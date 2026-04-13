深圳寶安西鄉北帝三月三廟會盛大開啟　活動連續9天熱鬧勝過春節

寶安區西鄉北帝三月三廟會。



西鄉北帝三月三廟會，4月14日，連續9天。

最值得期待的9大活動

在寶安西鄉人心裏，每年的三月初三，是個特殊的節日，是屬於他們的春節。傳說，這天是北帝的誕辰日，在西鄉人心裏，北帝爺法力無邊，能保人人平安，家業興旺，風調雨順。在西鄉的北帝古廟已經有500多年的歷史。廟會從4月14日開始，為期9天。

1. 祈福亮燈儀式

4月13日：20:00

13日晚8點的祈福亮燈儀式，在北帝古廟文化廣場舉行，正式拉開廟會的序幕。

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2. 廟會大巡遊，全新路線

4月14日：12:00

今年的巡遊路線也更新了，全程3公里：從西鄉公園正門出發→荔園路→真理街→巡撫路→鳴樂街→鳴樂東街→寶安大道→河西路（西鄉步行街）→返回西鄉公園。

3. 北帝出位

4月14日：12:00

北帝古廟前張燈結綵，漫天的紅燈籠、空氣中的炮仗香、觀禮的人群，說是「西鄉人的春節」真的沒有誇張。北帝爺坐在八抬大轎出廟巡遊，象徵着護佑一方平安。廟內香煙縈繞，門客絡繹不絕。在龍鳳獅子麒麟的簇擁下入廟。

4. 醒獅表演

4月14日：14:00

這次巡遊有96支隊伍，陣容豪華，由傳統獅&高腳獅打頭陣，鑼鼓喧天，氣勢十足。

5. 潮州大鑼鼓

4月14日：18:30

潮州大鑼鼓，是潮汕地區傳統音樂，在粵東、閩南等地廣泛流傳，有着「中華民族民間音樂瑰寶」的美譽。廟會巡遊時，大鑼鼓以大鼓為中心，各種打擊樂作輔，音樂聲音洪亮，聲勢浩大，將節日的氛圍渲染出來。

6. 英歌舞

4月14日：14:00

巡遊隊伍還有大家都十分熟悉的潮汕英歌舞。「北有秧歌，南有英歌」，英歌舞是國家級非物質文化遺產，表演者各持一對短木棒，互相對擊，豪邁澎湃。

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7. 國家級非遺專場展演

4月14日：18:30

從4月14日至4月22日，每天都安排了非遺專場表演，感興趣的朋友不妨去看看。

8. 阿公賜燒肉

4月19日：10:00

「阿公賜燒豬」，西鄉三月三最核心且最熱鬧的環節。數十隻200斤以上的大燒豬在西鄉老街沿街擺開，到場的人都可以分食這道傳統美味，象徵着兆頭。

9. 千歲盆菜宴席

4月19日：18:00

19日晚上六點，千歲盆菜宴開始。稱之為「千歲」，是因為最初的盆菜宴是為老人而設，一桌10人，年齡加起來近千歲。街坊圍坐在一起吃大盆菜，象徵着團圓、吉祥，每道食材都有它的寓意。

10. 百米大金龍、魚燈船、舞麒麟、花車、燈牌

巡遊期間還能看到百米大金龍舞龍、魚燈船展演、舞麒麟、花車、燈牌等。

始於西鄉公園，沿途觀4大古蹟▼▼▼

1. 西鄉公園

西鄉公園建於1992年，經常被人戲稱為「全深圳老頭老太太最多的公園」。不少看遊行累了的人，在這裏乘涼歇息。

2. 北帝古廟

巡遊日的北帝古廟格外熱鬧，香火旺盛。廟內兩側設有功德處，大殿內不許拍照，是「三月三」廟會必打卡的地方。古廟門匾前是最好的巡遊觀賞位。

3. 王大中丞祠

王大中丞祠也稱巡撫廟，建於清朝乾隆、嘉慶年間。曾經有過幾次修葺，該祠是為紀念一位愛民如子的父母官——王來任。修繕後的古祠，保留了嶺南建築的園林意境，檐板刻花鳥草木，牆上記載着人物故事。

4. 玄壇古廟

玄壇古廟，是西鄉河東村當地村民為了祭奠武財神趙公明而修建，是巡遊必經之路，祭祀品整齊放在祭壇前。

2026年廟會活動時間表

大巡遊時，可能會有臨時交通管制，更推薦大家採用公共交通的方式前往。開車的朋友可以停在寶安大仟裏商場再步行前往，路程約1公里。

西鄉北帝「三月三」廟會

地址：寶安區西鄉真理街24號

交通：深圳地鐵1號線，坪洲站（步行約18分鐘）

*活動期間，附近可能會有臨時交通管制，建議大家乘坐公共交通工具前往。

