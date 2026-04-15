深圳美食｜華南唯一亞洲50最佳Pizza　兩種餅底30+配料任意搭配

90 Seconds，連續兩年亞洲最佳50披薩。



華南唯一，「亞洲披薩TOP50」憑什麼？

深圳原創Pizza品牌「90 Seconds」，2026年蟬聯登榜了全球頂級披薩指南《50 Top Pizza》，是華南唯一一家入選的餐廳。這家「窩饢公司」究竟有何不同？

濕麵糰

低温發酵濕度高達70%的水潤麵糰

意大利披薩學院專屬配方

麵糰用的是意大利披薩學院專屬配方，每天堅持低温慢發不偷懶，發酵後濕度高達70%，烘烤之後軟韌且有空氣感，吃着嚼勁十足。

雙窯爐

500℃意式原裝窯爐，90秒出爐

兩台意大利原裝進口的火山石窯爐鎮場，每個披薩在高達500°C的高温之下，只需進爐90秒即可烘熟。餅底薄如蟬翼，邊緣蓬鬆有韌勁。

大焦泡

豹紋焦斑，那不勒斯披薩的身份證

超薄面皮在窯爐的高温下自然形成的紋理

正宗的現代那不勒斯披薩，餅邊經瞬間高温加熱，自然鼓起形成雲團般輕盈的立體感，且帶有獨特的豹紋標記，香脆略帶微苦，與芝士融合後口感層次豐富。焦泡也可以按個人喜好去除再食用。

六款新披薩，都是意大利本土口味

1. 魔鬼披薩 Diavola

經典辣口披薩，上桌前淋辣椒油

那不勒斯經典辣口披薩，以番茄馬蘇裏拉芝士為餅底，烘烤90秒即可出爐。佐以辣味薩拉米腸和自家特製辣肉醬，最後淋上一圈辣椒油，香氣直衝鼻腔。辣得爽快不嗆喉，鹹香夠勁越吃越上癮。

2. 茄子帕爾馬乾酪披薩 Parmigiana scomposta Di Graddia

意大利國民家常菜新吃法

把意大利國民家常菜「茄子帕爾馬乾酪」做成披薩了。主廚特製的三茄醬融合紅番茄、黃番茄&茄子，保留了大塊茄子吃着綿密酸甜。搭配辣菠蘿伏洛乾酪與帕瑪森乾酪雙重鹹香，上桌前會點綴茄子奶油，清爽不膩，屬於玩花樣但不踩雷的口味。

3. 水牛奶酪披薩 Bufalina

最簡約的那不勒斯披薩，味道也最本源

如果想嘗試那不勒斯披薩最本源的風味，不妨試試「Bufalina」。經典的番茄芝士餅底搭配意大利進口水牛芝士與羅勒葉提香解膩，無多餘配料。烘烤過後水牛奶酪會滲入餅底，口感綿密濕潤，奶香濃郁。

4. 乳豬肉與黑松露奶油披薩 Porchetta＆Black Truffle Cream

黑松露×奶油意式乳豬肉片

黑松露奶油醬打底，鋪滿意式乳豬肉片，窯烤後黑松露獨特的香氣與肉香層層滲透餅底，連着拉絲的水牛芝士入口，奶香醇厚，很有記憶感。

5. 意式菜心帕爾馬火腿披薩

意大利特色酸卷菜心醬汁

以意大利特色酸卷菜心醬汁做底，正好微微中和帕爾馬火腿帶來的鹹膩，搭配濃郁香滑的芝士&辛辣的黑胡椒，懂行的老客一眼就會愛上。

6. 豬肉碎菜薹披薩 Salsiccia E Friarielli

那不勒斯，最接地氣的披薩

Friarielli是那不勒斯常見的便宜野菜，醃製過後可以用來做披薩，所以也被稱為當地最接地氣的披薩。90s加入了黑毛豬肉碎來中和那不勒斯酸菜心的酸香，搭配拉絲的馬蘇裏拉芝士，越嚼越香。

老客才知道的吃法，專屬DIY披薩

常來90 Seconds的客人，偶爾會選擇自己DIY披薩。兩種餅底可選，30多款配料可自主搭配，可吃性很強。素食主義者也能也能通過DIY的做法吃上披薩。推薦兩款人氣很高的DIY做法~

1. 辣香腸薯仔披薩 Cheese Sausage＆Fires

經典番茄芝士底酸甜開胃，烤熟後倒入剛剛炸出鍋的脆薯條+辣芝士香腸，吃着鹹香酥脆，顏值還高。

2. 薯仔辣薩拉米腸披薩 Pepperoni＆Potato

雙重芝士打底，奶香跑不了，烤到軟糯的薯仔、意式辣薩拉米腸和脆脆的開心果仁讓品嚐的每一口都層層遞進。

在意大利小館，吃飯微醺

春天被微風輕拂，在這樣的意大利小館戶外坐着，也是件挺舒服的事。從開胃的小吃，到飽腹的披薩，喝一口小酒，就能chill整個午後▼▼▼

1. 香橙蜂蜜雞中翅

甜潤的蜂蜜包裹着炸過的雞翅，帶着淡淡橙子香，鹹甜兩味交織，百吃不厭。

2. 輕烤爽脆薄皮椒

脆皮椒煎烤至微焦的狀態，保留脆嫩的口感，僅需撒些簡單的海鹽即可上桌。入口清爽解膩，瞬間打開食慾。

3. 香辣蒜片海鮮蝦

蒜粒被鐵鍋燙到焦香撲鼻，香氣滲入新鮮海蝦肉裏，微辣不嗆口，非常下酒。而且蝦肉還細心地剔除了蝦線，吃着飽滿Q彈。

4. 蜜瓜火腿

意大利經典開胃菜，鹹香的帕爾馬火腿包裹着甘甜的哈密瓜，一甜一鹹，下酒一流。

5. 人氣小吃&甜品推薦▼▼▼

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6. 是入夜後可以微醺的小酒館

傍晚時分，燈光微暖，伴着披薩的香氣，搖晃着手裏的高腳杯，很鬆弛，就安安靜靜享受這一時刻吧。

僅此1家，開在福田COCO Park

作為華南唯一上榜「亞洲披薩TOP50」的餐廳，90 Seconds目前在深圳只有一家門店，位於福田 COCO Park，不用飛意大利，也能吃到正宗的那不勒斯披薩了。每次路過，還能看見不少外國人在這聚餐聊天，太有街頭氣息了。

90 Seconds

點評人均：118元人民幣

地址：福田區星河COCO Park一期一樓L1-086-088號商鋪

交通：地鐵1/3號線 購物公園站F口

營業時間：周一至周四、周日：11:00-22:00 周五、周六：11:00-22:30

