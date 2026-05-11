深圳點心放題7大推介｜¥81起！任食脆皮乳鴿+黑松露蝦餃+酒店級數

深圳點心放題｜飲茶｜ 近年深圳不少星級酒店及老牌酒家紛紛加入「點心放題」戰團，以高性價比及現點現做作招徠，讓港人北上飲茶有更豪氣的選擇！《香港01》好食玩飛記者為大家精選深圳7大點心放題推介，包括只需¥81起即可任食30逾款點心的性價比之王、有堅持33年手作不落預製菜的老字號，更有坐擁五星級環境、任食玻璃乳鴿奢華中菜廳。想知哪間可以坐足4小時？即睇下文攻略！



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深圳點心放題推介【1】青雅中餐廳（龍華希爾頓逸林酒店）——酒店級裝潢！¥118起任食創新紫羅鮮蝦餃

位於龍華希爾頓逸林酒店內的青雅中餐廳，推出極抵食的點心放題！平日只需¥118，週末早上9:00-14:00更只需¥128且不限時間。推介必試包括皮薄鮮甜的「創新紫羅鮮蝦餃」、份量適中的紅米腸及香濃酥脆的「榴槤芝士酥皮包」。此外，餐廳的甜品水準極高，尤其是榴槤蛋糕絕對不能錯過，搭配開胃的小番茄或麻辣雞爪，最適合週末與家人朋友前來聚會！

青雅中餐廳（龍華希爾頓逸林酒店）

地址：深圳龍華區東環二路8號龍華希爾頓逸林酒店3樓青雅中餐廳

交通：距地鐵4號線清湖站D口，步行約1公里

人均收費： 人均¥118起



深圳點心放題推介【2】粵彩（深圳美憬閣酒店）——任食40+款現點現做點心

位於深圳美憬閣酒店內的粵彩中餐廳，環境典雅充滿嶺南風情，餐廳主打超過40款現點現做的廣府點心與熱菜，由即日起推出任點任食放題，最適合追求生活品質的「食肉獸」與點心控。推介必試包括每日限點一份的金蒜茸蒸活鮑魚及沙拉芥末蝦球，海味鮮甜彈牙；點心方面，黑松露鮮蝦餃皇與蜜汁叉燒菠蘿包亦是水準穩定。除了經典蒸籠，這裡還能任食避風塘黑虎蝦、順德炸脆皮鮮奶及港式蜜汁叉燒等熱菜燒味，最後來一碗蛋白杏仁茶或楊枝甘露，飽足感十足。

+ 5

粵彩（深圳美憬閣酒店）

地址：深圳龍華區浪韻路8號美憬閣精選酒店2樓

交通：距石凹公園巴士站，步行約928米

人均收費： 人均¥122起



深圳點心放題推介【3】彩豐樓中餐廳（深圳國際會展中心洲際酒店）——洲際酒店豪歎4小時！任食無敵脆皮乳鴿＋黑松露蝦餃

位於深圳國際會展中心洲際酒店內的彩豐樓，環境私隱度極高，全餐廳僅設8張餐桌，完全告別一般放題餐廳的喧鬧。每位¥212即可享受長達4小時的現點現做盛宴，且1.2米以下小童不另外收費，由大廚親自坐鎮，主打精緻小盤裝飾，讓你可以試盡更多款式而不怕被澱粉質填飽肚子！

+ 1

推介必試任食的玻璃乳鴿，外皮脆如薄冰，肉質多汁；黑松露鮮蝦餃更是分量十足，每一口都能吃到濃郁黑松露香；酥皮燒肉層次分明，搭配冰滷大鴨舌及鮮炸榴槤酥，滿足感爆燈。驚喜位在於其熱菜與甜品同樣出眾，水煮牛肉香而不辣，杏汁糊與綠豆燕窩糕更是完美的酒店級收尾。

彩豐樓中餐廳（深圳國際會展中心洲際酒店）

地址：深圳寶安區福海街道展城社區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟2層101號

交通：距地鐵20號線國展北站A口，步行約940米

人均收費：人均¥212起



深圳點心放題推介【4】香宮中餐廳（深圳香格里拉店）——羅湖口岸步行8分鐘！33年手作老字號堅持

香宮中餐廳絕對是追求傳統點心的不二之選！餐廳坐落於羅湖口岸附近，羅湖過關行8分鐘就到。這間擁有33年歷史的老字號，至今仍硬氣拒絕預製菜，每一籠點心都由師傅凌晨起床親手開皮、拌餡、捏褶。這種堅持手作與工廠冷凍貨的口感差異，吃一口便見高下，是北上假期的正確打開方式！

