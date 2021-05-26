撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-26 18:19

炎炎夏日，隨身帶著一部迷你風扇已經是離開「冷氣房」時的指定動作！不過，不知大家有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？

（ANN News 節目截圖）

近年推出的迷你風扇小巧又方便，隨時隨地都可以享受涼風吹送。不過，原來當氣溫高於攝氏35度，身體大量出汗時吹迷你風扇，反而會令我們更加容易中暑？早前，日本朝日電視台新聞節目請來醫生講解原因，只要配合一件簡單小工具，即可讓身體快速降溫！👇👇怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

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同場加映：日本專家解構6個夏天冷知識！

日本綜藝節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）早前請來專家分析關於炎夏常見的煩惱，例如汗水多、蚊子多和預防中暑等。究竟拍打蚊子時如何才能有效擊中目標？🍨🍨👇即按下圖看6個夏天冷知識👇🍨🍨

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過期防曬乳可以如何活用？即睇全文：日本節目教6個夏天冷知識 1招秒減出汗量 原來這類人最惹蚊？