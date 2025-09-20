民宿退房前須整理極不合理？韓網批「比酒店貴還要做家事」掀論戰

從民宿退房時是否需整理房間，竟在韓國社群平台上引發熱議。



一名韓國網友日前發文抱怨民宿業者要求房客垃圾分類、洗碗、整理床鋪，質疑此舉是否合理。在韓國網路平台掀起兩派論戰，有人認為花了錢還要做家事不應該，但也有網友認為保持乾淨很基本。

該名韓國網友在社群媒體表示：「民宿業者要求客人做垃圾分類、洗碗、整理床鋪，這些慣例是不對的。」這則貼文從今年6月13日至8月16日已累積228萬次瀏覽及超過1千6百則留言，顯示引發廣泛共鳴。

許多網友認同該網友觀點，認為，

「一晚花了40萬韓元（折合約2,250港元），退房時還要嚴格檢查有沒有整理乾淨，那我到底為什麼要去民宿」

「比酒店貴，還要自己整理，我一直無法理解」

「本來是要去休息，卻感覺做了一整天家事，真的不想再去了」



但另一方面，部分韓國網友則持不同立場，認為，

「住完後整理乾淨不是基本的嗎」

「這是基本的良心問題吧？至少要稍微分類一下垃圾」

「這是基本的禮儀」



另外有網友也分享，

「我到民宿後，民宿老闆花了約30分鐘，說明住宿規則，聽完就覺得心很累」



對此，疑似據有法律背景的網友指出，房客是否需整理房間並無法律規定，屬於文化層面。「要求房客進行酒店等級的清潔，超出一般程度，但垃圾分類等簡單事項，屬於社會共識。」並進一步建議，為減少糾紛，業者應於入住前說明規則。

