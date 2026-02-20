深圳夜市推介10大！¥1燒生蠔＋最新羅湖美食城　1個超近福田口岸

深圳夜市推介！深圳有什麼人氣夜市？深圳的夜市面積較香港的大，食物種類亦較香港為多，相當好逛。除了常見的燒烤、煎餅、炒麵等食物外，大家在夜市裡還可以品嘗到紫米芋泥肉鬆糯米糍、烤苕皮、蛋包洋芋等人氣的美食。即睇深圳10個特色夜市的地址、交通資訊！



深圳夜市【1】火車站美食城 —— 新開幕／超近羅湖口岸／掃街必去

火車站美食城剛於2025年9月開幕，距離羅湖口岸約3分鐘路程，地點相當就腳。美食街林立著多間熟食餐廳及攤檔，有小吃、粉麵類、火鍋、甜品等包羅萬有的選擇，當中推介必吃董先生手作雞扒包、煎餃王、避風塘奶茶等，人均約¥30至50左右，啱晒想近近地「掃街」的朋友。

火車站美食城

地址：羅湖火車站綜合大樓2樓M層交通

交通：羅湖火車站步行3分鐘



深圳夜市【2】樂翻夜市 —— 翻身站直達／中、西式甜品都有

樂翻夜市位於深圳寶安區，是當地人熟知的人氣夜市，由地鐵翻身站可直達，非常方便！夜市的攤檔種類繁多，有炒米粉、章魚小丸子、缽缽雞、鐵板豆腐等小吃，而且每個攤位都有智能感知儀器，可實時監測油煙及噪音，非常人性化。而這裡最受歡迎的，便是糖水甜品，大家可品嘗到泰式冰可可、雪糕糯米糍、紫米芋泥肉鬆糯米糍等中、西式甜品，作為飯後宵夜一流！

樂翻夜市

地址：中國廣東省深圳市寶安區創業一路1018號創業天虹商場對出

交通：深圳地鐵5號線翻身站B出口，步行約5分鐘



深圳夜市【3】西麗旺棠夜市 —— 大學生宵夜勝地／約100多個攤位／必試網紅雞蛋灌餅

如果想在深圳南山區尋找夜市的話，不妨前往西麗旺棠夜市。夜市就在深圳職業技術大學附近，價錢以學生為定位，因此也是不少大學生的宵夜勝地。夜市集結了約100多個攤位，人均消費約¥10至30不等，不但選擇繁多，而且十分便宜！其中小巷鯛肉蛋堡、香酥炸蘑菇、網紅雞蛋灌餅等，都是人氣排隊店，不妨一試。

西麗旺棠夜市

地址：中國廣東省深圳市南山區西麗366大街同沙路

交通：乘搭深圳地鐵7號線西麗站F出口，步行約10分鐘



深圳夜市【4】鹽田社區夜市 —— 深圳最長的夜市

鹽田社區夜市位於寶安區的鹽田街，全長約280米，是深圳最長的夜市。夜市裡，雲集過百個攤檔，有來自中國不同省市的美點。除了有烤肉、臭豆腐、炒麵、煎餅、糯米糍等常見的美食，更有蛋包洋芋（馬鈴薯）、烤苕皮（紅薯淀粉）等特色小食。

鹽田社區夜市

地址：中國廣東省深圳市寶安區鹽田街

交通：乘搭深圳地鐵1號線，於西鄉站下車，經B出口離開再步行約10分鐘



深圳夜市【5】103車尾箱集市 —— 常辦慶節活動、現場表演夠熱鬧

深圳茶博園內的103車尾箱集市，是深圳最大規模的車尾箱夜市。車尾箱夜市是指大量車主在晚間同時直接打開車尾箱或尾門擺賣商品的場合，疫情後在中國愈趨流行。

+ 2

夜市裡，除了有臭豆腐、大餛飩、爆醬雞蛋仔等中式食品，更有壽喜燒、大阪燒、手工牛肉漢堡、章魚小丸子、泰式奶茶等海外美食。大家購買食品後，可以在夜市中央的餐桌享用。夜市更會舉辦中秋、新年等節慶活動，讓大家投壺、猜燈謎。此外，夜市也不時提供現場表演，將現場氣氛提升得更高漲！

