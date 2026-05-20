佛誕深圳好去處15推介！5A級度假區+大鵬灣最美海岸+2大主題樂園

佛誕深圳好去處｜3日2夜行程推介｜佛誕假期（5月25日）連同星期六、日可以連放3日假，大家又可以北上吃喝玩樂。值得留意的是，佛誕並非內地公眾假期，可趁此機會避開人潮。《香港01》「好食玩飛」記者整合了15大深圳好去處，當中除了有適合3天2夜快閃的好去處，更有室內滑雪場、主題樂園、室內遊樂場、SPA中心等，大家不妨參考！



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深圳佛誕快閃3天2夜／2天1夜好去處

佛誕深圳好去處【1】深圳華發冰雪熱雪奇蹟（前海華發冰雪世界）——深圳最大室內滑雪場！

深圳華發冰雪熱雪奇蹟場地面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。冰雪世界的一大亮點，就是面積約10萬平方米的「超雪中心」室內滑雪場，相當於14個足球場，玩一天絕對玩不完！

而滑雪場設有多個區域，當中更有專為親子及新手而設的娛雪區，集合14項冰雪遊樂設施，包括雪上卡丁車、碰碰車、5條雪圈道、夢幻雪屋等。而冰雪世界內亦有水深33米的潛水館、5星級萬豪酒店及大型商場，非常適合留宿一到兩晚慢慢玩！

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地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：

～福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行5分鐘，由口岸出發全程約1小時。

～深圳灣口岸：於口岸坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



佛誕深圳好去處【2】深圳觀瀾湖——國家5A級度假區！騎馬／大型商場／賽車一應俱全

深圳觀瀾湖位於深圳龍華新區，佔地面積達22萬平方米，為國家5A級的度假區，著名景點包括觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖生態運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾湖新城商場等，無論是滑雪、賽車、觀光還是購物都能一應俱全，因此非常適合港人快閃旅行。

深圳觀瀾湖主要分為四個部分，分別為觀瀾湖度假區、觀瀾湖手藝工場、觀瀾湖新城及生態運動公社，附近也有大型商場觀瀾湖新城，可滿足吃喝玩樂的需要，內部更有不少香港鮮有的娛樂設施，包括反彈蹦床公園及騎樂馬術等，活動全在室內，遇上打風落雨都不怕！

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地址：深圳市龍華區觀瀾高爾夫大道1號

交通：

～從福田口岸過關後，換乘深圳地鐵4號線直達觀瀾湖站B、C出口直達。

～高鐵深圳北站下車，換乘深圳地鐵4號線可直達觀瀾湖站／坐的士達觀瀾湖度假酒店。（車費約¥70）

～從福田口岸／皇崗口岸／羅湖口岸過關，再坐的士直達觀瀾湖度假區。

～乘搭跨境旅遊大巴經皇崗口岸過境，過關後坐的士直達觀瀾湖度假區。



佛誕深圳好去處【3】深圳大鵬灣——超打卡玻璃海+「中國最美八大海岸」

深圳南澳位於三面環海的大鵬半島，擁有廣闊的海域和美麗的小島，與香港東平洲隔海相望，有著天然的海洋景觀，隨著愈來愈多的超打卡able的度假酒店建成，同時該地又保留了別具特色的漁村風貌，非常適合「避世」放鬆，因此近年已漸漸成為炙手可熱的人氣景點！

其中景點南澳東湧、西湧沙灘，曾被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最美八大海岸」，有著非常療癒的玻璃海；官湖村更有「深圳版鎌倉」之稱；而南澳大鵬所城則是建於明朝的活化古城，設有林林總總的餐廳、咖啡廳、酒吧和民宿，景點繁多，值得花時間慢慢探索，絕對適合玩返2-3天！

地址：深圳大鵬新區南澳街道

交通：

~深圳蓮塘口岸：蓮塘口岸站D出口，步行約3分鐘至廣嶺公交站，乘坐E11路至南澳水產市場站，再轉乘M321路巴士至南澳洋疇灣站。

~深圳福田口岸：福田口岸站乘搭4號線至市民中心站，換乘2號或8號線至蓮塘口岸地鐵站，再步行至廣嶺公交站，再依次乘坐E11路和M321路巴士，即可抵達南澳洋疇灣站。



