深圳5星級酒店20間｜圓形浴缸／海景露台／近地鐵／人均$252起

深圳五星級酒店推介｜港人北上都喜歡入住五星級酒店，全因CP值高、環境舒適服務又好。今次好食玩飛就為大家盤點深圳20間五星級酒店，部份酒店不單有靚海景、還有無邊際泳池、浴缸，房價低至人均$252，即睇介紹！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳五星級酒店推介【1】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。

酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HK$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

深圳文華東方酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【2】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。

酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。於Trip.com中獲得4.8/5的高分評分，網民認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高，特別是下午茶。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HK$1,042起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

深圳灣安達仕酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜Agoda｜

深圳五星級酒店推介【3】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HKD$1001.5起

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘

深圳鵬瑞萊佛士酒店搶先預訂👉🏻Trip.com｜Agoda

深圳五星級酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月正式開幕！美高梅酒店集團在深圳第一間分店選址在小梅沙，鄰近地鐵站及沙灘。酒店是亦海洋為主題的度假村，提供許多玩樂設施及活動，包括專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等。

酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。全部房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備、沙發區等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【5】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$317起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

深圳國際會展中心洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【6】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$973起（柏悦雙床間）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：購物公園站步行5分鐘

深圳柏悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【7】深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

房價：人均HK$807起（豪華大床房）

地址：深圳南山區聽海大道5001號

交通：桂灣站步行8分鐘

深圳康萊德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【8】深圳星河麗思卡爾頓酒店

深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）位於深圳福田中心區的核心地帶，正對深圳會展中心之餘，距離福田口岸亦不過10分鐘車程，亦可以搭乘地鐵輕鬆抵達關口，地理位置極佳！酒店附近亦有星河COCO Park、深圳博物館、深圳平安金融中心雲際觀光層等景點，觀光十分方便！

酒店同時配有多種休閒娛樂設施，包括室外美景游泳池、24小時開放的健身室、水療中心、瑜伽房等。其中泳池更是酒店的特色打卡點，除了帶有按摩池，泳池更坐擁地標建築平安金融中心景色，吸引不少人前來拍照！

深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）

房價：人均HK$676起

地址：深圳市福田區福華三路116號

交通：會展中心站步行3分鐘

深圳星河麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【9】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

深圳前海華僑城瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳五星級酒店推介【10】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年1月全新開幕，坐落於南山深灣睿雲中心，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，從深圳灣口岸出發到酒店車程則約15分鐘，地理位置優越！酒店提供272間客房及套房，坐擁城景或深灣景色。全部房間均設有浴缸、衣櫃、各規格電源插座及音響設備等基本配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HK$850起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行3分鐘

深圳南山香格里拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【11】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

深圳大梅沙京基洲際度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【12】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【13】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

深圳瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【14】深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）

深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）位於深圳市南山區的商務休閑地帶，旁邊便是世界之窗，歡樂谷、錦綉中華民俗文化村和華僑城創意文化園等亦均步行可達，距離地鐵站亦僅1分鐘步程，地理位置極佳！

酒店亦連結益田假日廣場，帶小朋友吃喝玩樂都一樣方便！酒店客房現代簡約，並沒有太多花巧的設計，但勝在空間夠大，而且設有浴缸！客房亦有聯乘主題房型，非常童趣有活力，適合與小朋友一同入住，部分客房可以飽覽世界之窗景觀，更擁有一流的採光！

深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$401起（豪華雙床房；包1份早餐；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳南山區深南大道9028-2號

交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到世界之窗站下車步行1分鐘

深圳益田威斯汀酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【15】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）

地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座

交通：南山書城地鐵站步行10分鐘

深圳中洲萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

深圳五星級酒店推介【16】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）於2024年開幕，坐落於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣等景點。酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

房價：人均HK$356起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號

交通：寶安地鐵站車程7分鐘

深圳前海華僑城艾美酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【17】深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

深圳君悦酒店位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$376起（君悦大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：大劇院站步行10分鐘

深圳君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【18】深圳大中華喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Futian Hotel）

深圳大中華喜來登酒店坐落於福田核心商業區，地理位置極其優越，與地鐵會展中心站無縫銜接。酒店周邊環繞多個大型購物美食商場，包括星河COCO Park、皇庭廣場、連城新天地及卓悅中心，步行即可輕鬆抵達，盡享深圳「第五大道」的繁華。酒店擁有三百餘間客房，每間均配備招牌喜來登特色睡眠體驗之床及獨立浴缸，並可飽覽城市天際線。設施方面，住客可免費使用設備齊全的健身中心、室內泳池及充滿度假感的戶外陽光泳池。

+ 2

深圳大中華喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Futian Hotel）

房價：人均$648起（豪華雙床房）

地址：深圳福田區福華路一號大中華國際交易廣場

交通：會展中心地鐵站步行120米

深圳大中華喜來登酒店預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【19】深圳東海朗廷酒店（The Langham Shenzhen）

深圳東海朗廷酒店擁有352間客房和套房，客房設計風格融合英倫風情與古典東方元素，運用中國古典的木雕、瓷器及玉製品為裝飾，散發出尊貴典雅特東方氣質！客房豪華舒適，絕對是度假的好住處。

深圳東海朗廷酒店（The Langham Shenzhen）

房價：人均HK$425起（豪華雙床房）

地址：深圳福田區深南大道7888號

交通：地鐵車公廟站步行約9分鐘

深圳東海朗廷酒店預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

深圳五星級酒店推介【20】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$252起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻；包1位自助早餐）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

深圳美憬閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略