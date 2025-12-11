蓮塘買餸｜港人買手指蝦¥75/斤　送挑腸+冰袋　買海產帶回港犯法?

蓮塘買餸｜深圳海鮮街｜蓮塘口岸海鮮｜近日有網民在Facebook發文分享在蓮塘的驚喜發現，指以¥75一斤的價錢，竟能買到體型如中指般的赤米蝦！除了性價比極高之外，還有檔主附送的挑腸、送保温袋極致服務！這貼心舉動隨即引起兩極熱議，有人大讚服務周到「腸都挑埋真系抵」，不過有人質疑¥75斤買蝦不算抵，亦有人質疑將海產運回港是否犯法。想知道法例怎樣說，即看下文啦！



蓮塘買餸｜¥75/斤中指大的赤米蝦 勁讚貼心服務

近日，有網民在Facebook「深圳大灣區好去處開心share」群組發文分享，指自己在蓮塘露天街市，以¥75一斤的價錢買到體型如中指般的赤米蝦！從他上傳的圖片中可見，檔口發泡膠籃中的蝦隻體型壯碩，色澤鮮亮。

除了性價比極高之外，還有檔主的1項令港人歎為觀止的極致服務！就是女店員即場挑蝦腸，樓主非常震驚地表示「我都未試過架，見挑腸位阿姐，用件小工具，好快就挑好。」樓主再補充，檔口再「加冰送保溫袋」，令這批蝦能被安全帶回香港，樓主附送一張煮好的照片，看上來很誘人！網民都紛紛留言大讚「腸都挑埋真系抵」、「咁好服務」、「價錢唔算平，但挑腸呢下值了」、「挑埋腸咁好」。

蓮塘買餸｜¥75一斤蝦真係抵？

可是，在深圳以¥75一斤的價錢買蝦，又係咪真係咁抵？另有一批網民反指「￥75一斤-=500g 太貴，香港都買到」、「係大陸執到以為，平靚正嘅戰利品，點知係唔知價買貴咗！」、「未計匯率同車費都已經貴過香港，仲要人手帶番香港大顛！」、「係大陸買餸，只係菜及肉會比香港平，而海鮮就唔夠香港平嘅！」甚至，有網民稱在天水圍、屯門新墟街市和大埔墟街市見到$60至$68斤！

蓮塘買餸｜北上買深圳海產 自用可帶回港？

根據海關網頁資料顯示，旅客在其私人行李中攜帶合理數量的海產，以供自用，一般不受限制。（資料圖片）

除性價比外，網民最關心的就是海產能否帶回港？根據海關網頁資料顯示，香港常見的禁運及受管制物品包括危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類、食米及配方粉。

換句話說，屬於海產的蝦類，不屬於上述任何類別，因此不論生熟，都可以有條件下攜帶入境。旅客在其私人行李中攜帶合理數量的食物，以供自用，一般不受限制。因此，如要攜帶海產入境，必須是自用且合理的數量。

