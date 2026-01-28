深圳地鐵13號線沿線8站景點：深圳灣後海留仙洞　打卡人氣美景

深圳地鐵13號線一期北段，全長約16.077公里，共設9座車站，串聯光明、寶安、南山三區，重塑城市跨區通勤與出行脈絡，無縫串聯城市芯區和戶外山海。於25年12月28號，正式開通。



本期LOOK · 13號線沿途遊玩指南。坐上地鐵，感受自然與城市無界相融。

深圳地鐵13號線正式開通

地鐵13號線作為灣區東西岸聯繫的重要紐帶，北起上屋站，南至深圳灣口岸站，串聯後海中心區、高新科技園、光明科學城等關鍵區域，全線可換乘 1、2、5、6、9、11 號線。

線路自2018年開始修建，目前一期南段已投入使用，北段已於2025年12月28日開通。上屋站至深圳灣口岸站全程僅需37分鐘，光明與南山通勤時間從90分鐘縮至50分鐘，單程節省約40分鐘。

深圳地鐵13號線遊玩指南

1. 深圳灣口岸站

深圳灣口岸距離深圳地鐵13號線站點約300米，是連接深港的重要通道之一。

從香港入境深圳

通關時間：6:30-24:00

交通方式：地鐵13號線深圳灣口岸B出口步行約300米抵達出入境大樓



深圳灣公園：沿海而建，「山海連城」的核心節點

作為深圳「山海連城」規劃的核心節點，深圳灣公園沿濱海大道的海岸線而建，共有14個不同的主題園區，在這裏從早溜達到晚，每一段都有不一樣的風景。

深圳灣口岸A口出來即可抵達深圳灣公園最適合看日出的點位——日出劇場，不趕時間的話可以沿着海岸線慢慢走，現在正是觀鳥的最佳時節，運氣好還能遇見「黑臉琵鷺」的身影。

深圳灣公園

地址：南山區沙河西路

交通方式：地鐵13號線深圳灣口岸站A出口



2. 後海站

深圳灣萬象城：集時尚、藝術與文化於一體的地標性Mall

作為深圳的地標級Mall，深圳灣萬象城分為ABCD四個區域，這裏不僅是購物休閒的好去處更是一場融合建築美學與海灣風光的沉浸式體驗。

25年9月30日，深圳灣萬象城二期正式開業。時隔三個月，國內首個藝術館級商業街區「粉紅大街」正式開街，落於深圳灣萬象城B區B1層，帶來近40家讓人眼前一亮的優質品牌，其中大部分都是首店或旗艦店。

深圳灣萬象城

地址：南山區科苑南路2888號

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



深圳灣文化廣場：以「海邊原石」為靈感的新地標

離深圳灣萬象城僅一路之隔的深圳灣文化廣場，由MAD建築事務所設計，北館、南館以及各主題館展廳，化身9顆白色巨石，錯落有致地分散在深圳灣畔。

這裏標準展廳、公共教育區、圖書館、咖啡廳等功能區散落首層，既保留24小時開放的公共屬性，又兼容演出、市集、戶外展覽等多元場景。

深圳灣文化廣場

地址：南山區粵海街道創業路阿里中心東北側約270米

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



深圳灣體育中心：頂級賽事與演出承辦地點

作為南山半馬的終點地標，「春繭」以其獨特的網格狀建築立面成為深圳灣的點睛之筆。

這座現代化的體育場館不僅是承載了許多大型賽事與演出，更是南山國際化都市形象的生動寫照。

深圳灣體育中心春繭體育場

地址：南山區濱海大道3001號

交通方式：地鐵13號線後海站H出口



人才公園：南山戶外展覽和藝術活動的承辦地

深圳人才公園位於春筍之下，是全國首個以人才命名的公園。

坐在人才公園地標建築「春筍」盡收眼底，白天可靜坐看鳥掠過湖面夜晚，這裏還能欣賞到絢麗的燈光秀，見證灣區核心的璀璨活力。

深圳人才公園

地址：南山區粵海街道科苑南路3329號

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



3. 高新北站

大沙河公園：騎行散步，山頂草坪閒坐

大沙河公園位於南山區中部，13號線高新北站下車後步行約1.2公里或打車即可直達。公園草地面積達39萬平方米，公園山頂處的大草坪視野開闊是標誌性的打卡地，在此露營也是不錯的選擇。

