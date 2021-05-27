撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-27 15:53

炎炎夏日，不少人手上都有一個迷你風扇。不過，市面上的手提風扇選擇眾多，哪款最值得入手？早前，日本節目《サタデープラス》實測20款不同品牌的手提風扇，選出輕量、風力強的好用推介TOP 5。

日本節目《サタデープラス》在市面上抽取20款來自不同品牌的手提風扇，根據產品的表現，分別在五個範疇進行比較：包括風力、便攜度、噪音、用後感及附加功能。每個範疇的滿分為10分，綜合分數亦計算出總分後得出排名。👇👇👇先來看看五個範疇的測試準則！👇👇👇

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綜合得分最高的五款手提風扇部分來自香港人熟悉的品牌，不少都可以在香港買到，陪你度過漫長的炎炎夏日！👇👇👇即睇日本手提風扇最好用TOP 5👇👇👇

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同場加映：手提風扇用錯消暑變中暑？日本醫生教一招體溫即降6°C

不知大家有沒有試過使用手提風扇時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？👇👇怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

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使用這個方法降溫時要留意一個重點，否則會有反效果！全文：手提風扇有技巧！日本醫生教一招體溫即降6°C 用錯消暑變中暑？