收取額外費用。

2. 提早4小時抵達機場還能使用貴賓室

購買商務艙機票後，乘客若能確保在航班起飛前預留充足的時間，便能使用貴賓室，以阿聯酋航空為例，商務艙乘客可以在預定起飛時間4小時前進入貴賓室，裏頭提供美味佳餚、精選飲品、安靜空間和免費無線網路，甚至有淋浴和水療等服務。

3. 預定飛機餐

阿聯酋航空的商務艙提供高端的機上用餐體驗，甜鹹小吃、精緻餐點、飲料和免費香檳均有提供，乘客可以在航班起飛前14天至24小時內預訂飛機餐。

4. 在座位上享受得獎葡萄酒和香檳

商務艙乘客可以選擇航班精心挑選的白酒、紅酒、烈酒和各種其他飲料，以阿聯酋航空為例，其商務艙和頭等艙的葡萄酒選擇涵蓋7大地區：英國、美國、歐洲、非洲、中東、澳洲和亞洲。

5. 免費的家居服和盥洗用品

在超過9小時的航班上，阿聯酋航空的商務艙乘客將獲贈1套柔軟的上衣和褲子，還附上拖鞋和眼罩，長途航班還提供寶格麗（Bulgari）盥洗包，內含保養品和香水等物品，且能攜帶下機。

6. 更舒適的睡眠體驗

商務艙乘客準備在機上休息時，座椅可以無縫轉換為完全平躺的床，還配有床墊、舒適的毛毯和枕頭，另外也有可調整的燈光和座椅控制裝置，讓您打造自己最理想的睡眠環境，若需要額外的寢具或協助，機組人員也會竭誠為您服務。

7. 坐到吧檯與其他乘客聊天

阿聯酋航空的商務艙提供標誌性的機上休息室，裏頭除了舒適的皮革座椅外，還能在4萬英尺的高空享用特色雞尾酒、品嚐美味小吃，並與同行的旅客交流。

8. 在高空觀看體育賽事直播

對於體育迷來說，機上休息室還配有直播電視，讓乘客在飛行途中也能觀看賽事。

9. 拍照留念

近年復古相機相當流行，阿聯酋航空商務艙便提供乘客寶麗來（Polaroid）的底片相機、可以用來拍攝紀念照片。

10. 系統化的機上娛樂

阿聯酋航空屢獲殊榮的ICE系統擁有數千小時的娛樂內容和多達6500個頻道可供選擇，只需稍加規劃即可盡情享受，商務艙乘客可以在登機前瀏覽最新的電影和電視節目，並建立播放清單，以便一入座即可開始欣賞，甚至連Spotify和Podcast也有。