公園內設有避雨亭廊、 環園步道、免費室外健身房和籃球場等等。周末或節假日，可以帶上家人來這走走。

大沙河公園

地點：南山區沙河東路北環大道8228號

交通方式：地鐵13號線高新北站A2/C口

開放時間：全天免費開放

tips：園內可搭帳篷



4. 深大站

深圳大學粵海校區：改革開放後最早建立的綜合性大學之一

深圳大學成立於1983年，一路伴隨着深圳的發展。深圳大學現有粵海、麗湖兩個校區，校園總建築面積200.74萬平方米。

粵海校區坐落於深圳市南山區南海大道，周邊匯聚了騰訊、華為、大疆、中興等200餘家科技巨頭、網路大廠和知名企業。

深圳大學(粵海校區)

地址：南山區南海大道3688號

交通方式：地鐵13號線深大站C口



5. 石鼓站

萬科雲城設計公社：院落式+低密度城市公園+開放連接

距離大疆總部約5分鐘路程，便是萬科雲城設計公社，以院落式+低密度城市公園+開放連接作為園區三⼤特⾊。

懸浮半空的橙色廊橋、工業風街區與歐式建築，亦是一處安靜的小眾打卡地。

萬科雲城

地址：南山區興科路與同發南路交叉口(設計公社D區)

交通方式：地鐵13號線石鼓站C口



6. 留仙洞站

環西麗湖綠道：一環九景，綠道與碧道合二為一

位於南山的環西麗湖綠道（碧道），全長約16.2公里，現已實現全線貫通開放。

沿線串聯起問山疊水、螢燈碧苑、稻香尺案等9大特色景觀節點，既有溪流潺潺的野趣，也有夜晚流螢點點的浪漫，西麗塔俯瞰全景，白芒拓印體驗自然藝術……在這裏騎行或散步，移步異景，都十分愜意。

沙漠裏的迷宮·白芒驛

沿途會偶遇「白芒驛」，它坐落於環西麗湖綠道上，是「一環九景」中的其中一景。白芒驛不大，長條形的建築和四周的草坪便是全部，但卻比預期中更好拍。

鏤空長廊、旋轉樓梯、空中連廊……簡簡單單的結構，築成了一座沙黃色的小小迷宮。

「2024 MUSE Design Awards」金獎·問山疊水

一路向前，就能抵達這處河岸，開闊的視野展現在眼前。三條溪流在麻磡村南交匯，「寫意三河」的名稱也由此而來。

河流兩岸被鄉路、綠林和花田簇擁着，還有一排的落羽杉已悄然換色，正式進入觀賞期。

環西麗湖綠道(碧道)

交通方式：13號線留仙洞站E口出，騎車15分鐘或打車直達

9個景觀節點：問山疊水、書卷麗川、白芒拓印、寫意三河、螢燈碧苑、稻香尺案、橫塘垂硯、悦動大磡、水漾起筆。

開放時間：6：00—22：00



tips：

1.綠道大部分位於水源二級保護區和林地範圍內，市民需要注意對環境的保護。

2.每年4月至10月深圳蛇類出沒頻繁，若有野外活動建議穿長衣長褲、高幫鞋子出行。

3.水深岸高，請勿捕撈、垂釣、游泳、戲水等。

4.公園內可以野餐，但請勿搭帳篷或天幕，遇見野生菌菇也請不要採摘。



7. 石岩站

陌上花公園：在深圳阿勒泰恣意奔跑

陌上花公園藏在寶安石岩湖畔的一處田野秘境，這裏沒有鋼筋水泥的高樓環繞，只有廣袤的草地和四季綻放的花海。

每年盛夏的風吹過，狗尾巴草開始甦醒，和成片的綠色粉黛亂子草交織在一起，被許多人稱為深圳版的「阿勒泰」也出現了。

陌上花公園愛情主題公園

交通方式：地鐵13號線石岩站下地鐵後需轉公交M310路/M472路到任達山莊站

門票：免費入園，6:30-22:00



tips：

1. 圖片拍攝於夏季7月份。

2. 天氣多變，現場情況會隨着雨水等因素變換，建議出門前在網上查詢最新消息。

3. 做好防曬防蚊措施。



8. 上屋站

陽台山森林公園：28km²森林公園，深圳西部第一峰

陽台山森林公園總面積約28.57平方公里，橫跨龍華、寶安、南山三區，主山體海拔587米，有着「城中氧吧」的美譽，也被稱為「深圳西部第一峰」。

在陽台山森林公園，有着不被打擾的悠然。流連於鬱葱的森林間，綠葉密草、斑斕花朵都一一洗滌眼簾，滿是生機盎然。

陽台山森林公園

地址：南山區福龍路（部分登山口在寶安，部分在龍華）

交通：地鐵13號線上屋站C2口，可坐767路公交到「龍騰路場站」步行400米到石岩登山口

登山路線推薦：石岩牌坊門→聚賢亭→鳥明澗→風門坳→乘雲台→大陽台山頂



在城市縫隙間，重新發現自然。