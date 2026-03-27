香港機場7大隱藏服務　免費工作坊+遊樂場+導賞團+影印+電話任打

香港機場隱藏服務｜在機場除了搭飛機，原來仲有好多活動及設施可以免費享用，等待上飛機的時候不妨到機場探索不同設施！《香港01》「好食玩飛」整合香港國際機場的7大隱藏服務，除了有免費文化工作坊及室內遊樂場，還有「大頭蝦救星」的影印服務及免費電話，即看內文！



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香港機場隱藏服務【1】免費文化工作坊

香港機場近期推出全新文化工作坊，提供如麻將填色工作坊、電話掛飾工作坊、馬賽克杯墊工作坊等活動，紀念品全部都以香港標誌性景點或具有本土特色文化設計，可以親手製作屬於自己的紀念品！每節工作坊約15至30分鐘，每天有四個場次，適合等上機或轉機的旅客消磨時間！工作坊費用全免，拍下照片上載至社交媒體，更可以換領特別禮品！

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位置：32及34號登機閘口

（＊工作坊主題每兩周更新）



香港機場隱藏服務【2】奇妙巨蛋

奇妙巨蛋是專為6至12歲兒童而設的是內遊樂設施，玩樂空間外型宛如巨型蛋殼，連接攀爬繩網、滑梯與網狀彎曲隧道組成，上空吊有奪目繽紛的彩帶。場內亦設有以「雀鳥」為主題的多個互動數碼遊戲，供小朋友玩耍。遊樂設施費用全免，設施旁邊亦設有長椅，即使家長不陪同入內亦可以看得很清楚！

奇妙巨蛋（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

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位置：離港層（L6）東大堂



香港機場隱藏服務【3】免費中轉遊

如果經香港國際機場轉機，航班中轉時間相距超過7小時且符合香港入境要求，即可免費參加香港國際機場提供的城市觀光遊！觀光遊將會在上午帶你到馬灣1868的悠久歷史建築與迪欣湖、中午參觀黃大仙祠及探索深水埗的繁華市集、晚上在尖沙咀海濱的星光大道欣賞維港夜景，而且全程免費！

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香港機場隱藏服務【4】免費淋浴設施

香港機場設有24小時開放的免費淋浴設施，且免費提供吹風機、洗髮液和沐浴液。同時設有自動售貨機提供毛巾和其他淋浴用品。

免費淋浴設施（圖片來源：香港國際機場）

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位置：抵港層（L5）近12號登機閘｜抵港層（L5）近43號登機閘



香港機場隱藏服務【5】行李送遞服務

如果旅客有需要，香港機場有提供收費的行李送遞服務，無論是從市區指定地點提取行李運送至機場，或者是由機場直接送到香港的住所或酒店都可以！如果選用上門行李託運服務，則需於航班離港前12小時預訂服務並完成網上預辦登機手續，授權代理商會於航班離港前5小時或之前收取及託運行李。

行李送遞服務（圖片來源：香港國際機場）

了解更多詳情👉🏻 行李送遞服務

順豐

位置：抵港層（L5）接機大堂A



ALLWAYS

位置：抵港層（L5） 行李大堂近8號行李帶｜抵港層（L5） 行李大堂近13號行李帶



香港機場隱藏服務【6】打印、影印及掃描服務

外遊最怕抵達機場才發現遺漏重要文件，例如去台灣無帶入台證等，折返回家時間不夠可以怎麼辦？香港機場提供打印、影印及掃描服務，雖然每張$15的價錢比坊間貴，但最重要還是能夠即時解決問題、順利起飛！

了解更多詳情👉🏻 打印、影印及掃描服務

位置：離港層（L7）D行段前｜離港層（L7）H行段前｜離港層（L6）近1號登機閘口｜離港層（L6）近5號登機閘口



香港機場隱藏服務【7】免費電話

機場客運大樓共設有超過40個可撥打本地電話的設施，供旅客免費使用。

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