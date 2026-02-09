深圳南山四海公園「玻璃咖啡屋」 看湖邊落羽杉林 享受悠閒下午
撰文：ShenzhenStyle
越來越喜歡逛深圳的公園了，不僅是因為悠閒的氛圍，還能意外發現新的治癒空間。
純透明的玻璃房子，像水晶琥珀一樣嵌在樹林中，四周都被盎然綠意包圍。
最愛那排靠窗的位置，午後的陽光被層層疊疊的樹葉篩過，變成搖曳的、温柔的光斑。低頭看書，抬頭則是自然景色。
點一杯温熱的咖啡，任憑醇香在口中漫開，就這樣心安理得地窩在沙發角落，揮霍一整個下午的時光～
喝完咖啡順便在公園散會步，湖邊有大片的落羽杉，偶爾還能看見水鳥掠過水面，頗有與世隔絕的氛圍感。
心咖啡：
地址：深圳市南山區公園路82-2號四海公園北入口
交通：12號線四海站A出口步行15分鐘
營業時間：10:00-22:00
人均消費：29元人民幣
【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】