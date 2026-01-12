深圳賞花好去處冬季14推介！2千株梅花+金黃油菜花田+三角梅瀑布

深圳賞花2026｜在深圳哪裡可以賞花？深圳不少花朵已迎冬而開，包括油菜花、梅花、大波斯菊等，《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家精選14大賞花勝地，其中位於福田的梅園就種有2,000多棵梅花，盛放時的景致美不勝收！不過提提大家，深圳氣溫夏長冬短，花朵可能會提前凋謝，建議出發前多留意即時花況！



在深圳哪裡可以賞花？

深圳賞花好去處｜12月至1月

深圳賞花好去處【1】蓮花山公園——落羽松金黃林間小道

深圳蓮花山公園種了大量落羽松，約在12月至1月的秋冬，公園內的各條林間小道都變成黃棕色一片，仿如油畫般優美。蓮花山公園的落羽松，主要集中在漾日湖畔及蓮花湖西岸，前者有曲折的棧道，落羽松較矮，適合拍照，後者所種的落羽杉較高大密集，看上去更有氣勢，此處還鄰近公園出入口，直入到達非常快捷方便。

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

交通：深圳地鐵2號綫蓮花西站A出口、3/4號綫少年宮站、3號綫蓮花村站D出口、4號綫蓮花北站



深圳賞花好去處｜1月至2月

深圳賞花好去處【2】石岩環湖碧道陌上花公園——7,500平方米油菜花田

每年2月初至3月中旬，深圳的油菜花都會逐漸開花。其中位於寶安區的陌上花公園五畝園，佔地面積約7,500平方米，相等於1個標準足球場大小。當油菜花盛開時，一大片金黃色渲染整個花田，與湛藍色的天空拼接成一幅夢幻的油畫，無論在任何位置自拍都能拍出被油菜花包圍的氛圍，非常打卡able！除了打卡，大家還可在長達20公里的環湖騎行道踩單車或散步，放鬆身心。

地址：寶安區石岩街道陌上花公園

交通：地鐵1號綫白石洲站B出口，轉乘M535巴士到陌上花公園站／乘坐的士或自駕前往



深圳賞花好去處【3】鳳凰山農趣谷農場——1.3個維多利亞公園面積／油菜花花田／摘水果／火灶煮飯

深圳鳳凰山農趣谷農場面積約26萬平方米，相等於1.3個維多利亞公園的面積，該地屬於一個綜合農場，除了可以觀賞到一大片金燦燦的油菜花，還可以體驗摘士多啤梨、小番茄、甘蔗、蘿蔔、提子等農作物；以及火灶煮飯的樂趣，而且附近還有充滿田園風情的Cafe，賞完花可順道去Chill一下，無論是情侶出遊，還是家庭樂都是不錯的選擇。

地址：寶安區福永街道鳳凰山農趣谷

交通：地鐵11號綫福永站下車，轉乘巴士M310或M472到鬼鳳山農趣谷站下車／乘坐的士或自駕前往



深圳賞花好去處【4】西麗生態公園——2,000平方米波斯菊花田

西麗生態公園的大波斯菊已逐漸開花，花期約有40天，預計將於2月下旬左右開始凋謝，想觀花的朋友要把握機會了！西麗生態公園位於深圳南山區，公園有一片約2,000平方米的波斯菊花田，粉紅色的、白色的、紫紅色的波斯菊在陽光映照下，份外浪漫！

地址：寶安區福永街道鳳凰山農趣谷

交通：地鐵13號綫石鼓站D2出口下車，步行約15分鐘。



深圳賞花好去處【5】光明科學公園——列車與波斯菊相映成趣

光明科學公園位於南山區，公園種有一整片波斯菊，由1月中旬陸續開花，估計持續至2月下旬。由科學公園站D出口順著科學大道向前走，便會看到一大片波斯菊，其中位於鐵道下方的波斯菊，當地鐵列車從上面掠過時，與大紫大紅的波斯菊及蔚藍的天空相映成趣。此外，觀賞完花朵後還可到對面的科學公園走走。

深圳光明新地標「科學公園」：小眾風雨蘭花海 晚上打卡雲朵鞦韆

地址：光明區樓明路與聯騰路東巷交叉口

交通：科學公園站D出口，順著科學大道向前走，步行約7分鐘。



深圳賞花好去處｜12月至3月

深圳賞花好去處【6】太子灣濱海岸綫公園——風鈴木盛放／鄰近大型商場

每逢12月至3月，都是風鈴木盛放的花期。位於南山區的太子灣濱海岸線公園便是觀賞風鈴木的好去處。公園不但鄰近太子灣站，而且附近便有K11、太子灣花園城等大型商場，在賞花前後都能輕易找到餐廳吃飯，非常方便！

