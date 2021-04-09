撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-09 16:42

為了心頭好，你可以去到幾盡？早前，有一個年僅11歲的日本男生，因為太愛紅綠燈，不惜花光自己的利市錢，競投三組不同款式的二手交通燈，回家後更運用自學的維修技能，成功讓本來不會再亮起的交通燈成功「復活」！

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《スッキリ》

日本一位叫做太郎（たろうくん）的小學五年級生，自小已經對交通燈有非比尋常的愛。早前，太郎在地方政府部門舉行的二手拍賣會上，除了因為是全場年紀最小的競投者而備受矚目，最終更用了「全副身家」的利市錢4萬7千円（約港幣3,000元）投得三組交通燈，成為網絡上的話題人物！

《スッキリ》

日本電視台新聞節目《スッキリ》早前找來太郎進行專訪，究竟是甚麼原因驅使太郎成為一個「紅綠燈迷」？對於兒子不愛打遊戲機，獨愛交通燈又甚麼看法？👇👇👇即按下圖看詳情！👇👇👇

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同場加映：日男錯手買100萬円消防車 一個念頭讓人生「神逆轉」？

日本電視節目《激レアさんを連れてきた》早前請來的「極罕有」嘉賓平野恭誉，他因為一次手誤，竟然不小心在拍賣網站購入價值100萬日圓的二手消防車！平野本來只是打算買一架普通私家車，但是因為這次意外，這輛消防車就順利成章地，成為他和家人的日常代步工具，去超市買菜、上班都是靠它！

（《激レアさんを連れてきた》節目截圖）

平野表示，駕駛消防車外出會遇上不少麻煩事，例如泊車只可以到露天停車場、車上有太多不知名用途的「謎之按鈕」、每次停泊在超市門外都會引起騷動等等。然而，因為平野一次突發其想，這輛消防車竟然成為他人生「神逆轉」的契機？👇👇按下圖即睇平野與這輛消防車之間發生的故事？👇👇

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即看平野的「神逆轉」人生！全文：日男酒後糊塗錯手買100萬円消防車 一個念頭變身人氣餐車開5分店