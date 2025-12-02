旅行前拔插頭超錯！專家指7家電應長期通電　斷電隨時加速損耗

旅遊注意｜不少港人為了省錢及家居安全，會在離開香港旅遊前將家中大部分電器的電器插頭拔走。但有外國專家就指出，並非所有電器都適合「斷電」，亂拔插頭除了有機會損壞電器，更有可能增加安全風險！《香港01》「好食玩飛」整合以下7類不適合拔插頭的家電，即看內文了解！



旅行前拔插頭等於慳電？ 慳電不成反而造成安全風險！

美國電器技術專家、Electrical Experts的總裁Tim Hodnicki近日發表了有關家電使用和節能安全等議題的觀點。

美國電器技術專家、Electrical Experts的總裁Tim Hodnicki（官方圖片）

專家表示，某些體積較小的電器可以每次使用完畢後拔掉插頭，例如烤麵包機、咖啡機、吹風機和電暖爐。這些電器用完後都應該拔掉插頭，因為如果一直插著電，可能會構成火災風險。

烤麵包機、咖啡機、吹風機和電暖爐可以在每次使用完畢後拔掉插頭。（《香港01》AI製圖）

至於大型或智慧型家電，反而一直插著反而比較好，如果頻繁斷電，反而會影響效能、縮短壽命，甚至增加安全風險或導致電費更高。專家建議，以下這7類家電應保持通電，以避免損壞內部元件、維持設定，以及確保運作效率。

7類應保持通電的家電

【1】洗衣機與乾衣機

洗衣機與乾衣機通常使用高功率插頭或直接配線，頻繁地拔插電源會對插頭或插座造成不必要的磨損。此外，現代的洗衣機和乾衣機型號中，通常已經內建了有實用的診斷系統，用來追蹤使用狀況或機械故障。如果你拔掉插頭，或者會導致數據流失。

【2】雪櫃

專家解釋，雪櫃是需要依賴持續供電才能運作的電器。因此雪櫃一旦斷電，內部溫度會迅速升高，除了會導致食物腐爛及滋生細菌外，在重新插電後，雪櫃需要更加費力運轉，才能讓內部溫度恢復穩定，反而更耗電及加速零件損耗。

【3】洗碗機

洗碗機的線路設計能夠應對頻繁且穩定的使用，在閒置時並不會消耗大量電力。此外，洗碗機通常也配有電子控制面板，必須保持通電以維持記憶設定，將其斷電或會干擾內建計時器或電子診斷功能。

【4】微波爐

Hodnicki表示，現在微波爐的待機電力耗電量極低，頻繁拔插頭反而會導致插頭和內部元件隨著時間損耗，並可能影響微波爐整體的運作效率，保持插電還是比較好的選擇。

【5】Wi-Fi 路由器或數據機

儘管Wi-Fi 路由器或數據機的設備體積較小，仍然需要穩定地保持插電狀態才能發揮最佳效能、運作順暢且不中斷。倘若太頻繁地開關電源會縮短它們的壽命、中斷網路服務，並對電源變壓器造成不必要的磨損。

【6】焗爐或電磁爐

焗爐及電磁爐的設計採用直接配線或使用高功率插座，可以安全地保持通電狀態。由於插頭體積較大且電流負荷高，斷電不僅不切實際，還可能構成安全風險。

【7】熱水爐

熱水爐是另一個應該保持插電以維持穩定、高效運作的大型家電，經常經常拔掉插頭可能會導致水溫不穩定，並對加熱元件造成壓力。

（全文完）