深圳太子灣花園城VILLA 5.30開幕 純白海濱街區 美食+必逛打卡點

地址：深圳市南山區蛇口太子灣濱海岸線公園

交通：地鐵12號綫太子灣站C出口



深圳賞花好去處【7】後海中心河公園——天然花海隧道／鄰近深圳灣口岸

另一個可輕鬆觀賞紫色風鈴木的地方，非後海中心河公園莫屬。公園有一條木質棧道，風鈴木沿著海岸線延伸，形成一條天然的花海隧道，可與另一半一邊漫步，一邊觀賞。而公園鄰近深圳灣口岸，只要從灣廈站步行約6分鐘便可到達，是鄰近市區賞花的勝地。

地址：深圳市南山區後海濱路與濱海大道交匯處附近

交通：地鐵2號綫灣厦站B出口



深圳賞花好去處【8】前海石公園——風鈴木與「灣區之光」摩天輪相互映襯

前海石公園位於南山區前灣一路，是公認觀賞日落的勝地。此外，每年的12月至3月，公園的紫色風鈴木都會盛開，搭配遠處的「灣區之光」摩天輪，相互映襯成獨特的畫面，對於攝影愛好者而言亦是相當不錯的題材。

地址：深圳市南山區前灣一路

交通：深圳地鐵5號綫桂灣站E出口或前灣站D出口



深圳賞花好去處【9】平湖生態園——深圳梅花最早開的公園

平湖生態園位於龍崗區，公園鄰近甘坑古鎮，可順道遊覽。而公園在1月中下旬的時候，便會漸漸開滿白梅花，成為深圳梅花最早開花的地方。梅花主要集中在秋月廣場，從生態園走約3分鐘便可到達。

地點：深圳市龍崗區平湖生態園

交通：地鐵10號綫華南城站D出口，步行約5分鐘



深圳賞花好去處【10】深圳福田梅園——逾2,000株梅樹／1.6個香港大球場大小

深圳福田梅園擁有深圳市區内面積最大的梅林，佔地約23畝，等於1.6個香港大球場那麼大，裡面種植了逾2,000株梅樹，而且梅花品種繁多，例如桃紅宮粉、潮塘宮粉、綠萼梅、硃砂梅和美人梅等，亦因種類繁多，所以賞花期也較長，直到3月仍可欣賞。此外，這裡的梅花樹較矮小，非常方便人花合照！

地點：深圳福田區梅園

交通：地鐵2號綫僑香站C出口，步行約15分鐘



深圳賞花好去處【11】深圳北站中心公園——逾300株垂枝梅／花海瀑布

深圳北站中心公園位於龍崗區，面積約17.5萬平方米，公園種植了逾300株垂枝梅，花期通常在1月中旬至2月中旬左右，梅花經精心佈局後，與公園的地形融合，並遍佈各處，配合垂枝梅自然下垂的姿態，形成壯觀的花海瀑布，非常賞心悅目！

地點：深圳龍崗區深圳北站中心公園

交通：地鐵4號綫深圳北站A出口



深圳賞花好去處【12】馬巒山郊野公園——深圳最大的瀑布／萬株梅花盛放

馬巒山郊野公園位於深圳坪山，該處常年被群山綠樹圍繞，還有深圳最大的瀑布景色。而到了1月下旬，山上千畝的梅園內，近萬株梅花便會綻放，粉色的、玫紅色的、白色的梅花互相輝映，其中白色梅花更會如雪般覆蓋整個山頭，非常浪漫！

地址：深圳市坪山區馬巒街道馬巒社區坪馬線公路

交通：深圳地鐵3號綫永胡站A2出口，轉乘366公車直達



深圳賞花好去處【13】荔枝公園——鄰近福田市區／地點方便

荔枝公園同樣位於福田區，也是觀賞梅花的好去處！每逢早春，公園裡的梅花便會盛開，雖然數量不多，但甫進公園便能聞到淡淡芬香的梅香，加上鄰近市區，如果想近近地觀賞梅花，也是不錯的賞花地點。

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001號

交通：深圳地鐵3／9號線紅嶺站B出口



深圳賞花好去處｜3月至4月

深圳賞花好去處【14】深圳園博園——網紅景點三角梅瀑布樹

深圳國際園林花卉博覽園（又名園博園）每逢3月中旬至4月，園內滙芳園的網紅景點「三角梅瀑布樹」便會綻放，粉白色、玫瑰紅色、白色的三角梅佈滿枝頭，像瀑布般傾下，形成十多米的巨型花瀑布，場面相當壯觀！

深圳賞花｜簕杜鵑花海瀑布免費睇 ¥2專線10分鐘直達｜附交通方法

地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號綫到竹子林B2口出站，出站後步行1.4公里，20分鐘左右即到園博園東門。



