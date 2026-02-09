深圳南山四海公園「玻璃咖啡屋」 看湖邊落羽杉林 享受悠閒下午

撰文：ShenzhenStyle
出版：更新：

越來越喜歡逛深圳的公園了，不僅是因為悠閒的氛圍，還能意外發現新的治癒空間。

純透明的玻璃房子，像水晶琥珀一樣嵌在樹林中，四周都被盎然綠意包圍。

+2

最愛那排靠窗的位置，午後的陽光被層層疊疊的樹葉篩過，變成搖曳的、温柔的光斑。低頭看書，抬頭則是自然景色。

深圳蛇口K11海景書店　讀書看海嘆咖啡超療癒！還有美味冬日甜點蛇口好去處｜8大景點一日遊　四海公園/藝術中心/老街　一路向海

點一杯温熱的咖啡，任憑醇香在口中漫開，就這樣心安理得地窩在沙發角落，揮霍一整個下午的時光～

+1

喝完咖啡順便在公園散會步，湖邊有大片的落羽杉，偶爾還能看見水鳥掠過水面，頗有與世隔絕的氛圍感。

心咖啡：
地址：深圳市南山區公園路82-2號四海公園北入口
交通：12號線四海站A出口步行15分鐘
營業時間：10:00-22:00
人均消費：29元人民幣

深圳隱世景點｜10間風景絕美書吧　遠離喧囂　讀書賞海嘆下午茶深圳地鐵13號線沿線8站景點：深圳灣後海留仙洞　打卡人氣美景深圳好去處｜去批發市場「收廢品」　淘布料瓷器二手相機　附地址南山美食｜韓國人氣炸雞bbq登陸萬象城　12口味任選雙拼+辣炒年糕

【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

大灣區藝文地圖
南山區
深圳
大灣區生活
大灣區旅遊
咖啡店
大灣區
深圳cafe
咖啡
深圳好去處
公園
郊野公園
ShenzhenStyle