+ 1

推介必試水晶鮮蝦餃，皮透餡滿且一咬爆汁；香宮燒賣皇口感紮實鮮甜；蜜汁叉燒包內餡甜鹹交織。特別推薦在外面少見的瑤柱灌湯餃，湯頭鮮美醇厚，記得先喝湯後吃餃。人均不超過¥200就可以盡情品嚐100+款手作點心，多人排隊記得提前打電話預定！

香宮中餐廳（深圳香格里拉店）

地址：深圳羅湖區建設路1002號火車站東側深圳香格里拉大酒店2樓

交通：距地鐵1號線羅湖站出入口，步行約60米

人均收費：人均¥168起



深圳點心放題推介【5】稻香（龍華天虹店）——¥81起任食30+款經典點心

稻香絕對是深圳點心放題性價比之巔，雖然單點價位不低，但晚市時段團購放題單人只需¥81就可以任食幾十款粵式點心。這家老牌連鎖店環境寬敞明亮，非常適合下班後與朋友小聚。必食名單首推稻香蝦餃及黑松露蝦餃，每隻都裹著彈牙大蝦仁；豉汁蒸排骨更是必點，肉質嫩到爆汁，豆豉香氣完全滲透。最後記得點一碗口感順滑的芝麻糊或陳皮味濃郁的紅豆沙解膩，為這場瘋狂吃肉的盛宴完美收尾。餐廳火爆，記得提前半個鐘到場拿籌！

稻香（龍華天虹店）

地址：深圳龍華區民治街道龍華人民路與騰龍路交叉口天虹購物中心2樓210-211

交通：距地鐵4／6號線紅山站A1口，步行約750米

人均收費：人均¥81起



深圳點心放題推介【6】彩豐樓中餐廳（寶安京基華邑酒店）——TVB《正義女神》取景地 放題陣容非常豪華

想邊食點心放題邊打卡TVB同款場景？位於寶安京基華邑酒店3樓的彩豐樓中餐廳，正是TVB劇集《正義女神》的取景地，這裡環境高雅精緻，盡顯五星級酒店的標杆水準。最令人驚喜的是，只需人均一百多元，就能在高新區的核心地段享受單點出品、自助價格的港式點心任點任食，誠意簡直爆燈！

這裡的放題陣容非常豪華，絕對不只蝦餃、鳳爪這麼簡單。餐廳提供多款港式燒臘暢吃，包括脆皮燒鵝、蜜汁叉燒、白斬雞及酥皮燒肉等等，現場還有多款單人份營養燉湯可以滋補。在五星級的服務與雅致環境中品味地道粵味，絕對是視覺與味覺的雙重享受。另外特別提醒，該餐廳每天限量接待，需要提前一天預訂。

+ 4

彩豐樓中餐廳（寶安京基華邑酒店）

地址：深圳寶安區寶安大道寶安京基華邑酒店3樓

交通：距華萬工業園巴士站，步行約376米

人均收費：人均¥188起



深圳點心放題推介【7】中國元素粵菜餐廳（深圳益田威斯汀酒店）——¥127起任食榴槤酥

位於南山華僑城益田威斯汀酒店內的中國元素粵菜餐廳，地理位置極其優越，對面就是深圳著名景點世界之窗。餐廳位於酒店負一層，與益田假日廣場相連，環境雖然走精緻路線、沒有景觀位，但憑藉五星級酒店的出品水準，依然是不少老饕的私藏名單。

+ 4

這裡的點心放題超抵食，平日單人只需¥127，雙人團購價更低至¥248。菜單除了極少數特定菜式外，其餘全場任點！必試招牌天鵝榴蓮酥，造型優雅且外酥內嫩；鮮竹牛肉球混入蔬菜，口感清新不膩。最令人驚喜的是甜品部，楊枝甘露味道濃郁，水準遠超連鎖奶茶店，芒果布丁亦是滑溜紮實。

中國元素粵菜餐廳（深圳益田威斯汀酒店）

地址：深圳南山區深南大道9028號益田威斯汀酒店B1層，益田假日廣場L1層

交通：距地鐵1號線世界之窗站A2口，步行約230米

人均收費：人均¥127起



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