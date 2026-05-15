由布院之森預約攻略｜訂票方法／最新票價／選位／2026最新時刻表

由布院之森預約攻略2026｜九州必搭溫泉列車｜前往九州人氣第一的溫泉度假村由布院，最浪漫的抵達方式莫過於乘搭由布院之森！這部綠色復古列車全車採用木質森林系裝潢，更有大面積玻璃窗飽覽山林美景，由於全車均為指定席，預約難度堪稱地獄級！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了最新的預約攻略、票價資訊及最強選位秘訣，想坐到全景視野座位的粉絲即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

溫泉列車「由布院之森」

湯布院溫泉一直是九州相當出名的溫泉地，以其慢活步調與和風庭園美景深獲全球旅客喜愛，而連接博多與這個度假村的最佳交通方式，就是乘坐由水戶岡銳治大師設計的特急觀光列車「由布院之森」。

這列車以搶眼的復古翠綠車身與木質內裝聞名，透過大面積的景觀玻璃窗，乘客能在約2小時的車程中，一邊品嘗便當，一邊飽覽九州壯麗的自然風光。正因為它完美凝縮了由布院的度假魅力，加上全車指定席的嚴格限制，使其成為現今預約難度最高的觀光列車之一。

由布院之森的票價

在沒有任何JR PASS的情況下，單程車錢加上特急指定席費用如下：

博多站至由布院站：成人票5,690日圓

博多站至日田站：成人票3,910日圓

兒童票（6-11歲）半價



九州JR PASS票價

使用九州JR Pass即可搭乘九州地區JR鐵路以及九州新幹線，暢遊九州經典景點。

全九州3日券：成人票22,000日圓

全九州5日券：成人票24,000日圓

全九州7日券：成人票26,000日圓

兒童票（6-11歲）半價



由布院之森訂票方式

由布院之森訂票方式｜1. 官網線上預約

登錄JR九州官網，預約流程：

1. 登記成為會員

2. 選擇日期/班次

3. 關鍵：點選「從座席表選擇」

4. 信用卡付款

5. 到日本後持信用卡及預約編號到綠色窗口取票

預約開放時間為希望開始使用日1個月前的上午10點，開賣時間一定要注意啦！

官網線上預約流程：登記成為會員 → 選擇日期/班次 → 關鍵：點選「從座席表選擇」 → 信用卡付款 → 到日本後持信用卡及預約編號到綠色窗口取票。（JR九州官網截圖）

特別提醒：購買JR九州鐵路周遊券後，系統會寄送給您訂單與兌換代碼，這一定要保留，之後要利用兌換代碼在JR九州線上預約座位。而且支付的信用卡需要帶去日本當地，取票時櫃檯會請你出示確認。

除了去官網買票，更簡單的方法就是去Klook：即時預約！

由布院之森訂票方式｜2.現場預約

以博多和小倉車站來說，這兩個車站同時有JR西日本和JR九州的售票處窗口，現場預約必須要去JR九州的售票處買票，不要走錯哦！

值得一提，現場預約的方法不太建議，因為由布院之森非常熱門，很容易便因滿席撲空。

由布院之森時刻表

由布院之森每日有2班往返博多-由布院，1班往返博多-別府。

主要行走路線為鹿兒島本線和久大本線，停車站為如下：博多站→鳥栖站→久留米站→日田站→天之瀨站→豐後森站→由布院站→大分站→別府站

除了去官網買票，更簡單的方法就是去Klook：即時預約！

由布院之森時刻表，由布院之森每日有2班往返博多-由布院；1班往返博多-別府。 （JR九州官網截圖）

由布院之森座位攻略

由布院之森有著相似歐洲長途列車的優雅設計，車廂刻意採用高挑式構造，讓乘客能以更高、更闊的視角俯瞰沿途田野與山林。除了懷舊的木質內裝，如何根據需求挑選正確的車廂位子，快點來參考以下攻略：

由布院之森座位攻略1. 右側靠近慈恩瀑布

沿途最著名的地標莫過於慈恩瀑布。由博多開往由布院時，瀑布位於車廂右手邊，因此右側的C、D座位通常是最快被搶訂一空的一等位。但若搶不到右邊位置，左側A、B座位的風景依然具備極高觀賞價值，不必過於糾結。

慈恩瀑布位於車廂右手邊（圖片來源：JR九州官網）

由布院之森座位攻略2. 喜歡看全景景觀

博多往由布院（去程）： 首選「1、2、5、6號車」的第1節，或「3、4號車」的第1節。

由布院往博多（回程）： 則選「1、2、5、6號車」的第5節，或「3、4號車」的第4節。



由布院之森座位攻略3. 社交首選：三人以上好友同行

車內設有獨特的包廂式座席，中間設有木桌，適合想邊聊天邊享受美食的朋友群：

「1、2、5、6號車」的第3節，或「3、4號車」的第2節。



車內設有獨特的包廂式座席，3人以上才可預訂（圖片來源：JR九州官網）

由布院之森座位攻略4. 特色車廂

森林風格： 「1、2、5、6號車」第4節。

開放式座位： 「3、4號車」第3節。



另外餐車販售經典輕食、飲料與原創周邊，其中擺盤精緻又美味的限定便當值得一試。便當極其搶手，建議最少3天前於官網預約，上車後依指定時間到餐車櫃檯領取，以免現場撲空。

除了去官網買票，更簡單的方法就是去Klook：即時預約！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略