103車尾箱集市

地址：中國廣東省深圳市龍崗區富康路

交通：乘搭深圳地鐵3號線，於橫崗站下車，經B出口離開再步行約1分鐘到横崗地鐵站巴士站轉乘深圳巴士M563號線，於三角龍站下車，再步行約7分鐘



深圳夜市【6】鹽港夜市 —— 人流較低的海景夜市

鹽港夜市是深圳少數能觀賞到海景的夜市，夜市處於山丘上，大家在觀景台上可以看到鹽田港的夜色。夜市裡有露營椅，大家可以隨便搬動，與三五知己一邊用膳，一邊享受寧靜的環境。

+ 6

鹽港夜市較遠離市中心，故人流較其他夜市為少，適合不喜歡人擠人或嘈吵的朋友。不過，或許正因為夜市位於山上且附近沒有其他市集、商場，有「獨市」優勢，不少網民表示該夜市食品的價錢較其他夜市為高。

鹽港夜市

地址：中國廣東省深圳市鹽田區青雲路空翠台

交通：乘搭深圳地鐵2號線，於鹽田路站下車，經G出口離開再步行約2分鐘到鹽田路地鐵站巴士總站轉乘深圳巴士T117號線，於空翠台總站下車



深圳夜市【7】水圍夜市 —— 距離香港最近的深圳夜市

水圍夜市位於福田區，鄰近福田口岸，亦是距離香港最近的深圳夜市之一。

+ 5

在夜市裡，大家可以品嚐到香港少見、源自於黑龍江的烤冷麵。此外，大家還可以點選撈汁海鮮、炸串、粉粿等美食。夜市裡的咖啡店——「福康樓」，更提供各種中西食材結合的特色咖啡，例如加入辣椒及肉桂的拿鐵，近期深受網民歡迎。

水圍夜市

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經B2出口離開再步行約4分鐘



深圳夜市【8】向西村美食街 —— 羅湖雞煲一條街

羅湖向西村，是深圳最大最熱鬧最繁華的城中村，吃喝玩樂一應俱全，凌晨過後還是燈火通明，形如白晝，也是香港人來內地最喜歡去的地方之一。向西村還有一個別名「雞煲一條街」，在這條街上隨意找一家雞煲店，都是開了十幾二十多年的老字號，瓦煲、鐵煲、奇味雞煲、向西雞煲等等，將雞煲做出不同的花樣。

+ 1

向西村

地址：羅湖區向西路與嘉賓路交叉路口

交通：地鐵2號線湖貝站D出口／9號線向西村站B出口



深圳夜市【9】牛巷坊 —— 距離褔田口岸兩個站的潮汕夜市

福田村，被稱為潮汕人在深圳的第二故鄉，牛巷坊便坐落於此。 整條街全長292米，近30家餐廳檔口，每天下午約5時左右陸續開檔，都是各式各樣的潮汕大排檔、小炒店、鵝肉店、滷水火鍋、醃水果、糕餅，還有各地美食。而且夜市位置優越，距離皇崗口岸僅一個站、離褔田口岸兩個站，十分就腳！

牛巷坊

地址：福田村福田路牛巷坊

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口



深圳夜市【10】羅瑞合美食街 —— ¥1燒生蠔

這條夜市街開了20多年了，必食¥1一隻燒生蠔、蠔仔烙、台灣小食、潮汕小吃、牛雜等，被網友形容為「吃到撐也不願意走的一條街」。每天下午五、六點的時候，攤主們就會陸陸續續的支起攤檔，街道旁的餐廳也亮起了霓虹燈，整條街一下子熱鬧起來。

羅瑞合美食街

地址：龍崗區瑞合西巷羅瑞合南街路口

交通：深圳地鐵3號線南聯站B2出口，步行約600米



（全文完）