佛誕深圳好去處【4】歡樂谷——任何年齡層都啱玩！9大主題園區+20多項親子活動

如果想來一趟短線旅行，近近地去深圳歡樂谷也是不錯的選擇！歡樂谷是深圳老牌主題樂園，佔地約38萬呎，相等於近50個足球場大小，主題樂園擁有9大主題園區及100多項遊樂設施，包含刺激的過山車和跳樓機，及親子向的設施，任何年齡層都能樂在其中。

當中重點推介「雪域雄鷹」過山車，擁有887米長的軌道和67米的垂直落差，提供2秒內加速至135公里／小時的刺激體驗。此外，魔幻城堡內設有20多項親子活動，還有浪漫的雙層旋轉木馬，是情侶的打卡熱門地。樂園亦不時會根據不同節日、季節更新各種主題活動，讓遊客每次到訪都有新鮮感！

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地址：深圳市南山區僑城西街18號

交通：深圳地鐵1號、2號線世界之窗站A出口



佛誕深圳好去處【5】世界之窗——阿爾卑斯冰雪世界／侏羅紀水世界必玩！過關半小時直達

想近近地暢玩深圳熱點？深圳世界之窗就在地鐵1號線世界之窗站旁邊，從深圳灣口岸過關不到半小時就可直達。主題樂園除了有刺激的機動遊戲，還有侏羅紀水世界、室內滑雪場阿爾卑斯冰雪世界，想玩盡所有園區，最好留宿1-2天！

其中冰雪世界分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，可以賞冰雕、看冰舞、享滑雪，盡情體驗冰雪狂歡的樂趣。滑雪區配備5條坡度各異、最長可達280米的雪道等。至於冰雪樂園則是滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園！

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地址：深圳市南山區深南大道9037號北門

交通：深圳地鐵1或2號線世界之窗站H2出口步行約5分鐘



佛誕深圳好去處｜快閃一日遊好去處

佛誕深圳好去處【6】深圳Nerd.Cave抱石館——教練即場教學／新手都啱玩

想一嘗抱石體驗，但又怕經驗不足的朋友不用怕！深圳Nerd.Cave抱石館設有多個不同難度的抱石設備，新手、老手總有適合的路線可用！此外，場內更有教練即場教授新手初嘗抱石的必知守則，對抱石零經驗亦不需害怕。

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地址：深圳市南山區桂廟路22號向南瑞峰商業中心B區4樓4033

交通：深圳灣口岸出關後乘搭M242線，於桂廟新村站下車，再步行14分鐘



佛誕深圳好去處【7】歡樂港灣——深圳最大的摩天輪／高128米／夜景一流

歡樂港灣以有著深圳最大的摩天輪——「灣區之光」而知名。「灣區之光」高達128米，設有28個橢球型客艙。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，而在夜間乘搭，更有機會碰上到歡樂港灣舉辦的激光騷，觀賞不同的色彩劃破黑夜，看夜景一流！

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地址：深圳市寶安區新安街道濱海文化公園

交通：深圳灣口岸出關後乘搭深圳灣口岸-寶安中心區文旅專線，於寶華地鐵站下車，再步行15分鐘



佛誕深圳好去處【8】龍崗ONE KART——落日飆車超浪漫！

玩卡丁車仲可以睇埋日落？位於龍崗區的ONE KART一個卡丁車，賽車場設於商場天台，在日落時分可以沐浴在夕陽之下盡情飆車，打卡更有feel！場地佔地1.3萬平方米，直道可達171米，擁有12處彎道，全長800公尺。安全方面，有碎石緩衝區配備輪胎軟牆，以及3米高防護網，適合所有熱愛速度者體驗遊玩！

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地址：深圳市龍崗區平湖商場6樓

交通：福田口岸出關後，乘地鐵10號線木古站下車，打車8分鐘到



佛誕深圳好去處【9】湯崎．湯泉生活TENZ——水療按摩／超近福田口岸／5層設施任玩

假期享受一下高質的日式按摩也不錯！大型人氣水療浴場「湯崎湯泉生活」，則適合對按摩場有高要求的朋友。按摩場高約5層，除了按摩和水療浸浴設施，浴場內更有各式餐點和娛樂設施。該店更相當接近福田口岸，離開入境廳後只要步行約5分鐘即可到達，直接省掉交通費！

