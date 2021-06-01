撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-01 16:34

10年前的決定，絕對可以改變一個人的命運。假如當時沒有勇氣踏出這一步，可能今日過的就是完全不一樣的人生。早前，日本節目《あいつ今何してる? 》請來一個男生，分享他10年來的成長和蛻變，見證一個自卑男孩如何因為一個決定，令人生徹底改變？

（《あいつ今何してる? 》節目截圖）

笠松晃太郎從小就是個胖子，中小學就讀日本一流名校慶應義塾，當家人都以為他會順理成章升讀慶應義塾的高中部時，他卻突然開始變得討厭上學，成績一落千丈，性格也變得變得內向自卑，無法繼續原校升讀高中，失去「大好前途」的他，卻因為一個決定從此令人生變得不一樣？

（《あいつ今何してる? 》節目截圖）

👇👇即按圖看他如何用10年逆轉人生👇👇

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同場加映：日本23歲女為追星狂減47kg 變靚後激似TWICE Momo

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》分享了一個女生的減肥故事，她為了可以與最喜歡的明星呼吸同一空氣，勢要成功減肥！然而，減肥期間要面對來自爸爸的諸多「阻撓」，究竟她最後能否圓夢？

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

來自岡山市的鹽津心（Kokoro），小時候是個清秀可愛的小美女，加上個性活潑開朗，年紀小小就被藝能公司簽約成為專屬童星，參加電視台的廣告和戲劇演出等，星途可謂一片光明。然而當Kokoro升上小學6年級後，正值成長期的她卻因為太過貪吃，體重突然直線上升達到61公斤，後來更連童星都無得做！

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

由可愛小女孩變成重量級肥妹，中間究竟發生甚麼事？為了可以與心愛的偶像呼吸同樣空氣，加上爸爸一句說話，竟然成為令她下定決心減肥的契機？👇👇👇按下圖看節目重演👇👇👇

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Kokoro如何實踐她的減肥大計？即睇全文：日本23歲女因父1句話激發超強毅力 狂減47kg變靚激似TWICE Momo