撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-21 13:11

母親節Staycation｜平時和另一半或三五知己去酒店Staycation就去得多，趁著即將到來的母親節，一於和媽媽來個二人世界，讓她放鬆一下！《香港01》旅遊頻道記者精選了13間酒店住宿套票優惠，包括四季酒店、Ritz Carlton、文華東方酒店、半島酒店、Grand Hyatt、The St. Regis、港麗酒店、The Murray、JW萬豪酒店、喜來登酒店、The Langham、金域假日酒店及柏寧酒店，很多都會送花束、蛋糕或香檳！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】四季酒店 —— 包3道菜晚餐

入住全新裝修的豪華客房，包雙人早餐之餘，還有於The Lounge或客房內享用3道菜母親節晚餐。另外還可在房間內享受喜馬拉雅鹽和薰衣草精油浴，以及參加由名貴珠寶品牌FRED開辦的香水工作坊。如果住兩晚，更可免費升級到豪華海景客房。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】Ritz Carlton —— 送心形蛋糕、康乃馨花束

酒店推出「Dear Mom」 母親節住宿之旅，入住豪華客房包兩位成人及兩位小童大堂酒廊早餐及Superfood雙人下午茶外賣。另外更送多款禮物，包括一個心形蛋糕、一束康乃馨花束、一支Bvlgari Omni Pink Sapphire淡香薰！

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麗思卡爾頓酒店 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【3】文華東方酒店 —— 包三道菜晚餐、文華餅店馳名鬆餅

酒店推出「Staycation Break」優惠，入住一晚包雙人早餐之餘，亦可享用三道菜雙人晚餐，另外送文華餅店馳名傳統鬆餅四件。預訂這款套票可歎足24小時，更可獲贈專櫃護膚禮品、玻璃糖果瓶一個或DIY乾花套裝一份。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】半島酒店 —— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

酒店推出全新食住套票，住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【5】Grand Hyatt —— 送香檳、法式晚市套餐

酒店全新推出「法國五月美食薈」住宿優惠，可免費升級到海景客房及住足24小時，另外送法式甜點及兩支迷你香檳和一套Lancôme Génifique禮品套裝。入住期間可享用二人早餐及法式二人晚市套餐，晚市套餐本身一位$1080，今次包埋在套票裡面實在物超所值！

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2588 1234

【6】The St. Regis —— 包三道菜晚餐或下午茶

酒店的Stay and Dine住宿套票，入住一晚包雙人早餐，還有The Drawing Room或房內雙人三道菜晚餐，或者可以選擇房內享用雙人下午茶。

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瑞吉酒店 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【7】港麗酒店 —— 包5餐歎4道菜晚餐、下午茶等

Conrad Hong Kong推出超抵優惠，母親節都適用！免費升級豪華海景客房之餘，更可歎足27小時。最正的是套票包足5餐，可享用雙人自助早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，另外可於法國餐廳懷歐敘享用雙人法式嚐味4道菜晚餐，星期一至五入住更送春夏外賣下午茶！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【8】The Murray —— 包三餐、送葡萄酒

美利酒店推出Gourmet Staycation住宿套票，平日入住可免費升級客房。套票包雙人半自助早餐、下午茶或午餐，及三道菜晚餐，另外更送葡萄酒一支。酒店設計時尚，有不少打卡位，包括門口和走廊，隨便一拍就呃到不少Like！

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【9】JW萬豪酒店 —— 送香檳、免費專業攝影服務

JW Marriott酒店推出「母親節愛享萬豪」住宿套票，可升級到海景客房，以及包雙人JW咖啡室自助早餐、 Flint三道菜龍蝦午餐連雞尾酒，並可於行政酒廊享用全天候飲品及美食，另外送迷你版香檳一瓶連母親節迷你甜品一份。酒店更提供免費一小時專業攝影服務，送18張相片，可與媽媽留下紀念！

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【10】喜來登酒店 —— 包自助午餐、住海景房

Sheraton推出「Super Mum食住歎世界」套票優惠，可入住海景房，更可延遲至下午2時退房。套票包母親節自助午餐，任食生蠔、香草烤羊架及牛扒等，亦有一系列的熱葷和甜點。各位仔女亦可以同媽媽一起參加乾花裝飾工作坊，將作品帶回家留念。

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喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【11】朗廷酒店 —— 包自助餐、送母親節蛋糕、香檳

The Langham推出「寵愛母親」住宿套餐，可免費升級到城市景客房，並包雙人The Food Gallery自助早餐及自助午餐，更可享受按摩療程，另外更送母親節蛋糕和一支香檳。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【12】金域假日酒店 —— 包晚間餐前雞尾酒及小點

酒店推出3折優惠，入住優尚豪華客房可享行政會所禮遇，包括自助早餐、餐前雞尾酒及小點，更可全日免費免費享用行政會所內的咖啡、茶、飲料及小食，最正的是最多可歎足27小時！

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金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【13】柏寧酒店 —— 包魚子醬早午自助餐

Park Lane Hong Kong 住宿套票包魚子醬早午自助餐，可以任食凍龍蝦、長腳蟹、藍青口、新鮮刺身，還有不同種類的魚子醬和魚子，另外還有法式可麗餅、龍蝦班尼迪蛋等美食。入住更送一支精選紅酒，而且可延遲退房到下午3時！

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柏寧酒店 地址： 銅鑼灣告士打道310號 電話： 2293 8888

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

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