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地址：深圳市福田區國花路港城華庭裙樓1層至5層

交通：福田口岸出關後沿裕亨路步行約5分鐘



佛誕深圳好去處【10】深圳野生動物園——親子放電之選！60萬平方米／近萬隻野生動物

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，是放養式的野生動物園，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物！深圳野生動物分為三個園區，其中動物園區有「食草動物區」及「猛獸谷」分別有長頸鹿、斑馬、大象、羊駝及老虎、獅子、黑熊等來自世界各地的珍禽異獸。在「食草動物區」可以即場購買飼料進行餵飼體驗，在「猛獸谷」亦可以坐進投餵車，與動物近距離接觸！

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館內亦設有表演場館，有大型動物歌舞劇《百獸盛會》、海洋表演《歡樂的海洋》、馬戲劇場《馬戲小鎮》等，以及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等固定的演出項目，非常豐富！

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號

交通：福田口岸出關後轉乘深圳地鐵4號線，然後於福民站下車轉乘深圳地鐵7號線，於西麗湖站B出口步行2分鐘



佛誕深圳好去處【11】Party day運動超樂場——深圳最大型室內遊樂場

Party day運動超樂場佔約1萬平方米，是目前深圳最大型的室內遊樂場，場內有超過50多項遊樂設施，包括小型賽車、保齡球、真雪溜冰等，活動十分多元化，無論是小朋友還是大人都能樂在其中。此外，Party day還會免費提供儲物櫃，服務相當貼心，而門票亦可無限次進出遊樂場，玩到餓了可外出用餐再回來，在時間安排上更加彈性，完全能滿足一家大細一天的行程。

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地址：平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

交通：地鐵10號線華南城C口出地鐵出口步行約10分鐘到商場



佛誕深圳好去處【12】玩美攻略——3層任玩／真冰溜冰場＋卡丁車＋保齡球

玩美攻略是福田最大的電競娛樂室內遊樂場，樓高3層、佔地面積超過7萬呎，擁有100多項娛樂設施，包括真冰溜冰場、卡丁車、碰碰車、保齡球、飛鏢、專業射擊場景等經典運動；劇本殺、7D影院、VR幻影星空、電子麻雀、5D劇場等特色娛樂；還有DIY串珠手鍊、手工陶藝、數字油畫等可以帶回家的手作體驗，幾乎涵蓋所有你能想到的遊戲！

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地址：深圳市福田區華強北街道華航社區深南大道3018號世紀匯廣場1層

交通：地鐵1號線華強路站步行3分鐘



佛誕深圳好去處【13】GJump 運動樂園——首家大型室內運動樂園／27項室內運動／

GJump運動樂園是華南首家大型室內運動樂園，提供多達27項室內運動體驗，如VR互動、自由彈跳、充氣互動足球、低空飛索等親子友善的放電活動，亦有專業抱石攀岩區、藝術攀挑戰區、信仰之躍等適合大人遊玩的冒險及競技運動！

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地址：深業上城L2層234B

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站步行5分鐘



佛誕深圳好去處【14】MELAND CLUB——親子遊玩勝地／100多個遊樂場措施

MELAND CLUB是中國室內遊樂頭號品牌，擁有集「玩樂、遊學、美育、運動、派對」於一體的親子遊玩勝地，更被譽為是新一代「國民樂園」！MELAND CLUB內設有親子劇場、超級迷宮、大型波波池、體感蹦床、VR賽車、模擬超市、巨型攀爬區、瀡滑梯等100多個遊樂場景，園區亦配備親子餐廳，方便玩到累停下來休息！

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地址：深業上城小鎮東廣場3樓T3001

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站步行5分鐘



佛誕深圳好去處【15】Lollypet萌寵樂園——鄰近羅湖口岸／與罕有小動物互動

Lollypet萌寵樂園共有兩間分店，一間位於龍崗龍城萬科，另一間在萬象食家商場，推介選擇萬象食家商場分店，因鄰近羅湖口岸，僅30分鐘便可到達，非常方便港人前往。作為室內動物園的Lollypet 萌寵樂園，小朋友可在溫度舒適的環境餵食小動物，場內除了有小貓外，還有多種罕有的小動物，如袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮馬、小浣熊等等，還會有手套和防護衣供應，確保大人和小朋友安全，而且場內的小動物也非常親人，小朋友可盡與可愛的小動物互動。

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地址：

深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L4／

深圳市龍崗區龍城街道 龍崗大道3999號龍城萬科裏L3-01寵萌樂園

交通：

~地鐵7號線筍崗地鐵站A出口，乘電梯至商場L4層／

~地鐵3號線龍城廣場地鐵站D出口，步行約5分鐘至龍城萬科，乘電梯至商場L3層



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