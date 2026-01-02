乘客投訴飛機廁所有窗空姐神回應！飛機廁所5秘密藏自動滅火功能?

飛機廁所｜早前有一篇外國報導在網上流傳，指有乘客在搭乘飛機時使用頭等艙洗手間，卻因為不滿洗手間內有窗戶而向機艙服務員投訴，後續機艙服務員一句神回應惹網民爆笑！飛機上的洗手間還有5大隱藏的秘密及功能，你又知道多少個呢？



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

乘客不滿飛機廁所有窗要投訴 空姐神回應惹網民爆笑

外媒表示，該名婦人搭乘英國航空（British Airways）波音747客機頭等艙前往紐約途中，在飛機上使用頭等艙洗手間時，發現洗手間內竟然有窗戶，窗戶更沒有任何窗簾，無遮無掩令她十分不安。她因而向空中服務員投訴，該名空姐則表示「女士，若真的有人在35,000尺高空上緊貼著這架飛機，那麼他的確值得看到所有東西。」

該報導後續被翻譯成中文在網上流傳，並引起網民廣泛討論，，不少網民爆笑表示「她一定相信真的有會飛的超人」、「除了超人跟鋼鐵人我已想不到其它的嫌疑犯」、「是不是要小心成龍？」；也有網民認真回覆，指飛機的窗戶基本上都有「遮光板」，除非是外星人，不然都不用擔心有人偷窺。

值得一提的是，除了波音747-8客機的頭等艙洗手間有窗戶外，達美航空A220客機、ANA波音787客機、北歐航空A330客機等機型的經濟艙或商務艙洗手間亦設有窗戶，可見有窗戶的洗手間相當普遍。這些設計除了可以提升空間感，亦通常設有遮光板或特殊材質的遮光塗層，可以確保乘客隱私的同時提升乘客體驗。

拆解飛機洗手間的5大秘密

飛機洗手間隱藏秘密【1】為何在飛機洗手間沖廁時沒有水？

事實上，在飛機洗手間沖廁時並非完全沒有水，而是在按下沖廁後，以極小量的清水，再利用高空內外氣壓差或啟動真空系統產生強大吸力，將排泄物吸走。由於馬桶內壁用了特殊材料，因此排泄物不會黏附，沖水後亦可以保持乾燥。

沖廁時使用真空吸力而非傳統水流（iStock）

飛機洗手間隱藏秘密【2】廁紙為何不能放在廁所旁邊？

大部分飛機內的洗手間，廁紙都不會放在廁所旁邊，而是鄰近廁所門口。除了因為靠近馬桶的廁紙容易因噴濺而被污染，廁紙亦有可能因強大吸力而整捲被吸進馬桶內被沖走！

飛機洗手間隱藏秘密【3】排泄物究竟去哪裡了？

飛機洗手間的排泄物會在飛行過程中暫時存儲在污水箱內，並在落地後再由專用的糞便車抽走。不過要留意的是，在飛機洗手間內使用廁所洗手盆時的廢水系統與馬桶污水系統是分開的。廢水系統會將使用過的洗手盆廢水，通過排放口排到機外。由於身處35000尺的高空，這些水分會迅速與冷空氣結合而蒸發或霧化，不會以液態形式直接落下。

飛機洗手間隱藏秘密【4】飛機洗手間裡的垃圾桶竟然有防火功能？

雖然有明文規定旅客在飛行過程中不能吸煙，不過違規旅客偷偷在洗手間吸煙的情況時有發生。為了保障飛行安全，飛機洗手間內的垃圾桶亦額內建了自動閉合的蓋子和內建的自動滅火裝置，以防止煙蒂釀成火災。這也是在洗手間內丟垃圾時需要用力推開蓋子的原因之一。

飛機洗手間隱藏秘密【5】垃圾桶可以用腳開？

洗手間內的垃圾桶除了可以用手推開，在洗手盤的下方或垃圾桶的附近通常亦設有腳踏板可以無接觸開蓋，下次搭飛機時不妨留意一下！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略