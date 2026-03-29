WeChat Pay派深圳南山區千萬消費券！滿$100減100！四折搶券教學

復活節連同清明節長假期展開，不少港人都已經計劃好「北上」深圳吃喝玩樂。出發前留意，WeChat Pay HK 最近打電話給《香港01》記者，告知他們剛剛聯同深圳南山區商務局宣佈，推出總值過千萬港元的消費券，主打餐飲同零售高達「4折」優惠。想慳住北上玩，即睇以下搶券攻略及適用商戶名單！

WeChat Pay HK 首次與深圳市南山區商務局合作，由即日起至6月30日期間，向用戶派發總值逾 1,000 萬港元的「南山區千萬級入境消費券」。

【北上消費】WeChat Pay HK派深圳南山千萬消費券！附4折商戶名單及搶券教學（香港01製圖）

南山區千萬消費券懶人包｜每日10點必搶「滿$100.01減$100」

今次派發的消費券共分為四個類別：餐飲、零售、南山海岸城商圈指定商戶，以及南山區指定商戶。優惠力度相當進取，整體折扣率大約為 4 折。

快閃電子現金券（最抵玩！）：活動期間每日早上 10 時開搶，憑券單筆消費滿 HK$100.01 即減 HK$100。數量有限，先到先得。

餐飲及海岸城精選商戶：設有不同門檻，包括「滿$20減$12」、「滿$100減$60」、「滿$500減$300」等。

零售商戶：最高門檻為「滿$800減$480」，適合打算北上掃貨的港人。

實用提示：消費券領取後 3 天內有效。如果過期未使用，可以在活動期間重新領取。每類消費券每個用戶最多可領取並使用 15 次。

深圳南山區消費券2026｜WeChat Pay HK每日狂派1000萬 搶$100減$100優惠（香港01製圖）

涵蓋山姆、盒馬、喜茶｜南山重點商戶一覽

消費券的實用程度取決於適用商戶。今次活動覆蓋了絕大部分港人熱愛的南山區熱點：

零售超商：盒馬鮮生、前海山姆（Sam's Club）、京東 Mall、迪卡儂（Decathlon）、蕉下等。

人氣餐飲：奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、樂凱薩披薩、潤園四季、火璽、79號漁船等。

深圳好去處｜南山千萬級消費券 盒馬/山姆/喜茶4折優惠 (香港01製圖)

北上交通補貼｜環島中港通半價、滴滴出行折扣

除了買東西和吃大餐，今次活動亦照顧到港人的交通開支。消費者可以在 WeChat 內的活動頁面，領取環島中港通前往深圳灣口岸直通巴士的半價優惠券，變相令過境交通成本直接減半。另外，平台亦提供滴滴出行（DiDi）的乘車立減券，方便入境旅客在市內點對點移動。

3步簡單領取南山區消費券教學

3步簡單領取南山區消費券教學

1）打開 WeChat 應用程式，進入「支付與服務」頁面。

2）點選「內地遊」專區，尋找「南山區千萬級入境消費券」活動橫幅。

3）進入頁面後按指示領取相應消費券（註：領券前需完成 WeChat Pay HK 的身份認證）。



北上消費潛力龐大 優惠料陸續有來

騰訊金融科技副總裁洪丹毅向《香港01》透露了一個關鍵數據：今年首兩個月，香港用戶在內地的 WeChat Pay HK 支付筆數，按年錄得接近 100% 的翻倍增長。這項數據反映港人北上消費已經從週末的短期熱潮，逐漸演變成恆常的生活習慣。

從今次南山區商務局願意動用過千萬港元作補貼可見，深圳各區政府正在積極搶佔港人的「週末經濟」大餅。南山區作為大型商場（如海岸城、萬象天地）及科技旗艦店的集中地，本身已具備吸引力；配合 4 折的槓桿效應，預計能極大程度地刺激長假期的人流。官方亦預告，今次只屬「首輪」消費券，未來會視乎五一黃金周、暑假等熱門節點分批加推。可以預期，未來幾個月深圳各區的「搶客戰」將會帶來更多針對港人的實質優惠。