撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-16 15:06

【Staycation中伏 / 酒店熱話】W酒店再出現中伏事件！繼5月尾有女住客浸浴途中遇到房務員拍卡入房後，日前又發生同類問題，有港女在房間內看電視時，竟有職員在沒有敲門或按門鈴的情況下拍卡進入房間！

W酒店月內二度發生房內有人，但有職員拍卡闖入房的問題。（Facebook @「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

最近有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享入住W酒店的不愉快經歷，不過事主不想搞大件事，亦體諒「大家都打份工」，因此沒有向酒店投訴，只是離開時告知職員。不過網民就替事主不值，認為「無啦啦撞入房又真係要投訴，呢個係侵犯緊個客嘅私隱」。想知事發經過及網民睇法，立即按圖睇睇😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

😍同場加映1：7大襯衫靚色口罩最平$1.8個😍

新冠肺炎下，口罩已經成為出門必備的物品。各大口罩品牌都會不時推出新款，而最近屈臣氏則新出了超靚奶茶色系列，引起Facebook「香港口罩的市場價格報料區」大批谷友討論。記者搜羅共7款襯衫必買的靚色口罩，最平$2一個有找！按圖即睇7大襯衫必備時尚口罩推介😍👇👇

+ 10 + 10 + 10

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

🤬😡😡同場加映2：酒店員工爆10大Staycation惡行🤬😡😡

Staycation熱潮令酒店房間長期預訂爆滿，酒店員工表示經常遇到「冇品」住客，房間遍布大量垃圾，他們提醒住客，其實可以要求一個大垃圾袋，將所有垃圾放在裡面，方便同事執房時整袋拿走。另外，房務員執房時打開房門總會遇見不同「驚喜」，由大小二便至嚴重水浸都見過，按圖即睇10大住客惡行😨👇👇

+ 7 + 7 + 7

酒店員工還發現不少「粉紅色充電器」，想知是甚麼，立即觀看全文👉👉👉酒店員工爆10大Staycation惡行 天花板有屎、情趣用品用完隨地放