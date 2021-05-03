撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-03 17:54

日本交友網站日前公開「最討厭女生髮型排行榜」，除了雙馬尾、龐克風剷青等不是人人可以Carry的髮型之外，還有不少女生夏天愛綁的髮型都上榜！原因是甚麼？即睇有份投票的男士們怎麼說！

天氣愈來愈熱，很多女生都會選擇綁起頭髮，又或者直接轉個髮型，換個新形象迎接炎炎夏日！早前，日本交友網站「Love Seek」訪問1,000名年齡由10多歲至30多歲的男性，請他們在22款髮型中，投選出自己最喜歡和最討厭的女生髮型。結果發現，近年大熱、甚至是不少香港女生喜愛的髮型都有上榜！不想在這個夏天的約會誤踩「地雷」，就要好好留意了！

髮型可以影響別人對你的第一印象，不想在這個夏天的約會誤踩「地雷」，就要好好留意了！（圖片來源：theqoo.net）

👇👇即睇日本男生票選「最討厭女生髮型排行榜」👇👇

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日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》分享了一個女生的減肥故事，她為了可以與最喜歡的明星呼吸同一空氣，勢要成功減肥！減肥期間更要面對來自爸爸的諸多「阻撓」！

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

今次故事的主角是來自岡山市的鹽津心（Kokoro）。小時候是個清秀可愛的小美女，加上個性活潑開朗，年紀小小就被藝能公司簽約成為專屬童星，參加電視台的廣告和戲劇演出等，星途可謂一片光明。然而當Kokoro升上小學6年級後，正值成長期的她卻因為太過貪吃，體重突然直線上升達到61公斤，後來更連童星都無得做！

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

由可愛小女孩變成重量級肥妹，中間究竟發生甚麼事？為了可以與心愛的偶像呼吸同樣空氣，加上爸爸一句說話，竟然成為令她下定決心減肥的契機？👇👇👇按下圖看節目重演👇👇👇

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